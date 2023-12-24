Умєров після розмови з Остіном: Підтримка США продовжиться

Міністр оборони України Рустем Умєров після робочої зустрічі із американським колегою Ллойдом Остіном впевнений, що Сполучені Штати продовжать надавати допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український міністр заявив в інтерв'ю "Суспільному"

"У військових є така відповідь: ситуація складна, але контрольована. Оці російські фейки, що нібито Сполучені Штати або Європейський Союз від нас відмовилися, не відповідають дійсності. Коли говорити про США, там є декілька питань, які не стосуються України. Є внутрішнє питання стіни на кордоні з Мексикою, яке вони обговорюють. Це як у нас у Верховній раді теж таке відбувається: якщо вам не вистачає голосів, потрібно йти до інших фракцій і домовлятися, але щось і цим фракціям потрібно актуалізувати. Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів - стовідсоткова підтримка по питанню України є, вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться - це головне", - зазначив він.

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