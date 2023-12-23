Міноборони розглядає можливість запрошувати в ТЦК через електронні сповіщення, - Умєров
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Міністерство оборони України розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки через електронне сповіщення. Подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю Суспільному.
"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - зазначив міністр.
Водночас він сказав, що подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном: "Якщо ми вже ухвалимо рішення щодо категорій, запрошення надішлемо усім".
Умєров додав, що МО працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.
Будь ласка, зачекайте...
Питання про що ? Механізм мобілізації ? Ну так якби усі військовозобов*язані протягом минулого року зареєструвалися і не виїзджали, то і не треба було б щось вигадувати.
УКРАЇНЦІ - 1) етнос, що становить осн. населення України...
2) все населення (громадяни) д-ви Україна незалежно від етнічного походження, тобто укр. громадян. (політ.) нація.
Енциклопедія історії України: Україна-Українці. Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України.
Киримли, кишкирилдик, диндирилган. Собачий йазик, що послуговується кассабською абеткою, бо ці нащадки татаро-монгольських убивць не спромоглися створити власну.
Мусульмани - дикуни. А татари у 15-16 ст. українську націю поставили на межу виживання.
Що ти верзеш? По-перше, у 15-16 столітті ще не існувало націй, початок - кінець 18 ст. а головним чином 19 ст "Весна народів" По-друге, у 15-16 ст. - вся Європа воювала між собою але зараз це - Євросоюз.
Також Раду туди ж.
І кабмін туди ж.
Сформувати Кабінет національного порятунку, який би перекрив наглухо кордон на виїзд з собаками та всю цю срань - депутатів всіх рівнів, зеленосраких кловунів, їх кумів сватів і прочую шлое*пень -відправив би на фронт. А потім і про загальну мобілізацію думати.
Поки не буде справедливості - нам війну не виграти.
"День еще не начинался, а в
стране дураковМО Украины уже кипела работа".