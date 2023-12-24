Санду инициирует референдум по евроинтеграции Молдовы

Президент Молдовы Мая Санду намерена баллотироваться на новый президентский срок на выборах 2024 года и поручила парламенту организовать референдум по евроинтеграции страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radiomoldova.md.

"Дорогие граждане, несколько лет назад мы вместе начали путь превращения Молдовы в лучшую страну. За 3 года мандата нам удалось сохранить мир дома, укрепить независимость страны, мы имеем правительство, близкое к народу, и начали переговоры по вступлению Молдовы в Европейский Союз", – сказала Санду.

В то же время, она отметила, что планирует баллотироваться на президентских выборах 2024 года, а также поручила парламенту организовать осенью этого же года референдум по вектору Республики Молдова.

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"Будущее Республики Молдова - в европейской семье, и необходимо чётко сказать - всей стране - какой путь мы выбираем для Молдовы. Прошу Парламент инициировать организацию референдума следующей осенью, на котором голос граждан будет решающим. Я обязалась сделать всё, что в моих силах, для завершения миссии европейской интеграции. Я заручилась поддержкой стран-членов для этого курса, и мне нужна ваша поддержка", — заявила также Майя Санду.