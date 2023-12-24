З окупованих територій вдалося повернути ще трьох дітей

Організація Save Ukraine завершила 14 рятувальну місію, впродовж якої врятували 14 дітей, семеро з яких — це діти, позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомив голова організації Save Ukraine Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Серед повернутих дітей - 8-річний Єлисей, який на початку повномасштабного вторгнення проживав разом з бабусею на окупованій частині Херсонської області. Мама на той момент жила в Одесі. Після смерті бабусі окупанти одразу помістили дитину в інтернат. По нього поїхала двоюрідна сестра, втім дитину їй не віддали.

"Потрібно було діяти, бо якщо дитина пів року перебуває на території Росії без батьківського піклування, їй надається відповідний статус, що дозволяє віддати в російську сімʼю або обрати інший спосіб влаштування. Тож наша команда зробила все, для того, щоб мама отримала необхідну медичну допомогу і змогла забрати дитину з окупованої території", - пояснив Кулеба.

Дорогою жінці довелось пройти через допити ФСБ, співбесіди та інші перепони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 12-річного хлопчика

Разом з Єлисеєм повернулись двоє 18-річних братів Андрій та Михайло. Обидва сироти, які до початку війни виховувалися в прийомній родині на окупованій території.

"Після настання повноліття хлопці зрозуміли, що дуже скоро окупаційна влада відправить їх воювати проти своїх. В Україні вони обоє були у розшуку як безвісти зниклі", - зазначив Кулеба.