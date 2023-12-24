Екскомандувач НАТО Ставрідіс закликав надати військову підтримку Україні: Їхня справа справедлива
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Колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс у різдвяний час закликав надати військову підтримку Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це Ставрідіс заявив в ефірі недільного радіошоу Cats Roundtable.
"Це дуже небезпечна ситуація, і реальні дії фактично не в Києві. Справжні дії відбуваються у Вашингтоні...
Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їхня справа справедлива", – заявив Ставрідіс.
За його словами, "половина російської армії була знищена, при цьому жоден солдат США не був убитий або навіть підданий ризику". А з бюджету країни було витрачено лише 5% річного оборонного бюджету США.
"Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні. Я стурбований війною в Україні лише в тому випадку, якщо США та наші європейські союзники не виконають взяті нами зобов’язання щодо підтримки України", – сказав адмірал.
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та надихає , що є такі розумні люди в Греціі 👍🏼👍🏼👍🏼🙁