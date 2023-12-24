Экс-командующий НАТО Ставридис призвал оказать военную поддержку Украине: Их дело справедливо
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис в рождественское время призвал оказать военную поддержку Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом Ставридис заявил в эфире воскресного радиошоу Cats Roundtable.
"Это очень опасная ситуация, и реальные действия фактически не в Киеве. Настоящие действия происходят в Вашингтоне...
Мы должны предоставить военную поддержку Украине. Их дело справедливо", – заявил Ставридис.
По его словам, "половина российской армии была уничтожена, при этом ни один солдат США не был убит или даже подвержен риску". А из бюджета страны было израсходовано только 5% годового оборонного бюджета США.
"Мы можем себе это позволить, и мы должны. Я обеспокоен войной в Украине только в том случае, если США и наши европейские союзники не выполнят взятые нами обязательства по поддержке Украины", – сказал адмирал.
Пожалуйста, подождите...
та надихає , що є такі розумні люди в Греціі 👍🏼👍🏼👍🏼🙁