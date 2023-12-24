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Кропивницкий (Кировоград) (505) ракеты (2734)

В Кропивницком прогремели взрывы, Воздушные силы предупреждали жителей о ракете

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

В Кропивницком прогремели взрывы вечером 24 декабря. Военные предупреждали жителей о вражеской ракете в сторону города.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает официальный телеграм Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Кропивницкий в укрытии - ракета"

Как информирует "Суспільне" по предварительной информации, в городе прогремели по меньшей мере два взрыва.

В настоящее время власти города и региона, а также военные не комментировали ситуацию.

Читайте: В течение 24 декабря ВСУ отразили атаки на 5 направлениях, под Авдеевкой отбиты 25 штурмов, - Генштаб
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точно попереджали? - бо не всі взяли мухобойки
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24.12.2023 19:53 Ответить
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24.12.2023 20:00 Ответить
А в Харькове когда начнут включать сирену ДО прилётов?
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24.12.2023 20:01 Ответить
Вже десь з пару місяців йде, майже, кожнодений обстріл Кропивницького - хтось там дуже впевнено працює дятлом, шось там є, а місцева сбу, як целка - все хоче, але - хрін вам - я боюсь.
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24.12.2023 20:16 Ответить
 
 