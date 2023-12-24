Рашисты обстреливают Херсон, в городе раздаются взрывы

В Херсоне раздаются взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Враг атакует прибрежные зоны. Перейдите в более безопасные места! Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении.

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