2 419 8
Рашисти обстрілюють Херсон, у місті лунають вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі у Херсоні лунають вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Ворог атакує прибережні зони. Перейдіть до більш безпечних місць! Бережіть себе і своїх близьких!" - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Рузге-то гниди, але коли обстрілюють, то вибухи дійсно лунають - я теж це помітив.