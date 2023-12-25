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Новости За рубежом
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Белград (18) Сербия (350) Вучич (40)

Сербская полиция остановила штурм горсовета Белграда оппозицией, переизбранный президент Вучич заявил, что "головорезы будут арестованы"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

белград,сербія

Вечером воскресенья, 24 декабря, в Белграде представители оппозиции по избирательному списку "Сербия против насилия" требуют аннулировать результаты выборов на всех уровнях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Радио и телевидение Сербии (RTS) и сербская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что перед штаб-квартирой Республиканской избирательной комиссии в Белграде собрались тысяча человек, которые пришли по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". Они не признают результаты выборов и утверждают, что правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) одержала победу путем воровства на выборах.

"Весь мир увидел воровство, которое никогда не было зафиксировано. Мы победили в Белграде, Белград - свободный город", - сказал на протесте Срджан Миливоевич из Демократической партии.

Известно, что демонстранты на акции протеста несут транспаранты, флаги Сербии и Евросоюза. Они свистят в свистки, а также скандируют "Воры! воры!".

Позже сербская служба "Радио Свободы" сообщила, что закрытый вход в здание городского совета Белграда был сломан, а правоохранители использовали слезоточивый газ против протестующих.

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Как можно увидеть в прямой трансляции с места событий от телеканала N1, полиция применила слезоточивый газ, в частности, против действующих депутатов от оппозиции.

В 22.50 по Киеву (в 21.50 по местному времени) с центрального входа горсовета Белграда стали выбегать полицейские подразделения. В руках они держали прозрачные пластиковые щиты и резиновые дубинки.

Полицейские рассеяли и оттеснили протестующих от админпостроек. О задержанных или пострадавших пока неизвестно, передает N1.

В связи с попыткой протестующих ворваться в горсовет Белграда президент Александр Вучич обратился с обращением, пишет RTS.

По его словам, никакой революции не произойдет, а государство достаточно сильно, чтобы защитить демократию и государство, и что "головорезы будут арестованы".

"Мы сохраним свободу Сербии, потому что это самая высокая ценность. Мы сохраним независимость, независимость и суверенитет нашей страны. Мы защитим нашу Сербию, я просто прошу вас сохранить мир, будьте спокойны, страна в безопасности и мы не позволим им уничтожить нашу страну. Мы сохраним наш дом. Да здравствует Сербия и свобода", - сказал Вучич.

Как отметил Вучич, о сегодняшних событиях его якобы предупреждали "иностранные спецслужбы". О спецслужбах какой именно страны (или стран) идет речь, он уточнять не стал.

У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.

За його словами, ніякої революції не відбудеться, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".

"Ми збережемо свободу Сербії, тому що це найвища цінність. Ми збережемо незалежність, незалежність і суверенітет нашої країни. Ми захистимо нашу Сербію, я просто прошу вас зберегти мир, будьте спокійні, країна в безпеці і ми не дозволимо їм знищити нашу країну. Ми збережемо наш дім. Хай живе Сербія та свобода", - сказав Вучич.

Як наголосив Вучич, про сьогоднішні події його нібито попереджали "іноземні спецслужби". Про спецслужби якої саме країни (чи країн) йдеться, він уточнювати не став.

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Топ комментарии
+35
Вучич - це путлєрівський холуй і відвертий узурпатор 😠
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24.12.2023 23:28
+26
Сербів трохи шкода, касапи їх загіпнотизували не гірше ніж колись половину наших українців..
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24.12.2023 23:32
+20
вучічь - серпське *****
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24.12.2023 23:32
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Вучич - це путлєрівський холуй і відвертий узурпатор 😠
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24.12.2023 23:28 Ответить
А ці все ніяк свою свободу не назахищаються. Свободу бути людоїдами .
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24.12.2023 23:31 Ответить
хм, то ми теж усе ніяк "неназахищаємося"?
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25.12.2023 01:55 Ответить
вучічь - серпське *****
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24.12.2023 23:32 Ответить
Сербів трохи шкода, касапи їх загіпнотизували не гірше ніж колись половину наших українців..
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24.12.2023 23:32 Ответить
На цій гілці поставлю тобі плюсик.
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25.12.2023 00:06 Ответить
Тобі трохи розуміння теми, а не "лозунгів ", ти би й там наплюсував..
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25.12.2023 00:12 Ответить
Плюсик відміняю. Ти вже занадто зарозумів.
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25.12.2023 00:15 Ответить
Бався собі..
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25.12.2023 00:19 Ответить
і пішов кацапнячий розбрат по Европі - тримайся Німетчіна!
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24.12.2023 23:38 Ответить
а чому Німетчина?
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24.12.2023 23:59 Ответить
останній бастїон.
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25.12.2023 00:02 Ответить
Він запитав чому через Т, а не через Дойчланд.
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25.12.2023 00:07 Ответить
я не слідкую за останніми новинами, можливо тепер оте "т" зельонкін призначив за літ. норму, хз
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25.12.2023 00:23 Ответить
ні ні останній це в нас
колись прийде час виносити марксистську банду
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25.12.2023 01:05 Ответить
сітуація "пат"
і вибoрів нема - і сукі у владі....
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25.12.2023 01:14 Ответить
Вучіч теж поставить йолку? Один вже ставив.
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25.12.2023 00:41 Ответить
а про корисних ідіотів тут ніхто не подумав? то що вучич місцеве *****, то й так зрозуміло! а ось черговий ******* на Балканах кому на руку?
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25.12.2023 01:31 Ответить
не буде, вже усе перетойво, але най московня помріє
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25.12.2023 01:57 Ответить
яку демократію, падло чучич хоче стати диктатором
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25.12.2023 02:18 Ответить
все починається з сербіі..
москаляку на гілляку
серба на вербу
і буде мир
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25.12.2023 06:07 Ответить
Певно вже
Пройшла телефонна розмова з ******.На черзі"нє забудєм,нє прастім бамбожек Бєлграда,введіть вайска".
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25.12.2023 07:48 Ответить
 
 