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Кропивницький (286) ракети (2795)

У Кропивницькому пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали мешканців про ракету

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

У Кропивницькому пролунали вибухи ввечері 24 грудня. Військові попереджали мешканців про ворожу ракету в бік міста.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє офіційний телеграм Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "Кропивницький в укриття - ракета"

Як інформує "Суспільне" за попередньою інформацією, у місті пролунало щонайменше два вибухи.

Наразі влада міста та регіону, а також військові не коментували ситуацію.

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Автор: Роман Свиридович
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точно попереджали? - бо не всі взяли мухобойки
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24.12.2023 19:53 Відповісти
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24.12.2023 20:00 Відповісти
А в Харькове когда начнут включать сирену ДО прилётов?
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24.12.2023 20:01 Відповісти
Вже десь з пару місяців йде, майже, кожнодений обстріл Кропивницького - хтось там дуже впевнено працює дятлом, шось там є, а місцева сбу, як целка - все хоче, але - хрін вам - я боюсь.
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24.12.2023 20:16 Відповісти
 
 