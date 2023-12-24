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Рашисти обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Наразі у Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Ворог атакує прибережні зони. Перейдіть до більш безпечних місць! Бережіть себе і своїх близьких!" - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Тварі не дають покою людям.
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24.12.2023 16:46 Відповісти
Спокій може настати лише у разі повного знешкодження отих тварей!
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24.12.2023 17:12 Відповісти
Та ціх теж
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24.12.2023 18:53 Відповісти
Херсонці показали що вони Україна, це не тупий донбас і ось ці варвари щоденно знищують місто ,такого не творили навіть нацисти під час другої світової війни ,рашиські терористи це гірше ,це середньовічна орда яка свідомо знищує мирні міста і мирних громадян лише за те що вони українці.
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24.12.2023 16:55 Відповісти
Квартальному пофіг
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24.12.2023 16:57 Відповісти
Так, Зелена Гнида про свою шкуру та квартальних подільників думає і як сприснути від відповідальности.
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24.12.2023 17:18 Відповісти
бедный Херсон...сначала оккупация, потом такие обстрелы..
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24.12.2023 18:08 Відповісти
Рашисти обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи

Рузге-то гниди, але коли обстрілюють, то вибухи дійсно лунають - я теж це помітив.
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24.12.2023 18:18 Відповісти
 
 