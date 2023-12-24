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Умєров після розмови з Остіном: Підтримка США продовжиться

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін,умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров після робочої зустрічі із американським колегою Ллойдом Остіном впевнений, що Сполучені Штати продовжать надавати допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український міністр заявив в інтерв'ю "Суспільному"

"У військових є така відповідь: ситуація складна, але контрольована. Оці російські фейки, що нібито Сполучені Штати або Європейський Союз від нас відмовилися, не відповідають дійсності. Коли говорити про США, там є декілька питань, які не стосуються України. Є внутрішнє питання стіни на кордоні з Мексикою, яке вони обговорюють. Це як у нас у Верховній раді теж таке відбувається: якщо вам не вистачає голосів, потрібно йти до інших фракцій і домовлятися, але щось і цим фракціям потрібно актуалізувати. Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів - стовідсоткова підтримка по питанню України є, вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться - це головне", - зазначив він.

Також читайте: Умєров та Остін обговорили пріоритети безпекової допомоги

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Трішки про спонсора партії Голос ( партії де членом є Умєров) ... там і Кучма "мімальотом" згадувався разом з папкою Андюшки Деркача у грязних грошових зв'язках з Патрушевим (ну з тим Оманським другом Єрмака та вовки Нетряпки). Я в нашому інформпросторі нарила ось що.

Чому в останній статті про Патрушева WSJ ( видання Мердока, спонсора республіканської партії) не розвинуло більше тему Кучма-Патрушев? Та саме тому, що олігарх Пінчук, зять Кучми, був (а може й у нинішній кампанії є) спонсором команди Трампа. 2015 року Фонд Пінчука пожертвував $150 тис. до фонду Трампа для проведення наступних президентських виборів та його виступі у Європейських зустрічах з питань безпеки. Також Пінчук наймав собі скандально відому лобістку в команді Трампа Моніку Кроулі. Тому газета республіканців у 2017 році WSJ взяла скандальне інтерв'ю у Пінчука, де він ЯК ВПЛИВОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕСМЕН МЕЦЕНАТ, рекомендував віддати Донбас Росії. А вже у серпні 2019 року генпрокуратура викликала Пінчука у справі колишнього президента Януковича, де звинувачували його в оплачуванні мільйонів доларів разом з іншими олігархами послуг Януковичу політтехнологом Манафортом (давнього співробітника з республіканцями) та скандально відомого з Трампом. ВСЕ Є В УКРАЇНСЬКОМУ інформпросторі - зокрема Радіо Свобода та Голос Америки (посилання є і назви публікацій теж є))
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24.12.2023 16:05
+3
ПРОЦЕСИ КОТРІ відбувається в США і в українські ВЗРАДІ , вказуть на те,що вони є запущені одними і тими ж людьми і ці процеси є на шкоду і США ,а саме найбільше Україну,котра знищується рашистським ворогом.Ці процеси підтримуються як ЧАСТИНОЮ влади США,так і великою кількістю ворожої агентури ,при владі в Україні.
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24.12.2023 16:12
+3
Вони вже давали 100%- ві гарантії коли вимагали відмовитись від ЯЗ!
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24.12.2023 16:15
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Це як у нас у Верховній раді теж таке відбувається: якщо вам не вистачає голосів, потрібно йти до інших фракцій і домовлятися, але щось і цим фракціям потрібно актуалізувати.
Только объединяется зебильё в ВР почему-то с рыгами и Бениным майбахом.
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24.12.2023 15:57 Відповісти
Трішки про спонсора партії Голос ( партії де членом є Умєров) ... там і Кучма "мімальотом" згадувався разом з папкою Андюшки Деркача у грязних грошових зв'язках з Патрушевим (ну з тим Оманським другом Єрмака та вовки Нетряпки). Я в нашому інформпросторі нарила ось що.

Чому в останній статті про Патрушева WSJ ( видання Мердока, спонсора республіканської партії) не розвинуло більше тему Кучма-Патрушев? Та саме тому, що олігарх Пінчук, зять Кучми, був (а може й у нинішній кампанії є) спонсором команди Трампа. 2015 року Фонд Пінчука пожертвував $150 тис. до фонду Трампа для проведення наступних президентських виборів та його виступі у Європейських зустрічах з питань безпеки. Також Пінчук наймав собі скандально відому лобістку в команді Трампа Моніку Кроулі. Тому газета республіканців у 2017 році WSJ взяла скандальне інтерв'ю у Пінчука, де він ЯК ВПЛИВОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕСМЕН МЕЦЕНАТ, рекомендував віддати Донбас Росії. А вже у серпні 2019 року генпрокуратура викликала Пінчука у справі колишнього президента Януковича, де звинувачували його в оплачуванні мільйонів доларів разом з іншими олігархами послуг Януковичу політтехнологом Манафортом (давнього співробітника з республіканцями) та скандально відомого з Трампом. ВСЕ Є В УКРАЇНСЬКОМУ інформпросторі - зокрема Радіо Свобода та Голос Америки (посилання є і назви публікацій теж є))
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24.12.2023 16:05 Відповісти
Посол України у США розкритикував Пінчука за статтю про «болючі компроміси» січень 2017 р
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28208438.html

ПИТАННЯ - чи будуть ці наші ПРотрампістські Пінчуки та Ахмєтов з Бєнями зацікавлені в перемозі війни за Байдена , коли ще до недавна не викисали іларіонови трамінсти з Єрмакомарафону ? Коли уся ОПУмодель наповнена бувшими регіоналами. Коли усі головні пости у Кабміні - це менеджери ( з оксфордським освітами ) Ахметова, десятиріччями працювалина нього . (включаючи Умерова)
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24.12.2023 16:12 Відповісти
Ukraine's real power broker
https://www.businessinsider.com/ukraines-real-power-broker-yermak-zelensky-russia-war-biden-2023-12
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24.12.2023 16:37 Відповісти
Все набагато простіше. Ніколай Платоновіч з когорти пітерських чекістів Бориса Іванова. Б.Іванов (перший зам ПГУ) співавтор СВО в Афганістані. Посол там же 79-82. Патрушев був правою рукою О.Калугіна (1 зама нач. УКГБ)учня Іванова. Це вже при Ельцину він перекочував в Карелію нач УФСБ. у Дерьмака родинні корені теж пітерські. Його батько під час СВО в Афганістані працював в торгпредставництві ( вотчина ГРУ)при посольстві завкадрами , А їх сімейний бізнеспартнер Емоналієв там же перекладачем. Дерьмак навіть хвастався сімейною фоткою з Афгана. Зараз очолює дослідницький інститут в СВР РФ (з 22 року відомості у Вікі затушовані) під крилом Якуніна (теж з когорти Б.Іванова, школа якого знаходиться в Венгрії. А Пінчук дєлаєт взноси тим хто при владі.
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24.12.2023 17:20 Відповісти
ПРОЦЕСИ КОТРІ відбувається в США і в українські ВЗРАДІ , вказуть на те,що вони є запущені одними і тими ж людьми і ці процеси є на шкоду і США ,а саме найбільше Україну,котра знищується рашистським ворогом.Ці процеси підтримуються як ЧАСТИНОЮ влади США,так і великою кількістю ворожої агентури ,при владі в Україні.
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24.12.2023 16:12 Відповісти
Вони вже давали 100%- ві гарантії коли вимагали відмовитись від ЯЗ!
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24.12.2023 16:15 Відповісти
Росія теж давала гаратії
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24.12.2023 16:31 Відповісти
Не обманюйте.
Текст меморандуму доступний кожному
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та кордони України;

утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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24.12.2023 19:41 Відповісти
років неа от у мене особисто до Умерова є питання не по тому що роблять та дають "партнери"
а хто з його близького чи далекого оточення воював на передовій та хто пішов добровольцем, і чому він сам, за 9 років не пішов воювати на свою неньку Україну
те ж питання до зе, до хряка, до шмигаля і остальної писдоти такої як арахамія катлета, татаров єрмак
чому ніхто з них, хоч випадково не попав на передову????
бо приклад арахамії зовсім класичний
його родина сібалася за кордон коли напали на їх батьківщину щоб вчити нас як захщати свою батьківщину
гарний водевіль, так???
то хай резніков проведе лекцію, про те що гроші красти не можна
а зе зробе доповідь про наслідки порушення конституції
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24.12.2023 16:19 Відповісти
Умеров, це молодший брат Резнікова.
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24.12.2023 16:40 Відповісти
Може пора вже створювати ПЕТИЦІЮ ПРО УРЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ? Нехай ЗЕмародери скажуть що їхні 6 прекрасних менеджерів Азхмєтова вдало справляються...
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24.12.2023 16:42 Відповісти
дЕрмак и Зеленский усе паришали... уже Аллергия на этих чуваков в Пентагоне...🇺🇸
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24.12.2023 17:14 Відповісти
Умєров після розмови з Остіном: Підтримка США продовжиться
.. а Остін про це знає?
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24.12.2023 17:23 Відповісти
Другий рік війни. Всі зрозуміли - це війна дронів та у ЗСУ досі немає такої боьової одиниці у боьовому розрахунку як оператор дрона. От нема і все. Шо стоїть міністру оборони дати доручення про такий наказ, та підписати йього. Ні, *****, воно вівчає потужності попередніх ділків, шоб запросити їх у той мо.
,
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24.12.2023 17:33 Відповісти
А друг Умерова Р.Костенко в цей же час у інтервью Тайм говорить, що все пропало, перемоги не буде, Україну чекає поразка. Очевидно, Безмозгла їх таки причарувала і Дерьмак розписав роль і направив "свого" інформцигана з Тайм. Шустер вже написав про капітулянтські настрої в ОПі.
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24.12.2023 17:40 Відповісти
Байден має право без згоди з конгресрм надати зброю більше ніж на 4 млрд. Долл., але не дає. Чому - це інше питання. Остін про це знає, але щось бреше про допомогу колись. Навіщо бреше Умєров - питання.
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24.12.2023 17:46 Відповісти
Умєров після розмови з Остіном

Чесслово, прочиталося: "Умєр після розмови з Остіном"
Огоссди...
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24.12.2023 18:15 Відповісти
 
 