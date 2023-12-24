В Кропивницком прогремели взрывы, Воздушные силы предупреждали жителей о ракете

В Кропивницком прогремели взрывы вечером 24 декабря. Военные предупреждали жителей о вражеской ракете в сторону города.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает официальный телеграм Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Кропивницкий в укрытии - ракета"

Как информирует "Суспільне" по предварительной информации, в городе прогремели по меньшей мере два взрыва.

В настоящее время власти города и региона, а также военные не комментировали ситуацию.

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