Слово "демобилизация" сможем использовать только после окончания войны, - Умеров

В настоящее время прорабатываются решения, позволяющие действующим военнослужащим отдохнуть или быть частично уволенными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному".

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично освобожден. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - отметил он.

"Мы должны понимать, что это вопрос справедливости для всех. И мы нашли решения, которые будут поданы в Верховную раду. Это будет огромный кластер решений, которые накапливались последние два года. А вообще наша цель - изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание", – добавляет министр обороны.

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