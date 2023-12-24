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Новости За рубежом
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Молдова (1685) Евросоюз (15883) Майя Санду (177)

Санду инициирует референдум по евроинтеграции Молдовы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санду

Президент Молдовы Мая Санду намерена баллотироваться на новый президентский срок на выборах 2024 года и поручила парламенту организовать референдум по евроинтеграции страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radiomoldova.md.

"Дорогие граждане, несколько лет назад мы вместе начали путь превращения Молдовы в лучшую страну. За 3 года мандата нам удалось сохранить мир дома, укрепить независимость страны, мы имеем правительство, близкое к народу, и начали переговоры по вступлению Молдовы в Европейский Союз", – сказала Санду.

В то же время, она отметила, что планирует баллотироваться на президентских выборах 2024 года, а также поручила парламенту организовать осенью этого же года референдум по вектору Республики Молдова.

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"Будущее Республики Молдова - в европейской семье, и необходимо чётко сказать - всей стране - какой путь мы выбираем для Молдовы. Прошу Парламент инициировать организацию референдума следующей осенью, на котором голос граждан будет решающим. Я обязалась сделать всё, что в моих силах, для завершения миссии европейской интеграции. Я заручилась поддержкой стран-членов для этого курса, и мне нужна ваша поддержка", — заявила также Майя Санду.
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Без 5 вопросов с главным из них о легализации канабиса это не референдум.
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24.12.2023 17:00 Ответить
Уверен Молдова сделает правильный выбор.
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24.12.2023 17:08 Ответить
Правильний по Вашому це який?
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24.12.2023 17:35 Ответить
По интеграции в ЕС, даже без Приднестровья.
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24.12.2023 20:21 Ответить
https://youtu.be/gd_r1kziiJI?si=cFvvnpuijZ01g58_...

Почему у западных политиков фамилия Голобородько вызывает Аллергию. ..
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24.12.2023 17:11 Ответить
Молдавия - сложная страна, и "туристы" из Тирасполя понаедут голосовать. Надеюсь, Майя оценила настроения, прежде чем на такое решиться.
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24.12.2023 18:32 Ответить
 
 