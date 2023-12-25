В Святвечер враг массированно атаковал южные регионы "шахедами" и ракетами
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Российские оккупанты атаковали юг Украины "шахедами" и ракетами. Дроновая атака продолжалась 6,5 часов.
Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.
"Сначала тактическая авиация выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска в Одесской области. Подразделения противовоздушной обороны отработали отлично - обе ракеты уничтожены", - говорится в сообщении.
А затем 6,5 часов продолжалась дроновая атака.
Силами противовоздушной обороны уничтожены 22 ударных БпЛА типа Shahed-136:
- 17 в Одесской области
- 3 в Херсонской области
- 1 в Николаевской области
- 1 в Кировоградской области.
"Вражеские дроны, выпущенные из временно оккупированного Крыма, заходили на удар по разным направлениям, пытаясь истощить нашу противовоздушную оборону и поразить как можно больше объектов. В приоритете врага остается припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты", - говорится в сообщении.
Обломками сбитого БпЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбивания повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.
В то же время в Бериславском районе Херсонской области не удалось избежать попадания. В складских помещениях вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали, сообщили в Силах обороны юга.
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