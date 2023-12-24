Умеров после разговора с Остином: Поддержка США продолжится

Министр обороны Украины Рустем Умеров после рабочей встречи с американским коллегой Ллойдом Остином уверен, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом украинский министр заявил в интервью "Суспільному"

"У военных есть такой ответ: ситуация сложная, но контролируемая. Эти российские фейки, якобы Соединенные Штаты или Европейский Союз от нас отказались, не соответствуют действительности. Если говорить о США, там есть несколько вопросов, не касающихся Украины. Есть внутренний вопрос стены на границе с Мексикой, которую они обсуждают. Это как у нас в Верховной раде тоже такое происходит: если вам не хватает голосов, нужно идти в другие фракции и договариваться, но что-то и этим фракциям нужно актуализировать. Наш последний разговор с министром обороны Соединенных Штатов – стопроцентная поддержка по вопросу Украины есть, она состоится по процедуре, которую они сейчас обсуждают. Он подчеркнул, что поддержка продолжится – это главное", - отметил он.

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