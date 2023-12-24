Сербська поліція зупинила штурм міськради Белграда опозицією, переобраний президент Вучич заявив, що "головорізи будуть заарештовані"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Увечері неділі, 24 грудня, у Белграді представники опозиції з виборчого списку "Сербія проти насильства" вимагають анулювати результати виборів на всіх рівнях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Радіо і телебачення Сербії (RTS) та сербська служба "Радіо Свобода".
Зазначається, що перед штаб-квартирою Республіканської виборчої комісії в Белграді зібралися тисяча людей, які прийшли на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Вони не визнають результати виборів і стверджують, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) здобула перемогу шляхом крадіжки на виборах.
"Весь світ побачив крадіжку, яка ніколи не була зафіксована. Ми перемогли в Белграді, Белград - вільне місто", - сказав на протесті Срджан Мілівоєвич із Демократичної партії.
Відомо, що демонстранти на акції протесту несуть транспаранти, прапори Сербії та Євросоюзу. Вони свистять у свистки, а також скандують "Злодії! злодії!".
Пізніше сербська служба "Радіо Свободи" повідомила, що зачинений вхід до будівлі міської ради Белграду був зламаний, а правоохоронці використали сльозогінний газ проти учасників протесту.
Як можна побачити у прямій трансляції з місця подій від телеканалу N1, поліція застосувала сльозогінний газ, зокрема, проти чинних депутатів від опозиції.
О 22:50 за Києвом (о 21:50 за місцевим часом) з центрального входу міськради Белграду стали вибігати поліцейські підрозділи. В руках вони тримали прозорі пластикові щити та гумові кийки.
Поліцейські розсіяли та відтіснили протестувальників від адмінбудівель. Про затриманих чи постраждалих поки що не відомо, передає N1.
У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.
За його словами, ніякої революції не відбудеться, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".
"Ми збережемо свободу Сербії, тому що це найвища цінність. Ми збережемо незалежність, незалежність і суверенітет нашої країни. Ми захистимо нашу Сербію, я просто прошу вас зберегти мир, будьте спокійні, країна в безпеці і ми не дозволимо їм знищити нашу країну. Ми збережемо наш дім. Хай живе Сербія та свобода", - сказав Вучич.
Як наголосив Вучич, про сьогоднішні події його нібито попереджали "іноземні спецслужби". Про спецслужби якої саме країни (чи країн) йдеться, він уточнювати не став.
Будь ласка, зачекайте...
колись прийде час виносити марксистську банду
і вибoрів нема - і сукі у владі....
москаляку на гілляку
серба на вербу
і буде мир
Пройшла телефонна розмова з ******.На черзі"нє забудєм,нє прастім бамбожек Бєлграда,введіть вайска".