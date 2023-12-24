С оккупированных территорий удалось вернуть еще троих детей

Организация Save Ukraine завершила 14 спасательную миссию, в течение которой спасли 14 детей, семеро из которых — дети, лишенные родительской опеки.

Об этом сообщил глава организации Save Ukraine Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Среди возвращенных детей – 8-летний Елисей, который в начале полномасштабного вторжения проживал вместе с бабушкой на оккупированной части Херсонской области. Мама в тот момент жила в Одессе. После смерти бабушки оккупанты сразу поместили ребенка в интернат. За ним поехала двоюродная сестра, впрочем ребенка ей не отдали.

"Нужно было действовать, потому что если ребенок полгода находится на территории России без родительской опеки, ему предоставляется соответствующий статус, позволяющий отдать в российскую семью или выбрать другой способ устройства. Поэтому наша команда сделала все, чтобы мама получила необходимую медицинскую помощь и смогла забрать ребенка с оккупированной территории", - пояснил Кулеба.

По дороге женщине пришлось пройти через допросы ФСБ, собеседования и другие препятствия.

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Вместе с Елисеем вернулись два 18-летних брата Андрей и Михаил. Оба сироты, которые до начала войны воспитывались в приемной семье на оккупированной территории.

"После наступления совершеннолетия ребята поняли, что очень скоро оккупационные власти отправят их воевать против своих. В Украине они оба были в розыске как пропавшие без вести", - отметил Кулеба.