Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули. ФОТОрепортаж

Армія РФ вночі з артилерії обстріляли Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина", - йдеться в повідомленні.

54-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію та поранення ноги. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

"Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється", - додав Прокудін.

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