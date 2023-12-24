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Рашисты обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В Херсоне раздаются взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Враг атакует прибрежные зоны. Перейдите в более безопасные места! Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении.

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Тварі не дають покою людям.
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24.12.2023 16:46 Ответить
Спокій може настати лише у разі повного знешкодження отих тварей!
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24.12.2023 17:12 Ответить
Та ціх теж
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24.12.2023 18:53 Ответить
Херсонці показали що вони Україна, це не тупий донбас і ось ці варвари щоденно знищують місто ,такого не творили навіть нацисти під час другої світової війни ,рашиські терористи це гірше ,це середньовічна орда яка свідомо знищує мирні міста і мирних громадян лише за те що вони українці.
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24.12.2023 16:55 Ответить
Квартальному пофіг
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24.12.2023 16:57 Ответить
Так, Зелена Гнида про свою шкуру та квартальних подільників думає і як сприснути від відповідальности.
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24.12.2023 17:18 Ответить
бедный Херсон...сначала оккупация, потом такие обстрелы..
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24.12.2023 18:08 Ответить
Рашисти обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи

Рузге-то гниди, але коли обстрілюють, то вибухи дійсно лунають - я теж це помітив.
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24.12.2023 18:18 Ответить
 
 