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Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

херсон

Армія РФ вночі з артилерії обстріляли Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина. На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина", - йдеться в повідомленні.

54-річний херсонець дістав вибухову травму, контузію та поранення ноги. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

"Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється", - додав Прокудін.

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Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули 01
Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули 02
Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули 03
Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули 04
Вночі рашисти обстріляли центральну частину Херсону, дві особи загинули 05

Автор: Марина Макєєва
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До чого козломорді орки довели людей і українські міста... Будьте ви прокляті 300 років звіронелюди
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24.12.2023 08:19 Відповісти
І вдень, і вночі то з артилерії, то були КАБи, то дрони. І так щоденно. Знищують, розстрілюють Херсон і Херсонщину та вбивають херсонців! Не звикну, не забуду, не пробачу! Потвори рогаті🤬!
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24.12.2023 09:09 Відповісти
Якщо війна не перенесеться на територію РФ, діла не буде. Ой, а в нас не має війни, тому не можна атакувати територію РФ.
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24.12.2023 09:11 Відповісти
ще б було чим.......
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24.12.2023 14:26 Відповісти
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24.12.2023 10:54 Відповісти
ти може й особа...
може істота
а загинули, дві, *****, ЛЮДИНИ!!!!
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24.12.2023 13:06 Відповісти
36 и 42 года рождения.. Пережить вторую мировую , послевоенное время.. И умереть в один день.. Только вряд ли думалось что так..
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24.12.2023 13:58 Відповісти
 
 