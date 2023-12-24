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Слово "демобілізація" зможемо використовувати тільки після закінчення війни, - Умєров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

україна,мобілізація

Наразі опрацьовуються рішення, що дадуть змогу чинним військовослужбовцям перепочити або ж бути частково звільненими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному".

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - зазначив він.

"Ми повинні розуміти, що це питання справедливості для всіх", - додає міністр оборони.

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Він також окремо звернув увагу на відповідальність за ухилення від мобілізації.

"Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну", - зазначає Умєров.

"Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - відповів міністр на питання щодо можливості повернути українських чоловіків, які виїхали за кордон, для того, щоб вони виконали свій громадянський обов’язок.

"Останні півтора місяці ми консолідували всі бази даних. Тобто бачимо, скільки у нас в Україні, скільки за кордоном, перевіряємо це разом з МЗС, тобто у нас є така інформація", - додав він.

"Я взагалі позитивно на все дивлюсь. Вважаю, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей", - резюмував Умєров.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
Без проблем . Всхі депутатів ,міністрів та їх дітей по принципу ротаціхї на нуль . Це значить справдливість для всіх . Три місяці вооюють , три місці керують .
Умєров хоче Крим ? Можуть разом з Будановим як спецназ літом особисто зайти - прапор поставити
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24.12.2023 14:28
+26
Єврей Зеленський, татаров Умєров, абхазець Арахамія і їм подібні чхати хотіли на те, скільки загине українців - головне виграти час на розкрадання міжнародної допомоги, аби вистачило на розкішне життя в США та ЄС. Тому з нового року приймуть кріпацькі закони і новітні рабовласники масово поженуть "незламних" вмирати та калічитися за гарне життя корумпованої бидлоеліти.
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24.12.2023 14:40
+22
що це ***** таке???
Умеров МО???
чи він ще один прессекретар-журналіст????
яких і так докуя на чолі з презом
бо щоб написати матер"ял, чи зняти, чи хочаб вивчити тему треба мати багато часу
то МО нема чим зайнятися???
все закуплено?
ЗСУ забеспечені...
можна погратися в політику???
а може гроші резніка знайти? пропало сотні ярдів
може захисні споруди будувати?
а не лізти куда не треба...
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24.12.2023 14:28
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Скоро, ну дуже скоро ви всі побачите, що ми не тільки на піаніно пісюном можемо грати, а і на .... балалайці. Ми цьому цілих два роки вчилися і скоро, ну дуже скоро, ви це побачите, і ох-єте від величі нашої майстерності та потужності нашої впевненості. Таке відчуття, що знову 90 і кашпіровський з чумаком на екрані телевізора.
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24.12.2023 15:27 Відповісти
Події під ВР у 2015 р. чи 2016 р. не згадуєте ? Обережно з намірами !
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24.12.2023 15:42 Відповісти
Умєров! А- ну , скажи нам, чому ми на другому році війни донатимо на дрони , тепловізори , балістичні захисти і тд?
Чому військові купляють це за свої бойові?
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24.12.2023 15:28 Відповісти
Шо, підорки? Страшно вам? Мобілізувати можуть? Капєц, як зреагували (читаю коменти).

Після Перемоги та кінця війни ми будемо плювати вам в обличчя.
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24.12.2023 15:39 Відповісти
угу ... як би не вийшло проти вітру !
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24.12.2023 15:43 Відповісти
Перемоги???????друже бережи себе,аналізуй,думай...
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24.12.2023 15:51 Відповісти
а тут всегда так. Под таким новостями рассадник моральных уродов.
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24.12.2023 16:23 Відповісти
Вот пусть оно такое "умное" идёт туда само.
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24.12.2023 15:47 Відповісти
Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну", - зазначає Умєров. Джерело: https://censor.net/ua/n3463521
Оце і є розумовий рівень нинішньої влади тобто усе, що відбувається у країні для них гра
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24.12.2023 15:48 Відповісти
Українська нація счезне - це уже факт

- одним уготована доля трун

- інших налякають так шо їхні діти говоритимуть лише англійською чи німецькою

ВСЕ. Зроблено все дешево а головне красиво - десяток міліонів на серіал - і 1500 літня нація в смітнику
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24.12.2023 15:49 Відповісти
Якщо нація настільки дурна, що обрала самогубство через серіал, то їй уготована премія Дарвіна. Тут вже ніхто нічим не завадить.
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24.12.2023 15:52 Відповісти
" А крысы пусть уходят с корабля,
они мешают схватке бесшабашной"
Свою трусость не выдавай за общественное мнение.
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24.12.2023 16:16 Відповісти
це ти урод щезнеш
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24.12.2023 16:24 Відповісти
Ну, нарешті. Назвали речі своїми іменами.
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24.12.2023 16:13 Відповісти
Мобілізація на 500т без демобілізації. Питань нема.
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24.12.2023 16:45 Відповісти
Ця війна для бідних,а багаті як жили - так і живуть....
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24.12.2023 16:47 Відповісти
"забрить в солдаты" - царська традиція
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24.12.2023 16:54 Відповісти
Так це все гра?😯
Голодні ігри онлайн?
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24.12.2023 16:59 Відповісти
Ви (міністерство) створюєте проблеми.
Міняєте вимоги, як вам заманеться. Сьогодні одне, завтра вийшли ще щось сказали.
Якісь умови диктуєте.
Для мене ви "чурбан", якому дали необмежені можливості.
Думає, час ваших вигадок закінчиться раніше ніж вам всім випаде можливість зникнути. Як резнікову, чи януковичу, чи пшонка...
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24.12.2023 19:50 Відповісти
Слово "демобілізація" зможемо використовувати тільки після закінчення війни, - Умєров Джерело: https://censor.net/ua/n3463521

Ну так п*дорас Умєров бігом на передову, нехрєн п*здіти глибокомислено з тилу.
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24.12.2023 21:43 Відповісти
МЕНТІВ НА ПЕРЕДОВУ як і запропонував Залужний
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24.12.2023 21:44 Відповісти
Нас не хочуть демобілізувати.
А якихось чмирів не хочуть і не можуть мобілізувати.
Коли підійде час нашої демобілізації, нас, ймовірно, вже не буде...
Залишуться одні чмирі...
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24.12.2023 22:25 Відповісти
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