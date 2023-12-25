Сербская полиция остановила штурм горсовета Белграда оппозицией, переизбранный президент Вучич заявил, что "головорезы будут арестованы"

Вечером воскресенья, 24 декабря, в Белграде представители оппозиции по избирательному списку "Сербия против насилия" требуют аннулировать результаты выборов на всех уровнях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут Радио и телевидение Сербии (RTS) и сербская служба "Радио Свобода".

Отмечается, что перед штаб-квартирой Республиканской избирательной комиссии в Белграде собрались тысяча человек, которые пришли по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". Они не признают результаты выборов и утверждают, что правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) одержала победу путем воровства на выборах.

"Весь мир увидел воровство, которое никогда не было зафиксировано. Мы победили в Белграде, Белград - свободный город", - сказал на протесте Срджан Миливоевич из Демократической партии.

Известно, что демонстранты на акции протеста несут транспаранты, флаги Сербии и Евросоюза. Они свистят в свистки, а также скандируют "Воры! воры!".

Позже сербская служба "Радио Свободы" сообщила, что закрытый вход в здание городского совета Белграда был сломан, а правоохранители использовали слезоточивый газ против протестующих.

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Как можно увидеть в прямой трансляции с места событий от телеканала N1, полиция применила слезоточивый газ, в частности, против действующих депутатов от оппозиции.

В 22.50 по Киеву (в 21.50 по местному времени) с центрального входа горсовета Белграда стали выбегать полицейские подразделения. В руках они держали прозрачные пластиковые щиты и резиновые дубинки.

Полицейские рассеяли и оттеснили протестующих от админпостроек. О задержанных или пострадавших пока неизвестно, передает N1.

В связи с попыткой протестующих ворваться в горсовет Белграда президент Александр Вучич обратился с обращением, пишет RTS.

По его словам, никакой революции не произойдет, а государство достаточно сильно, чтобы защитить демократию и государство, и что "головорезы будут арестованы".

"Мы сохраним свободу Сербии, потому что это самая высокая ценность. Мы сохраним независимость, независимость и суверенитет нашей страны. Мы защитим нашу Сербию, я просто прошу вас сохранить мир, будьте спокойны, страна в безопасности и мы не позволим им уничтожить нашу страну. Мы сохраним наш дом. Да здравствует Сербия и свобода", - сказал Вучич.

Как отметил Вучич, о сегодняшних событиях его якобы предупреждали "иностранные спецслужбы". О спецслужбах какой именно страны (или стран) идет речь, он уточнять не стал.

У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.

За його словами, ніякої революції не відбудеться, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".

"Ми збережемо свободу Сербії, тому що це найвища цінність. Ми збережемо незалежність, незалежність і суверенітет нашої країни. Ми захистимо нашу Сербію, я просто прошу вас зберегти мир, будьте спокійні, країна в безпеці і ми не дозволимо їм знищити нашу країну. Ми збережемо наш дім. Хай живе Сербія та свобода", - сказав Вучич.

Як наголосив Вучич, про сьогоднішні події його нібито попереджали "іноземні спецслужби". Про спецслужби якої саме країни (чи країн) йдеться, він уточнювати не став.

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