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Новости Война в Украине
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Умеров после разговора с Остином: Поддержка США продолжится

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров после рабочей встречи с американским коллегой Ллойдом Остином уверен, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом украинский министр заявил в интервью "Суспільному"

"У военных есть такой ответ: ситуация сложная, но контролируемая. Эти российские фейки, якобы Соединенные Штаты или Европейский Союз от нас отказались, не соответствуют действительности. Если говорить о США, там есть несколько вопросов, не касающихся Украины. Есть внутренний вопрос стены на границе с Мексикой, которую они обсуждают. Это как у нас в Верховной раде тоже такое происходит: если вам не хватает голосов, нужно идти в другие фракции и договариваться, но что-то и этим фракциям нужно актуализировать. Наш последний разговор с министром обороны Соединенных Штатов – стопроцентная поддержка по вопросу Украины есть, она состоится по процедуре, которую они сейчас обсуждают. Он подчеркнул, что поддержка продолжится – это главное", - отметил он.

Читайте: Умеров и Остин встретились в Пентагоне "за закрытой дверью"
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Топ комментарии
+3
Трішки про спонсора партії Голос ( партії де членом є Умєров) ... там і Кучма "мімальотом" згадувався разом з папкою Андюшки Деркача у грязних грошових зв'язках з Патрушевим (ну з тим Оманським другом Єрмака та вовки Нетряпки). Я в нашому інформпросторі нарила ось що.

Чому в останній статті про Патрушева WSJ ( видання Мердока, спонсора республіканської партії) не розвинуло більше тему Кучма-Патрушев? Та саме тому, що олігарх Пінчук, зять Кучми, був (а може й у нинішній кампанії є) спонсором команди Трампа. 2015 року Фонд Пінчука пожертвував $150 тис. до фонду Трампа для проведення наступних президентських виборів та його виступі у Європейських зустрічах з питань безпеки. Також Пінчук наймав собі скандально відому лобістку в команді Трампа Моніку Кроулі. Тому газета республіканців у 2017 році WSJ взяла скандальне інтерв'ю у Пінчука, де він ЯК ВПЛИВОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕСМЕН МЕЦЕНАТ, рекомендував віддати Донбас Росії. А вже у серпні 2019 року генпрокуратура викликала Пінчука у справі колишнього президента Януковича, де звинувачували його в оплачуванні мільйонів доларів разом з іншими олігархами послуг Януковичу політтехнологом Манафортом (давнього співробітника з республіканцями) та скандально відомого з Трампом. ВСЕ Є В УКРАЇНСЬКОМУ інформпросторі - зокрема Радіо Свобода та Голос Америки (посилання є і назви публікацій теж є))
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24.12.2023 16:05
+3
ПРОЦЕСИ КОТРІ відбувається в США і в українські ВЗРАДІ , вказуть на те,що вони є запущені одними і тими ж людьми і ці процеси є на шкоду і США ,а саме найбільше Україну,котра знищується рашистським ворогом.Ці процеси підтримуються як ЧАСТИНОЮ влади США,так і великою кількістю ворожої агентури ,при владі в Україні.
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24.12.2023 16:12
+3
Вони вже давали 100%- ві гарантії коли вимагали відмовитись від ЯЗ!
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24.12.2023 16:15
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Правила форума Совет форумчан
Це як у нас у Верховній раді теж таке відбувається: якщо вам не вистачає голосів, потрібно йти до інших фракцій і домовлятися, але щось і цим фракціям потрібно актуалізувати.
Только объединяется зебильё в ВР почему-то с рыгами и Бениным майбахом.
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24.12.2023 15:57 Ответить
Трішки про спонсора партії Голос ( партії де членом є Умєров) ... там і Кучма "мімальотом" згадувався разом з папкою Андюшки Деркача у грязних грошових зв'язках з Патрушевим (ну з тим Оманським другом Єрмака та вовки Нетряпки). Я в нашому інформпросторі нарила ось що.

Чому в останній статті про Патрушева WSJ ( видання Мердока, спонсора республіканської партії) не розвинуло більше тему Кучма-Патрушев? Та саме тому, що олігарх Пінчук, зять Кучми, був (а може й у нинішній кампанії є) спонсором команди Трампа. 2015 року Фонд Пінчука пожертвував $150 тис. до фонду Трампа для проведення наступних президентських виборів та його виступі у Європейських зустрічах з питань безпеки. Також Пінчук наймав собі скандально відому лобістку в команді Трампа Моніку Кроулі. Тому газета республіканців у 2017 році WSJ взяла скандальне інтерв'ю у Пінчука, де він ЯК ВПЛИВОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕСМЕН МЕЦЕНАТ, рекомендував віддати Донбас Росії. А вже у серпні 2019 року генпрокуратура викликала Пінчука у справі колишнього президента Януковича, де звинувачували його в оплачуванні мільйонів доларів разом з іншими олігархами послуг Януковичу політтехнологом Манафортом (давнього співробітника з республіканцями) та скандально відомого з Трампом. ВСЕ Є В УКРАЇНСЬКОМУ інформпросторі - зокрема Радіо Свобода та Голос Америки (посилання є і назви публікацій теж є))
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24.12.2023 16:05 Ответить
Посол України у США розкритикував Пінчука за статтю про «болючі компроміси» січень 2017 р
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28208438.html

ПИТАННЯ - чи будуть ці наші ПРотрампістські Пінчуки та Ахмєтов з Бєнями зацікавлені в перемозі війни за Байдена , коли ще до недавна не викисали іларіонови трамінсти з Єрмакомарафону ? Коли уся ОПУмодель наповнена бувшими регіоналами. Коли усі головні пости у Кабміні - це менеджери ( з оксфордським освітами ) Ахметова, десятиріччями працювалина нього . (включаючи Умерова)
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24.12.2023 16:12 Ответить
Ukraine's real power broker
https://www.businessinsider.com/ukraines-real-power-broker-yermak-zelensky-russia-war-biden-2023-12
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24.12.2023 16:37 Ответить
Все набагато простіше. Ніколай Платоновіч з когорти пітерських чекістів Бориса Іванова. Б.Іванов (перший зам ПГУ) співавтор СВО в Афганістані. Посол там же 79-82. Патрушев був правою рукою О.Калугіна (1 зама нач. УКГБ)учня Іванова. Це вже при Ельцину він перекочував в Карелію нач УФСБ. у Дерьмака родинні корені теж пітерські. Його батько під час СВО в Афганістані працював в торгпредставництві ( вотчина ГРУ)при посольстві завкадрами , А їх сімейний бізнеспартнер Емоналієв там же перекладачем. Дерьмак навіть хвастався сімейною фоткою з Афгана. Зараз очолює дослідницький інститут в СВР РФ (з 22 року відомості у Вікі затушовані) під крилом Якуніна (теж з когорти Б.Іванова, школа якого знаходиться в Венгрії. А Пінчук дєлаєт взноси тим хто при владі.
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24.12.2023 17:20 Ответить
ПРОЦЕСИ КОТРІ відбувається в США і в українські ВЗРАДІ , вказуть на те,що вони є запущені одними і тими ж людьми і ці процеси є на шкоду і США ,а саме найбільше Україну,котра знищується рашистським ворогом.Ці процеси підтримуються як ЧАСТИНОЮ влади США,так і великою кількістю ворожої агентури ,при владі в Україні.
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24.12.2023 16:12 Ответить
Вони вже давали 100%- ві гарантії коли вимагали відмовитись від ЯЗ!
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24.12.2023 16:15 Ответить
Росія теж давала гаратії
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24.12.2023 16:31 Ответить
Не обманюйте.
Текст меморандуму доступний кожному
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та кордони України;

утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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24.12.2023 19:41 Ответить
років неа от у мене особисто до Умерова є питання не по тому що роблять та дають "партнери"
а хто з його близького чи далекого оточення воював на передовій та хто пішов добровольцем, і чому він сам, за 9 років не пішов воювати на свою неньку Україну
те ж питання до зе, до хряка, до шмигаля і остальної писдоти такої як арахамія катлета, татаров єрмак
чому ніхто з них, хоч випадково не попав на передову????
бо приклад арахамії зовсім класичний
його родина сібалася за кордон коли напали на їх батьківщину щоб вчити нас як захщати свою батьківщину
гарний водевіль, так???
то хай резніков проведе лекцію, про те що гроші красти не можна
а зе зробе доповідь про наслідки порушення конституції
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24.12.2023 16:19 Ответить
Умеров, це молодший брат Резнікова.
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24.12.2023 16:40 Ответить
Може пора вже створювати ПЕТИЦІЮ ПРО УРЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ? Нехай ЗЕмародери скажуть що їхні 6 прекрасних менеджерів Азхмєтова вдало справляються...
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24.12.2023 16:42 Ответить
дЕрмак и Зеленский усе паришали... уже Аллергия на этих чуваков в Пентагоне...🇺🇸
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24.12.2023 17:14 Ответить
Умєров після розмови з Остіном: Підтримка США продовжиться
.. а Остін про це знає?
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24.12.2023 17:23 Ответить
Другий рік війни. Всі зрозуміли - це війна дронів та у ЗСУ досі немає такої боьової одиниці у боьовому розрахунку як оператор дрона. От нема і все. Шо стоїть міністру оборони дати доручення про такий наказ, та підписати йього. Ні, *****, воно вівчає потужності попередніх ділків, шоб запросити їх у той мо.
,
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24.12.2023 17:33 Ответить
А друг Умерова Р.Костенко в цей же час у інтервью Тайм говорить, що все пропало, перемоги не буде, Україну чекає поразка. Очевидно, Безмозгла їх таки причарувала і Дерьмак розписав роль і направив "свого" інформцигана з Тайм. Шустер вже написав про капітулянтські настрої в ОПі.
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24.12.2023 17:40 Ответить
Байден має право без згоди з конгресрм надати зброю більше ніж на 4 млрд. Долл., але не дає. Чому - це інше питання. Остін про це знає, але щось бреше про допомогу колись. Навіщо бреше Умєров - питання.
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24.12.2023 17:46 Ответить
Умєров після розмови з Остіном

Чесслово, прочиталося: "Умєр після розмови з Остіном"
Огоссди...
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24.12.2023 18:15 Ответить
 
 