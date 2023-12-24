Умєров після розмови з Остіном: Підтримка США продовжиться
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Міністр оборони України Рустем Умєров після робочої зустрічі із американським колегою Ллойдом Остіном впевнений, що Сполучені Штати продовжать надавати допомогу Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це український міністр заявив в інтерв'ю "Суспільному"
"У військових є така відповідь: ситуація складна, але контрольована. Оці російські фейки, що нібито Сполучені Штати або Європейський Союз від нас відмовилися, не відповідають дійсності. Коли говорити про США, там є декілька питань, які не стосуються України. Є внутрішнє питання стіни на кордоні з Мексикою, яке вони обговорюють. Це як у нас у Верховній раді теж таке відбувається: якщо вам не вистачає голосів, потрібно йти до інших фракцій і домовлятися, але щось і цим фракціям потрібно актуалізувати. Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів - стовідсоткова підтримка по питанню України є, вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться - це головне", - зазначив він.
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Только объединяется зебильё в ВР почему-то с рыгами и Бениным майбахом.
Чому в останній статті про Патрушева WSJ ( видання Мердока, спонсора республіканської партії) не розвинуло більше тему Кучма-Патрушев? Та саме тому, що олігарх Пінчук, зять Кучми, був (а може й у нинішній кампанії є) спонсором команди Трампа. 2015 року Фонд Пінчука пожертвував $150 тис. до фонду Трампа для проведення наступних президентських виборів та його виступі у Європейських зустрічах з питань безпеки. Також Пінчук наймав собі скандально відому лобістку в команді Трампа Моніку Кроулі. Тому газета республіканців у 2017 році WSJ взяла скандальне інтерв'ю у Пінчука, де він ЯК ВПЛИВОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕСМЕН МЕЦЕНАТ, рекомендував віддати Донбас Росії. А вже у серпні 2019 року генпрокуратура викликала Пінчука у справі колишнього президента Януковича, де звинувачували його в оплачуванні мільйонів доларів разом з іншими олігархами послуг Януковичу політтехнологом Манафортом (давнього співробітника з республіканцями) та скандально відомого з Трампом. ВСЕ Є В УКРАЇНСЬКОМУ інформпросторі - зокрема Радіо Свобода та Голос Америки (посилання є і назви публікацій теж є))
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28208438.html
ПИТАННЯ - чи будуть ці наші ПРотрампістські Пінчуки та Ахмєтов з Бєнями зацікавлені в перемозі війни за Байдена , коли ще до недавна не викисали іларіонови трамінсти з Єрмакомарафону ? Коли уся ОПУмодель наповнена бувшими регіоналами. Коли усі головні пости у Кабміні - це менеджери ( з оксфордським освітами ) Ахметова, десятиріччями працювалина нього . (включаючи Умерова)
https://www.businessinsider.com/ukraines-real-power-broker-yermak-zelensky-russia-war-biden-2023-12
Текст меморандуму доступний кожному
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати незалежність, суверенітет та кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
а хто з його близького чи далекого оточення воював на передовій та хто пішов добровольцем, і чому він сам, за 9 років не пішов воювати на свою неньку Україну
те ж питання до зе, до хряка, до шмигаля і остальної писдоти такої як арахамія катлета, татаров єрмак
чому ніхто з них, хоч випадково не попав на передову????
бо приклад арахамії зовсім класичний
його родина сібалася за кордон коли напали на їх батьківщину щоб вчити нас як захщати свою батьківщину
гарний водевіль, так???
то хай резніков проведе лекцію, про те що гроші красти не можна
а зе зробе доповідь про наслідки порушення конституції
.. а Остін про це знає?
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Чесслово, прочиталося: "Умєр після розмови з Остіном"
Огоссди...