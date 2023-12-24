Рашисти обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи

Наразі у Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Ворог атакує прибережні зони. Перейдіть до більш безпечних місць! Бережіть себе і своїх близьких!" - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули. ФОТОрепортаж