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Новини Війна в Україні
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Миколаївська область (1827) ППО (1828) Херсонщина (4256)

У Святвечір ворог масовано атакував південні регіони "шахедами" та ракетами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Російські окупанти атакували південь України "шахедами" та ракетами. Дронова атака тривала 6,5 годин.

Про це повідомили у Силах оборона півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"Спершу тактична авіація випустила ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони відпрацювали відмінно – обидві ракети знищено", - йдеться в повідомленні.

А потім 6,5 годин продовжувалася дронова атака.

Силами протиповітряної оборони знищено

  • 22 ударних БпЛА типу Shahed-136:
  • 17 в Одеській області
  • 3 в Херсонській області
  • 1 у Миколаївській області
  • 1 на Кіровоградській області.

"Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти", - йдеться в повідомленні.

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Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкта, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Водночас у Бериславському районі Херсонської області не вдалось уникнути влучання. В складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували, повідомили у Силах оборони півдня.

Автор: Марина Макєєва
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Не треба і зайвий раз доводити, що кацапи то не люди і, навіть не звірі. Люди і звірі то Божі істоти. Кацапи - то виплодки пекла. для них немає нічого святого навіть у Святий Вечір. Їх треба нищити як паразитів.
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25.12.2023 08:57 Відповісти
Ну что с них взять, если эта секта сатанистов хотела принести жертвы своему фюреру *****. Вот поэтому Запад и поддерживает Украину в войне с нечистой силой кацапией. Даже эти лапотные выродки понимают, что победа будет за светлыми силами, поэтому их и плющит от этого и они в своей безсильной злобе и хотят побольше принести зла на нашу Украину.
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25.12.2023 09:05 Відповісти
Карочє паздравяли,як уміли. Різдвяними шахедами, канхветами-ракетами. Наслідучи одного персонажа скажу : -- гандончікі,блд.
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25.12.2023 09:25 Відповісти
Коли там розкольники-самосв'яти безтомосні Різдво св'яткують? 7 січня? От і їх привітати потрібно.
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25.12.2023 09:32 Відповісти
Після вчорашньої атаки, котра у Одесі була дуже гучною, очікуючи службового транспорту почув від людини, котру вважав розумною, повторення байок рашистів про "знищення F-16" котрі навіть ще відсутні в Україні, Коли я спитав в нього, чи він вважає "правдою" те що щось знищено, як стверджують кремляді, на "Шкільному аеродромі", то він розуміючи що одеситам ТОЧНО відомо чи щось негативне там відбувалось чи ні відповів що звісно НІ. Але коли я спитав - то де ж тоді таке лихо сталося?, він став розповідати за Київ та якийсь чи то контейнер, чи то причеп вантвжівки "у котрому був розібраний літак". Тоді я спитав - чи відомо йому про якусь атаку на Київ цієї ночі, або хоча б попередньої?, то після деяких його спроб щось про це знайти і котрі виявились марними він заткнув пельку а від мене почув нагадування про необхідність не тільки мити руки перед їжею, а й дотримуватись інформаційної гігієни при пошуках джерел інформації, чого й усім бажаю!
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25.12.2023 09:35 Відповісти
це банальна "спляча концерва", має завдання розповсюджувати всякі небелиці. В дитинстві сусідка всім розказувала про кінець світу 07.07.1977 року, що про це писала газета Комсомольська правда за таке то число місяця, проте в цей день газета взагалі не виходила
Проте напередодні в неї гостював її брат-стукач кгб
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25.12.2023 11:17 Відповісти
Треба на кацапське різдво влаштувати салюти із шухєром
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25.12.2023 09:42 Відповісти
Дословно Силы обороны Юга: "Обломками сбитого БПЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбивания повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован".
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25.12.2023 09:58 Відповісти
А навіщо повторювати текст заяви (статті)? Хтось може чогось не побачив чи не так зрозумів?!
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25.12.2023 10:15 Відповісти
 
 