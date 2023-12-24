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Новини За кордоном
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Белград (11) Сербія (257) Вучич (53)

Сербська поліція зупинила штурм міськради Белграда опозицією, переобраний президент Вучич заявив, що "головорізи будуть заарештовані"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

белград,сербія

Увечері неділі, 24 грудня, у Белграді представники опозиції з виборчого списку "Сербія проти насильства" вимагають анулювати результати виборів на всіх рівнях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Радіо і телебачення Сербії (RTS) та сербська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що перед штаб-квартирою Республіканської виборчої комісії в Белграді зібралися тисяча людей, які прийшли на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Вони не визнають результати виборів і стверджують, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) здобула перемогу шляхом крадіжки на виборах.

"Весь світ побачив крадіжку, яка ніколи не була зафіксована. Ми перемогли в Белграді, Белград - вільне місто", - сказав на протесті Срджан Мілівоєвич із Демократичної партії.

Відомо, що демонстранти на акції протесту несуть транспаранти, прапори Сербії та Євросоюзу. Вони свистять у свистки, а також скандують "Злодії! злодії!".

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Пізніше сербська служба "Радіо Свободи" повідомила, що зачинений вхід до будівлі міської ради Белграду був зламаний, а правоохоронці використали сльозогінний газ проти учасників протесту.

Як можна побачити у прямій трансляції з місця подій від телеканалу N1, поліція застосувала сльозогінний газ, зокрема, проти чинних депутатів від опозиції.

О 22:50 за Києвом (о 21:50 за місцевим часом) з центрального входу міськради Белграду стали вибігати поліцейські підрозділи. В руках вони тримали прозорі пластикові щити та гумові кийки.

Поліцейські розсіяли та відтіснили протестувальників від адмінбудівель. Про затриманих чи постраждалих поки що не відомо, передає N1.

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У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.

За його словами, ніякої революції не відбудеться, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".

"Ми збережемо свободу Сербії, тому що це найвища цінність. Ми збережемо незалежність, незалежність і суверенітет нашої країни. Ми захистимо нашу Сербію, я просто прошу вас зберегти мир, будьте спокійні, країна в безпеці і ми не дозволимо їм знищити нашу країну. Ми збережемо наш дім. Хай живе Сербія та свобода", - сказав Вучич.

Як наголосив Вучич, про сьогоднішні події його нібито попереджали "іноземні спецслужби". Про спецслужби якої саме країни (чи країн) йдеться, він уточнювати не став.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Вучич - це путлєрівський холуй і відвертий узурпатор 😠
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24.12.2023 23:28
+26
Сербів трохи шкода, касапи їх загіпнотизували не гірше ніж колись половину наших українців..
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24.12.2023 23:32
+20
вучічь - серпське *****
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24.12.2023 23:32
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Вучич - це путлєрівський холуй і відвертий узурпатор 😠
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24.12.2023 23:28 Відповісти
А ці все ніяк свою свободу не назахищаються. Свободу бути людоїдами .
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24.12.2023 23:31 Відповісти
хм, то ми теж усе ніяк "неназахищаємося"?
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25.12.2023 01:55 Відповісти
вучічь - серпське *****
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24.12.2023 23:32 Відповісти
Сербів трохи шкода, касапи їх загіпнотизували не гірше ніж колись половину наших українців..
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24.12.2023 23:32 Відповісти
На цій гілці поставлю тобі плюсик.
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25.12.2023 00:06 Відповісти
Тобі трохи розуміння теми, а не "лозунгів ", ти би й там наплюсував..
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25.12.2023 00:12 Відповісти
Плюсик відміняю. Ти вже занадто зарозумів.
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25.12.2023 00:15 Відповісти
Бався собі..
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25.12.2023 00:19 Відповісти
і пішов кацапнячий розбрат по Европі - тримайся Німетчіна!
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24.12.2023 23:38 Відповісти
а чому Німетчина?
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24.12.2023 23:59 Відповісти
останній бастїон.
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25.12.2023 00:02 Відповісти
Він запитав чому через Т, а не через Дойчланд.
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25.12.2023 00:07 Відповісти
я не слідкую за останніми новинами, можливо тепер оте "т" зельонкін призначив за літ. норму, хз
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25.12.2023 00:23 Відповісти
ні ні останній це в нас
колись прийде час виносити марксистську банду
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25.12.2023 01:05 Відповісти
сітуація "пат"
і вибoрів нема - і сукі у владі....
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25.12.2023 01:14 Відповісти
Вучіч теж поставить йолку? Один вже ставив.
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25.12.2023 00:41 Відповісти
а про корисних ідіотів тут ніхто не подумав? то що вучич місцеве *****, то й так зрозуміло! а ось черговий ******* на Балканах кому на руку?
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25.12.2023 01:31 Відповісти
не буде, вже усе перетойво, але най московня помріє
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25.12.2023 01:57 Відповісти
яку демократію, падло чучич хоче стати диктатором
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25.12.2023 02:18 Відповісти
все починається з сербіі..
москаляку на гілляку
серба на вербу
і буде мир
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25.12.2023 06:07 Відповісти
Певно вже
Пройшла телефонна розмова з ******.На черзі"нє забудєм,нє прастім бамбожек Бєлграда,введіть вайска".
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25.12.2023 07:48 Відповісти
 
 