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Экс-командующий НАТО Ставридис призвал оказать военную поддержку Украине: Их дело справедливо

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ставрідіс

Бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис в рождественское время призвал оказать военную поддержку Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом Ставридис заявил в эфире воскресного радиошоу Cats Roundtable.

"Это очень опасная ситуация, и реальные действия фактически не в Киеве. Настоящие действия происходят в Вашингтоне...

Мы должны предоставить военную поддержку Украине. Их дело справедливо", – заявил Ставридис.

По его словам, "половина российской армии была уничтожена, при этом ни один солдат США не был убит или даже подвержен риску". А из бюджета страны было израсходовано только 5% годового оборонного бюджета США.

"Мы можем себе это позволить, и мы должны. Я обеспокоен войной в Украине только в том случае, если США и наши европейские союзники не выполнят взятые нами обязательства по поддержке Украины", – сказал адмирал.

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Так легко казати усім зрозумілі речі..
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24.12.2023 23:24 Ответить
Дуже мудрі слова адмірала Ставрідіса , щодо допомоги Украіні ,
та надихає , що є такі розумні люди в Греціі 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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24.12.2023 23:26 Ответить
Дядько діло каже
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24.12.2023 23:30 Ответить
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25.12.2023 00:07 Ответить
Чомусь всі єврочиновники починають говорити правильні речі лише тоді, коли їхній статус набуває префікс "екс"...
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25.12.2023 00:43 Ответить
Дякуємо за позицію, за мудрість, за підтримку
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25.12.2023 00:50 Ответить
 
 