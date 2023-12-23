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Міноборони розглядає можливість запрошувати в ТЦК через електронні сповіщення, - Умєров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

умєров

Міністерство оборони України розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки через електронне сповіщення. Подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю Суспільному.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - зазначив міністр.

Водночас він сказав, що подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном: "Якщо ми вже ухвалимо рішення щодо категорій, запрошення надішлемо усім".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість конфліктів громадян із ТЦК - через спроби уникнути мобілізації, - речник Сухопутних військ Фітьо

Умєров додав, що МО працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Демократія, убоге, то, в першу чергу, відповідальність влади перед тими, хто її вибрав. А в час війни потрібен лідер, в якого є хоч якась тяма, що і як робити. Тяма, ціль, бажання і можливість вести за собою, а не в бункері, тваринко зелена, відосіки записувати.
Довбні вирішили шапіто влаштувати і що, весело, тварюко? За що та зелена мерзота не візьметься, до чого не дотягне свої рученята, всюди задниця. От нахрена, придурку було воєнкомів під одну гребінку? От чому у вас постійні скандали і зашквари? Ну чому, сучища ви зелені, дійсно, дорослим не дасьте хоч тепер порядок підтримувати. Але ж ні, в недозрілого наполеончика забави влаштовуєте, мерзото. Ти сучище, на цвинтарі давно було? А ти піди, гнидо, подивись, що коштує та вся ваша забава.
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23.12.2023 16:19
+23
Вот с своих мажоров пусть и начинают.
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23.12.2023 15:48
+20
Умеров, ти трусами вже усіх бійців забезпечив? Чи ще волонтери возять?

Куди ти пхаешь носа?!
Забезпечуй усіх військових одягом, взуттям, іжаею, приладами обігріву, захисними маскхалатами, медичними засобами, тощо.

Втебе работи- море!
Працюй ( те)!
А не піарься.
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23.12.2023 16:16
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В такому випадку нехай вони х#й собачий нюхають!!!
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23.12.2023 20:04 Відповісти
Бідосик став боятися за свою шкурятину, звідси і наслідки.
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23.12.2023 19:15 Відповісти
а чим ви тоді відрізнієтєся від підорашок?? За щро тоді воює Україна ? Щоб все як на срашці було ?
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23.12.2023 19:17 Відповісти
Дійсно ... І за що воює Україна ?? Пану faust7808 незрозуміло.

Питання про що ? Механізм мобілізації ? Ну так якби усі військовозобов*язані протягом минулого року зареєструвалися і не виїзджали, то і не треба було б щось вигадувати.
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23.12.2023 20:31 Відповісти
Абсолютно вірно. УСІ військозобов"язані. Включаючи 95-й квартал та інших "ізбранних".
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23.12.2023 21:20 Відповісти
Так, + 100
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23.12.2023 21:35 Відповісти
Наприклалд операція"бусік", відправка на фронт інвалідів, "сонячних людей". Щоб довести непридатність - нести відкат. В той же час багаті ї відкупляються та плюють на всіх , вільно виїздять за кордон. Плюс менти, прокурори. судді , депутати та їх діти, так зрозуміло ?? На базі РІВНОПРАВНОСТІ ТА ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ ДЛЯ УСІХ. а не для пересічних смертних, що не мають грошей відкупитися.
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23.12.2023 22:41 Відповісти
блін ... а я про що написав ??
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24.12.2023 11:54 Відповісти
Ещё можно голубями
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23.12.2023 19:53 Відповісти
Я б повернувся на посаду воєнкома обласного центру. Будь якого. Хто знає може є вакансії?
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23.12.2023 19:57 Відповісти
З Фінляндії ??
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23.12.2023 20:32 Відповісти
Звісно ж ні.... жартує. Хоча у воєнкомів заробітки наразі кращі
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23.12.2023 23:08 Відповісти
Мля, видавати, не видавати. Зброї і оснащення немає. Все
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23.12.2023 19:58 Відповісти
В Україні голосують "за красівих", а потім "красіві" але дурні призначають керманичів з потворними ібальниками. Ну немов пороблено! А тут ще й чужинець якийсь...
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23.12.2023 20:08 Відповісти
Він киримли. А так да, зараз при владі по факту євреї за походженням.
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23.12.2023 20:33 Відповісти
З якого це дива для мене киримли має стати "українцем", а якщо врахувати що цього представника етнічної меншини під час війни призначили представники іншої кримінальної етнічної меншини то виникає просте запитання - навіщо?
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23.12.2023 21:31 Відповісти
= для мене киримли має стати "українцем" =
УКРАЇНЦІ - 1) етнос, що становить осн. населення України...
2) все населення (громадяни) д-ви Україна незалежно від етнічного походження, тобто укр. громадян. (політ.) нація.
Енциклопедія історії України: Україна-Українці. Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України.
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24.12.2023 07:23 Відповісти
Яке, до дідька, "кЫрЫмлЫ"? В українській мові немає такого слова. Досі підлизувати сраку чужинців, штучно вводячи в розмовну мову слова з дикунських мов.
Киримли, кишкирилдик, диндирилган. Собачий йазик, що послуговується кассабською абеткою, бо ці нащадки татаро-монгольських убивць не спромоглися створити власну.
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24.12.2023 08:27 Відповісти
"В українській мові немає такого слова" - німці себе "німцями" теж не називають.
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24.12.2023 12:00 Відповісти
Скрізь пропоную писати чітко - "громадянин України". Пропаганда то добре, але часто боком вилазить.
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24.12.2023 11:57 Відповісти
Якщо Україна готуєтся до вступу в ЄС, то у майбутнєму ми маємо приймати біженців, як ЄС приймає наразі, а це біженці із Африки, Сирії, Афгану тощо (не тільки українці). Багато хто ще бозна-коли залишився в ЄС та має вже своїх дорослих, черненьких дітлахів і вже навіть онуків. Польща ще якось вивертається від біженців з Азії та Африки але чи Україна зможе, як Польща? Я чомусь не певен.
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25.12.2023 01:01 Відповісти
Буде залежить від того, де вищий життєвий рівень. Крім того, у Дойчланд чимало проблем з мігрантами, але поки що німецьку мову ніхто не відміняв.
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25.12.2023 21:24 Відповісти
Він татарин. Ще й мусульманин. Це страшне.
Мусульмани - дикуни. А татари у 15-16 ст. українську націю поставили на межу виживання.
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23.12.2023 21:41 Відповісти
= у 15-16 ст. українську націю поставили .. =
Що ти верзеш? По-перше, у 15-16 столітті ще не існувало націй, початок - кінець 18 ст. а головним чином 19 ст "Весна народів" По-друге, у 15-16 ст. - вся Європа воювала між собою але зараз це - Євросоюз.
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24.12.2023 07:08 Відповісти
А ще чубаров занадто нахабно вимагає автономію. Не отримає.
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23.12.2023 21:44 Відповісти
Володимир Тимченко Реєстрація:20.12.2023
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24.12.2023 07:09 Відповісти
Наразі вона існує, формально. Крім того, автономія різна буває.
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24.12.2023 11:58 Відповісти
Та хоч жидимли. Серед олігархату, що править українцями через своїх аватарів, за "випадковим" збігом обставин немає жодного українця ні по духу, ні по крові
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24.12.2023 08:20 Відповісти
Косюк, наче.
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24.12.2023 11:49 Відповісти
Ярош каже, якщо оптимізувати вже наявні сили у ЗСУ то масова мобілізація непотрібна,тільки точково.https://youtu.be/-xu8nX4QzQA?t=2188
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23.12.2023 20:40 Відповісти
Ті хто воюють давно, вимагають демобілізації і більш активної ротації. Крім того, мобілізація проходить явно несправедливо.
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24.12.2023 12:06 Відповісти
Куди Ви ще влізете ..? Вже і так у кожній дзюрці ! То є взагалі Персональні Дані. Нам завжди і скрізь кажуть про нашу мотивацію з боку пересічних громадян, але ті хто складає ці всі закони забули про свою мотивацію, яка повинна в рази бути більша від звичайних людей. Тому лише власним прикладом ( УСІ ВИ І ВАШІ ПАНСЬКІ ДІТКИ )))
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23.12.2023 20:52 Відповісти
ну и толку то? спам у народа будет ад красный!!!!!!!!!!!!!!.......................
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23.12.2023 21:24 Відповісти
кто-то сомневается, что так будет? я нет.
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23.12.2023 21:51 Відповісти
В ТЦК должны прийти ВСЕ. И простые люди, и сыновья чиновников, и лысый из Квартала. И прекратить тырить на закупках боеприпасов, гуманитарку, и т.д. Только на личном примере вы сможете мобилизовать людей. Но что-то мне подстказывает, что не с зеленой временной властью.
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23.12.2023 22:00 Відповісти
в окопы только нищета- которая не откупилась у военкомов
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24.12.2023 07:25 Відповісти
Так было всегда.
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24.12.2023 12:19 Відповісти
Нужно умерова вместе с семьей бросить на прорыв по освобождению Крыма, это же Родина Татар
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23.12.2023 23:22 Відповісти
Росіновації? Топчіть все - гори хата- гори і сарай
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23.12.2023 23:46 Відповісти
Пропоную вигнати зелену шоблу з жОПи і її розформувати, прямо на передок в штурмову бригаду.
Також Раду туди ж.
І кабмін туди ж.
Сформувати Кабінет національного порятунку, який би перекрив наглухо кордон на виїзд з собаками та всю цю срань - депутатів всіх рівнів, зеленосраких кловунів, їх кумів сватів і прочую шлое*пень -відправив би на фронт. А потім і про загальну мобілізацію думати.
Поки не буде справедливості - нам війну не виграти.
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23.12.2023 23:48 Відповісти
Пффф
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24.12.2023 02:08 Відповісти
У зєлємскава-дєрьмака мета лише одна - знищення української нації, як такої. Вони просто виконують свою роботу згідно оману. Тому їм глибоко срати на мотивацію і будь-яку ефективність тих військ, що вони напризивають
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24.12.2023 04:04 Відповісти
Запрошення, не має ніякої законної сили в юриспруденції України. Хочу піду, хочу не піду.Тут питання, звідки гроші на розсилку, дальше "дерибан"?

"День еще не начинался, а в стране дураков МО Украины уже кипела работа".
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24.12.2023 04:44 Відповісти
Нехай свісне в х#й - це буде кращий метод для оповіщення👈
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24.12.2023 10:51 Відповісти
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