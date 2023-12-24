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Екскомандувач НАТО Ставрідіс закликав надати військову підтримку Україні: Їхня справа справедлива

Новини Цензор.НЕТ Події

ставрідіс

Колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс у різдвяний час закликав надати військову підтримку Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це Ставрідіс заявив в ефірі недільного радіошоу Cats Roundtable.

"Це дуже небезпечна ситуація, і реальні дії фактично не в Києві. Справжні дії відбуваються у Вашингтоні...

Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їхня справа справедлива", – заявив Ставрідіс.

За його словами, "половина російської армії була знищена, при цьому жоден солдат США не був убитий або навіть підданий ризику". А з бюджету країни було витрачено лише 5% річного оборонного бюджету США.

"Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні. Я стурбований війною в Україні лише в тому випадку, якщо США та наші європейські союзники не виконають взяті нами зобов’язання щодо підтримки України", – сказав адмірал.

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Автор: Наталя Джума
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Так легко казати усім зрозумілі речі..
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24.12.2023 23:24 Відповісти
Дуже мудрі слова адмірала Ставрідіса , щодо допомоги Украіні ,
та надихає , що є такі розумні люди в Греціі 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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24.12.2023 23:26 Відповісти
Дядько діло каже
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24.12.2023 23:30 Відповісти
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25.12.2023 00:07 Відповісти
Чомусь всі єврочиновники починають говорити правильні речі лише тоді, коли їхній статус набуває префікс "екс"...
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25.12.2023 00:43 Відповісти
Дякуємо за позицію, за мудрість, за підтримку
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25.12.2023 00:50 Відповісти
 
 