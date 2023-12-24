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Новини За кордоном
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Молдова (1294) Євросоюз (7030) Майя Санду (204)

Санду ініціює референдум щодо євроінтеграції Молдови

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Президентка Молдови Мая Санду має намір балотуватиметься на новий президентський термін на виборах 2024 року і доручила парламенту організувати референдум щодо євроінтеграції країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Radiomoldova.md.

"Дорогі громадяни, кілька років тому ми разом почали шлях перетворення Молдови на кращу країну. За 3 роки мандата нам вдалося зберегти мир удома, зміцнити незалежність країни, ми маємо уряд, близький до народу, і розпочали переговори щодо вступу Молдови до Європейського Союзу", - сказала Санду.

Водночас вона зазначила, що планує балотуватися на президентських виборах 2024 року, а також доручила парламенту організувати восени цього ж року референдум щодо вектора Республіки Молдова.

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"Майбутнє Республіки Молдова - у європейській сім'ї, і необхідно чітко сказати - всій країні - який шлях ми обираємо для Молдови. Прошу парламент ініціювати організацію референдуму наступної осені, на якому голос громадян буде вирішальним. Я зобов'язалася зробити все, що в моїх силах, для завершення місії європейської інтеграції. Я заручилася підтримкою країн-членів для цього курсу, і мені потрібна ваша підтримка", - сказала Санду.

Автор: Ірина Дашківська
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Без 5 вопросов с главным из них о легализации канабиса это не референдум.
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24.12.2023 17:00 Відповісти
Уверен Молдова сделает правильный выбор.
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24.12.2023 17:08 Відповісти
Правильний по Вашому це який?
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24.12.2023 17:35 Відповісти
По интеграции в ЕС, даже без Приднестровья.
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24.12.2023 20:21 Відповісти
https://youtu.be/gd_r1kziiJI?si=cFvvnpuijZ01g58_...

Почему у западных политиков фамилия Голобородько вызывает Аллергию. ..
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24.12.2023 17:11 Відповісти
Молдавия - сложная страна, и "туристы" из Тирасполя понаедут голосовать. Надеюсь, Майя оценила настроения, прежде чем на такое решиться.
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24.12.2023 18:32 Відповісти
 
 