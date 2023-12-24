У Кропивницькому пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали мешканців про ракету
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кропивницькому пролунали вибухи ввечері 24 грудня. Військові попереджали мешканців про ворожу ракету в бік міста.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє офіційний телеграм Повітряних сил.
У повідомленні зазначається: "Кропивницький в укриття - ракета"
Як інформує "Суспільне" за попередньою інформацією, у місті пролунало щонайменше два вибухи.
Наразі влада міста та регіону, а також військові не коментували ситуацію.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будулай Романов b9f4ee79
показати весь коментар24.12.2023 19:53 Відповісти Мені подобається 0
Огусто
показати весь коментар24.12.2023 20:00 Відповісти Мені подобається 4
Олег Мандрівник 5f262892
показати весь коментар24.12.2023 20:01 Відповісти Мені подобається 0
Danger Zone
показати весь коментар24.12.2023 20:16 Відповісти Мені подобається 9
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...