В Кропивницком прогремели взрывы, Воздушные силы предупреждали жителей о ракете
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Кропивницком прогремели взрывы вечером 24 декабря. Военные предупреждали жителей о вражеской ракете в сторону города.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает официальный телеграм Воздушных сил.
В сообщении отмечается: "Кропивницкий в укрытии - ракета"
Как информирует "Суспільне" по предварительной информации, в городе прогремели по меньшей мере два взрыва.
В настоящее время власти города и региона, а также военные не комментировали ситуацию.
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