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Рашисты обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне раздаются взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы! Враг атакует прибрежные зоны. Перейдите в более безопасные места! Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении.
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Рузге-то гниди, але коли обстрілюють, то вибухи дійсно лунають - я теж це помітив.