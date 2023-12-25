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Новости Война в Украине
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Николаевская область (1871) ПВО (1485) Херсонщина (3505)

В Святвечер враг массированно атаковал южные регионы "шахедами" и ракетами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Российские оккупанты атаковали юг Украины "шахедами" и ракетами. Дроновая атака продолжалась 6,5 часов.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала тактическая авиация выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска в Одесской области. Подразделения противовоздушной обороны отработали отлично - обе ракеты уничтожены", - говорится в сообщении.

А затем 6,5 часов продолжалась дроновая атака.

Силами противовоздушной обороны уничтожены 22 ударных БпЛА типа Shahed-136:

  • 17 в Одесской области
  • 3 в Херсонской области
  • 1 в Николаевской области
  • 1 в Кировоградской области.

"Вражеские дроны, выпущенные из временно оккупированного Крыма, заходили на удар по разным направлениям, пытаясь истощить нашу противовоздушную оборону и поразить как можно больше объектов. В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты", - говорится в сообщении.

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Обломками сбитого БпЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбивания повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

В то же время в Бериславском районе Херсонской области не удалось избежать попадания. В складских помещениях вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали, сообщили в Силах обороны юга.
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Не треба і зайвий раз доводити, що кацапи то не люди і, навіть не звірі. Люди і звірі то Божі істоти. Кацапи - то виплодки пекла. для них немає нічого святого навіть у Святий Вечір. Їх треба нищити як паразитів.
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25.12.2023 08:57 Ответить
Ну что с них взять, если эта секта сатанистов хотела принести жертвы своему фюреру *****. Вот поэтому Запад и поддерживает Украину в войне с нечистой силой кацапией. Даже эти лапотные выродки понимают, что победа будет за светлыми силами, поэтому их и плющит от этого и они в своей безсильной злобе и хотят побольше принести зла на нашу Украину.
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25.12.2023 09:05 Ответить
Карочє паздравяли,як уміли. Різдвяними шахедами, канхветами-ракетами. Наслідучи одного персонажа скажу : -- гандончікі,блд.
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25.12.2023 09:25 Ответить
Коли там розкольники-самосв'яти безтомосні Різдво св'яткують? 7 січня? От і їх привітати потрібно.
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25.12.2023 09:32 Ответить
Після вчорашньої атаки, котра у Одесі була дуже гучною, очікуючи службового транспорту почув від людини, котру вважав розумною, повторення байок рашистів про "знищення F-16" котрі навіть ще відсутні в Україні, Коли я спитав в нього, чи він вважає "правдою" те що щось знищено, як стверджують кремляді, на "Шкільному аеродромі", то він розуміючи що одеситам ТОЧНО відомо чи щось негативне там відбувалось чи ні відповів що звісно НІ. Але коли я спитав - то де ж тоді таке лихо сталося?, він став розповідати за Київ та якийсь чи то контейнер, чи то причеп вантвжівки "у котрому був розібраний літак". Тоді я спитав - чи відомо йому про якусь атаку на Київ цієї ночі, або хоча б попередньої?, то після деяких його спроб щось про це знайти і котрі виявились марними він заткнув пельку а від мене почув нагадування про необхідність не тільки мити руки перед їжею, а й дотримуватись інформаційної гігієни при пошуках джерел інформації, чого й усім бажаю!
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25.12.2023 09:35 Ответить
це банальна "спляча концерва", має завдання розповсюджувати всякі небелиці. В дитинстві сусідка всім розказувала про кінець світу 07.07.1977 року, що про це писала газета Комсомольська правда за таке то число місяця, проте в цей день газета взагалі не виходила
Проте напередодні в неї гостював її брат-стукач кгб
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25.12.2023 11:17 Ответить
Треба на кацапське різдво влаштувати салюти із шухєром
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25.12.2023 09:42 Ответить
Дословно Силы обороны Юга: "Обломками сбитого БПЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбивания повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован".
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25.12.2023 09:58 Ответить
А навіщо повторювати текст заяви (статті)? Хтось може чогось не побачив чи не так зрозумів?!
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25.12.2023 10:15 Ответить
 
 