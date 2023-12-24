Санду ініціює референдум щодо євроінтеграції Молдови

Президентка Молдови Мая Санду має намір балотуватиметься на новий президентський термін на виборах 2024 року і доручила парламенту організувати референдум щодо євроінтеграції країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Radiomoldova.md.

"Дорогі громадяни, кілька років тому ми разом почали шлях перетворення Молдови на кращу країну. За 3 роки мандата нам вдалося зберегти мир удома, зміцнити незалежність країни, ми маємо уряд, близький до народу, і розпочали переговори щодо вступу Молдови до Європейського Союзу", - сказала Санду.

Водночас вона зазначила, що планує балотуватися на президентських виборах 2024 року, а також доручила парламенту організувати восени цього ж року референдум щодо вектора Республіки Молдова.

Також читайте: Молдова хоче до кінця 2024 року вийти з СНД

"Майбутнє Республіки Молдова - у європейській сім'ї, і необхідно чітко сказати - всій країні - який шлях ми обираємо для Молдови. Прошу парламент ініціювати організацію референдуму наступної осені, на якому голос громадян буде вирішальним. Я зобов'язалася зробити все, що в моїх силах, для завершення місії європейської інтеграції. Я заручилася підтримкою країн-членів для цього курсу, і мені потрібна ваша підтримка", - сказала Санду.