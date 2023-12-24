Сербська поліція зупинила штурм міськради Белграда опозицією, переобраний президент Вучич заявив, що "головорізи будуть заарештовані"

Увечері неділі, 24 грудня, у Белграді представники опозиції з виборчого списку "Сербія проти насильства" вимагають анулювати результати виборів на всіх рівнях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Радіо і телебачення Сербії (RTS) та сербська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що перед штаб-квартирою Республіканської виборчої комісії в Белграді зібралися тисяча людей, які прийшли на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Вони не визнають результати виборів і стверджують, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) здобула перемогу шляхом крадіжки на виборах.

"Весь світ побачив крадіжку, яка ніколи не була зафіксована. Ми перемогли в Белграді, Белград - вільне місто", - сказав на протесті Срджан Мілівоєвич із Демократичної партії.

Відомо, що демонстранти на акції протесту несуть транспаранти, прапори Сербії та Євросоюзу. Вони свистять у свистки, а також скандують "Злодії! злодії!".

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Пізніше сербська служба "Радіо Свободи" повідомила, що зачинений вхід до будівлі міської ради Белграду був зламаний, а правоохоронці використали сльозогінний газ проти учасників протесту.

Як можна побачити у прямій трансляції з місця подій від телеканалу N1, поліція застосувала сльозогінний газ, зокрема, проти чинних депутатів від опозиції.

О 22:50 за Києвом (о 21:50 за місцевим часом) з центрального входу міськради Белграду стали вибігати поліцейські підрозділи. В руках вони тримали прозорі пластикові щити та гумові кийки.

Поліцейські розсіяли та відтіснили протестувальників від адмінбудівель. Про затриманих чи постраждалих поки що не відомо, передає N1.

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У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.

За його словами, ніякої революції не відбудеться, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".

"Ми збережемо свободу Сербії, тому що це найвища цінність. Ми збережемо незалежність, незалежність і суверенітет нашої країни. Ми захистимо нашу Сербію, я просто прошу вас зберегти мир, будьте спокійні, країна в безпеці і ми не дозволимо їм знищити нашу країну. Ми збережемо наш дім. Хай живе Сербія та свобода", - сказав Вучич.

Як наголосив Вучич, про сьогоднішні події його нібито попереджали "іноземні спецслужби". Про спецслужби якої саме країни (чи країн) йдеться, він уточнювати не став.

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