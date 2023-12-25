Игнат прокомментировал сообщение о якобы сбитом F-16: враг поверил, что они в Украине, и он их "уничтожает"

Российские пропагандисты 24 декабря заявили, что уничтожили в Украине пять F-16. Такие сообщения должны радовать россиян.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что к концу дня таких сообщений может быть больше, а год россияне могут завершить "сбиванием по меньшей мере двух эскадрилий. Игнат добавил, что такие сообщения россиян радуют. В сводках Минобороны РФ за день по пять украинских самолетов "уничтожаются".

"Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну так все-таки, оффрекорд, скажите, есть они (в Украине, - ред.)?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", - добавил спикер.

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Игнат также ответил, готовы ли уже на 100 процентов истребители к отправке в Украину.

"Давайте не будем преувеличивать готовность, как это делает враг. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Потому заявили наши партнеры, что готовы передать. Пока вот такое было заявление", - пояснил он.