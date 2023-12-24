У Кропивницькому пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали мешканців про ракету

У Кропивницькому пролунали вибухи ввечері 24 грудня. Військові попереджали мешканців про ворожу ракету в бік міста.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє офіційний телеграм Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "Кропивницький в укриття - ракета"

Як інформує "Суспільне" за попередньою інформацією, у місті пролунало щонайменше два вибухи.

Наразі влада міста та регіону, а також військові не коментували ситуацію.

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