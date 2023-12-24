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Слово "демобилизация" сможем использовать только после окончания войны, - Умеров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

україна,мобілізація

В настоящее время прорабатываются решения, позволяющие действующим военнослужащим отдохнуть или быть частично уволенными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному".

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично освобожден. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - отметил он.

"Мы должны понимать, что это вопрос справедливости для всех. И мы нашли решения, которые будут поданы в Верховную раду. Это будет огромный кластер решений, которые накапливались последние два года. А вообще наша цель - изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание", – добавляет министр обороны.

Также читайте: Минобороны рассматривает возможность приглашать в ТЦК через электронные уведомления, - Умеров
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Топ комментарии
+30
Без проблем . Всхі депутатів ,міністрів та їх дітей по принципу ротаціхї на нуль . Це значить справдливість для всіх . Три місяці вооюють , три місці керують .
Умєров хоче Крим ? Можуть разом з Будановим як спецназ літом особисто зайти - прапор поставити
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24.12.2023 14:28
+26
Єврей Зеленський, татаров Умєров, абхазець Арахамія і їм подібні чхати хотіли на те, скільки загине українців - головне виграти час на розкрадання міжнародної допомоги, аби вистачило на розкішне життя в США та ЄС. Тому з нового року приймуть кріпацькі закони і новітні рабовласники масово поженуть "незламних" вмирати та калічитися за гарне життя корумпованої бидлоеліти.
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24.12.2023 14:40
+22
що це ***** таке???
Умеров МО???
чи він ще один прессекретар-журналіст????
яких і так докуя на чолі з презом
бо щоб написати матер"ял, чи зняти, чи хочаб вивчити тему треба мати багато часу
то МО нема чим зайнятися???
все закуплено?
ЗСУ забеспечені...
можна погратися в політику???
а може гроші резніка знайти? пропало сотні ярдів
може захисні споруди будувати?
а не лізти куда не треба...
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24.12.2023 14:28
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Скоро, ну дуже скоро ви всі побачите, що ми не тільки на піаніно пісюном можемо грати, а і на .... балалайці. Ми цьому цілих два роки вчилися і скоро, ну дуже скоро, ви це побачите, і ох-єте від величі нашої майстерності та потужності нашої впевненості. Таке відчуття, що знову 90 і кашпіровський з чумаком на екрані телевізора.
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24.12.2023 15:27 Ответить
Події під ВР у 2015 р. чи 2016 р. не згадуєте ? Обережно з намірами !
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24.12.2023 15:42 Ответить
Умєров! А- ну , скажи нам, чому ми на другому році війни донатимо на дрони , тепловізори , балістичні захисти і тд?
Чому військові купляють це за свої бойові?
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24.12.2023 15:28 Ответить
Шо, підорки? Страшно вам? Мобілізувати можуть? Капєц, як зреагували (читаю коменти).

Після Перемоги та кінця війни ми будемо плювати вам в обличчя.
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24.12.2023 15:39 Ответить
угу ... як би не вийшло проти вітру !
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24.12.2023 15:43 Ответить
Перемоги???????друже бережи себе,аналізуй,думай...
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24.12.2023 15:51 Ответить
а тут всегда так. Под таким новостями рассадник моральных уродов.
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24.12.2023 16:23 Ответить
Вот пусть оно такое "умное" идёт туда само.
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24.12.2023 15:47 Ответить
Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну", - зазначає Умєров. Джерело: https://censor.net/ua/n3463521
Оце і є розумовий рівень нинішньої влади тобто усе, що відбувається у країні для них гра
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24.12.2023 15:48 Ответить
Українська нація счезне - це уже факт

- одним уготована доля трун

- інших налякають так шо їхні діти говоритимуть лише англійською чи німецькою

ВСЕ. Зроблено все дешево а головне красиво - десяток міліонів на серіал - і 1500 літня нація в смітнику
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24.12.2023 15:49 Ответить
Якщо нація настільки дурна, що обрала самогубство через серіал, то їй уготована премія Дарвіна. Тут вже ніхто нічим не завадить.
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24.12.2023 15:52 Ответить
" А крысы пусть уходят с корабля,
они мешают схватке бесшабашной"
Свою трусость не выдавай за общественное мнение.
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24.12.2023 16:16 Ответить
це ти урод щезнеш
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24.12.2023 16:24 Ответить
Ну, нарешті. Назвали речі своїми іменами.
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24.12.2023 16:13 Ответить
Мобілізація на 500т без демобілізації. Питань нема.
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24.12.2023 16:45 Ответить
Ця війна для бідних,а багаті як жили - так і живуть....
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24.12.2023 16:47 Ответить
"забрить в солдаты" - царська традиція
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24.12.2023 16:54 Ответить
Так це все гра?😯
Голодні ігри онлайн?
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24.12.2023 16:59 Ответить
Ви (міністерство) створюєте проблеми.
Міняєте вимоги, як вам заманеться. Сьогодні одне, завтра вийшли ще щось сказали.
Якісь умови диктуєте.
Для мене ви "чурбан", якому дали необмежені можливості.
Думає, час ваших вигадок закінчиться раніше ніж вам всім випаде можливість зникнути. Як резнікову, чи януковичу, чи пшонка...
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24.12.2023 19:50 Ответить
Слово "демобілізація" зможемо використовувати тільки після закінчення війни, - Умєров Джерело: https://censor.net/ua/n3463521

Ну так п*дорас Умєров бігом на передову, нехрєн п*здіти глибокомислено з тилу.
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24.12.2023 21:43 Ответить
МЕНТІВ НА ПЕРЕДОВУ як і запропонував Залужний
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24.12.2023 21:44 Ответить
Нас не хочуть демобілізувати.
А якихось чмирів не хочуть і не можуть мобілізувати.
Коли підійде час нашої демобілізації, нас, ймовірно, вже не буде...
Залишуться одні чмирі...
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24.12.2023 22:25 Ответить
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