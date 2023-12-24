Умеров после разговора с Остином: Поддержка США продолжится
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров после рабочей встречи с американским коллегой Ллойдом Остином уверен, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом украинский министр заявил в интервью "Суспільному"
"У военных есть такой ответ: ситуация сложная, но контролируемая. Эти российские фейки, якобы Соединенные Штаты или Европейский Союз от нас отказались, не соответствуют действительности. Если говорить о США, там есть несколько вопросов, не касающихся Украины. Есть внутренний вопрос стены на границе с Мексикой, которую они обсуждают. Это как у нас в Верховной раде тоже такое происходит: если вам не хватает голосов, нужно идти в другие фракции и договариваться, но что-то и этим фракциям нужно актуализировать. Наш последний разговор с министром обороны Соединенных Штатов – стопроцентная поддержка по вопросу Украины есть, она состоится по процедуре, которую они сейчас обсуждают. Он подчеркнул, что поддержка продолжится – это главное", - отметил он.
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Только объединяется зебильё в ВР почему-то с рыгами и Бениным майбахом.
Чому в останній статті про Патрушева WSJ ( видання Мердока, спонсора республіканської партії) не розвинуло більше тему Кучма-Патрушев? Та саме тому, що олігарх Пінчук, зять Кучми, був (а може й у нинішній кампанії є) спонсором команди Трампа. 2015 року Фонд Пінчука пожертвував $150 тис. до фонду Трампа для проведення наступних президентських виборів та його виступі у Європейських зустрічах з питань безпеки. Також Пінчук наймав собі скандально відому лобістку в команді Трампа Моніку Кроулі. Тому газета республіканців у 2017 році WSJ взяла скандальне інтерв'ю у Пінчука, де він ЯК ВПЛИВОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕСМЕН МЕЦЕНАТ, рекомендував віддати Донбас Росії. А вже у серпні 2019 року генпрокуратура викликала Пінчука у справі колишнього президента Януковича, де звинувачували його в оплачуванні мільйонів доларів разом з іншими олігархами послуг Януковичу політтехнологом Манафортом (давнього співробітника з республіканцями) та скандально відомого з Трампом. ВСЕ Є В УКРАЇНСЬКОМУ інформпросторі - зокрема Радіо Свобода та Голос Америки (посилання є і назви публікацій теж є))
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28208438.html
ПИТАННЯ - чи будуть ці наші ПРотрампістські Пінчуки та Ахмєтов з Бєнями зацікавлені в перемозі війни за Байдена , коли ще до недавна не викисали іларіонови трамінсти з Єрмакомарафону ? Коли уся ОПУмодель наповнена бувшими регіоналами. Коли усі головні пости у Кабміні - це менеджери ( з оксфордським освітами ) Ахметова, десятиріччями працювалина нього . (включаючи Умерова)
https://www.businessinsider.com/ukraines-real-power-broker-yermak-zelensky-russia-war-biden-2023-12
Текст меморандуму доступний кожному
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати незалежність, суверенітет та кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
а хто з його близького чи далекого оточення воював на передовій та хто пішов добровольцем, і чому він сам, за 9 років не пішов воювати на свою неньку Україну
те ж питання до зе, до хряка, до шмигаля і остальної писдоти такої як арахамія катлета, татаров єрмак
чому ніхто з них, хоч випадково не попав на передову????
бо приклад арахамії зовсім класичний
його родина сібалася за кордон коли напали на їх батьківщину щоб вчити нас як захщати свою батьківщину
гарний водевіль, так???
то хай резніков проведе лекцію, про те що гроші красти не можна
а зе зробе доповідь про наслідки порушення конституції
.. а Остін про це знає?
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Чесслово, прочиталося: "Умєр після розмови з Остіном"
Огоссди...