Слово "демобилизация" сможем использовать только после окончания войны, - Умеров
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В настоящее время прорабатываются решения, позволяющие действующим военнослужащим отдохнуть или быть частично уволенными.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному".
"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично освобожден. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - отметил он.
"Мы должны понимать, что это вопрос справедливости для всех. И мы нашли решения, которые будут поданы в Верховную раду. Это будет огромный кластер решений, которые накапливались последние два года. А вообще наша цель - изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание", – добавляет министр обороны.
Пожалуйста, подождите...
Чому військові купляють це за свої бойові?
Після Перемоги та кінця війни ми будемо плювати вам в обличчя.
Оце і є розумовий рівень нинішньої влади тобто усе, що відбувається у країні для них гра
- одним уготована доля трун
- інших налякають так шо їхні діти говоритимуть лише англійською чи німецькою
ВСЕ. Зроблено все дешево а головне красиво - десяток міліонів на серіал - і 1500 літня нація в смітнику
они мешают схватке бесшабашной"
Свою трусость не выдавай за общественное мнение.
Голодні ігри онлайн?
Міняєте вимоги, як вам заманеться. Сьогодні одне, завтра вийшли ще щось сказали.
Якісь умови диктуєте.
Для мене ви "чурбан", якому дали необмежені можливості.
Думає, час ваших вигадок закінчиться раніше ніж вам всім випаде можливість зникнути. Як резнікову, чи януковичу, чи пшонка...
Ну так п*дорас Умєров бігом на передову, нехрєн п*здіти глибокомислено з тилу.
А якихось чмирів не хочуть і не можуть мобілізувати.
Коли підійде час нашої демобілізації, нас, ймовірно, вже не буде...
Залишуться одні чмирі...