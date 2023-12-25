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Новости Война в Украине
17 964 84
Игнат (523) F-16 (301)

Игнат прокомментировал сообщение о якобы сбитом F-16: враг поверил, что они в Украине, и он их "уничтожает"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f-16

Российские пропагандисты 24 декабря заявили, что уничтожили в Украине пять F-16. Такие сообщения должны радовать россиян.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что к концу дня таких сообщений может быть больше, а год россияне могут завершить "сбиванием по меньшей мере двух эскадрилий. Игнат добавил, что такие сообщения россиян радуют. В сводках Минобороны РФ за день по пять украинских самолетов "уничтожаются".

"Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну так все-таки, оффрекорд, скажите, есть они (в Украине, - ред.)?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", - добавил спикер.

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Игнат также ответил, готовы ли уже на 100 процентов истребители к отправке в Украину.

"Давайте не будем преувеличивать готовность, как это делает враг. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Потому заявили наши партнеры, что готовы передать. Пока вот такое было заявление", - пояснил он.
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Топ комментарии
+33
Кацапи втратили 5 літаків за останні декілька днів, їм же треба якось "компенсувати" для тупого рабаНаселення.
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25.12.2023 09:53
+30
І тут канашенкава панєсло...
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25.12.2023 09:47
+19
Кацапи настільки занурені в брехню,що самі вірять в ті байки, що мелять.
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25.12.2023 09:50
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І тут канашенкава панєсло...
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25.12.2023 09:47 Ответить
Так этого лапотного енарала всегда несет. У него словесная и настоящая диарея.
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25.12.2023 09:50 Ответить
Ті він насправді притомний і розумний генерал, іноді навіть дотепний в житті - дурні в генерали не вилазять в жодній країні, і навіть на петушатній зоні.
А от ті, хто відраховує податки на утримання його, і його соверенів - ті справді дурні! І Конашенків добре розуміє, що їм треба сказати, і як, щоб продовжували тупо платити і мовчки вмирати за тих, хто тримає Конашенкова на його місці.
І повір мені - дурний в Росії навіть не влаштується працювати в кремлівський гараж прибирачем! Як і на Банкову клозети прибирати!
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25.12.2023 10:00 Ответить
Цікава думка стосовно "обов'язково розумних генералів", бо як у побуті, так і за час служби в армії переконався у тому, що прислів'я "чим більше в армії дубів, тим міцніше оборона" народилось не на пустому місці, а розумних військових офіцерів бачив чи не менше ніж відверто тупих, бо армія є лише віддзеркаленням суспільства і вона така сама як й населення держави звідки походять усі військові, та має ті самі соціальні хвороби як і пересічні громадяни!
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25.12.2023 10:07 Ответить
Армія така сама за складом так ж як і суспільство - як кажуть всіх народили жінки і всіх з одного місця.
Але щоб стати генералом, треба проявити якісь розумові, та й не тільки здібності - до генерала добирається тільки один с 40-50 тисяч військовослужбовців. Плюс, треба обійти синів, онуків і зятів фельмаршалів які йдуть поза чергою.
Тому не можно генералів називати дебілами - ті хто став генералами як мінімум або здібні сутенери-банщики, або шановані генеральскими жінками стриптизери! На що тільки не наважишься в житті, якщо не має військового таланту і дідуся генерала, а генералом хочеться стати аж свербить...
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25.12.2023 10:35 Ответить
Читаю Ваш "Valery Koulga" пост, згадую інтерв'ю багатьох генералів рашаТБ де вони розповідають як треба знищувати Вашингтон та Лондон і виступи Гурульова на шоу Скабєєвої і бачу не те що невідповідність вашої логіки реальності, а повну протилежність. Тож наполягаю, що розумні генерали це НЕ правило, а швидше виняток через те, що надто часто отримують звання НЕ за заслуги, а через особисту відданість, лояльність тим, хто призначає високі звання!!!
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25.12.2023 11:29 Ответить
Я теж про те саме, ну може не письменник і трохи заковиристо сказав.
Таких генералів як Залужний, Марченко, Кирпонос - одиниці! Сирьскі (це моя окрема думка) - це не внучьок, але в чомусь дуже талановитий. І схоже добре відробляє кинуте йому з барського столу.
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25.12.2023 12:22 Ответить
По поводу баковой не знаю, а стоит только посмотрето на ЗЕбанутое стадо депутатов, чего только стоит Манька Безголовая, не так, Безмозглая или безуглая, ну... рыжая такая с мордой конченной идиотки или на свиноматку Третьякову, которая блеяла, что у нее порченные дети. Или на морду лица Абрахамии, на котором написано, что он идиот. Идиот-идиотом, а в Стамбуле вел переговоры с кацапней о сдаче Украины. И если-бы не приезд Бориса Джонсона, который заставил это ЗЕбанутое стадо идиотов не сдавать Украину а воевать, то эта ЗЕбанутая срань давно сдала-бы Украину.
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25.12.2023 16:52 Ответить
А может оно было бы и лучше - поймали Зеленского и Ермака с белым флагом по дороге на вокзал и расстреляли возле ближайшей стеночки...
И жили в другом измерении... Правда не знаю, смогли бы мы выбрать себе что-то полушче!
Тут як пошептано!
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25.12.2023 18:40 Ответить
Надо признать, Беня КАЛ.омойский провел пиаркомпанию на высочайшем уровне. Я думаю, не обошлось и без помощи ***** и его пропогандонов. Меня не удалось развести, как последнего лошару и я был и есть сторонником Порошенка. И его лозунги "армия, вира, мова" не удасться ничем перебить. Это я о себе. А кроме меня в стране оказалось 73% тупого быдла, которое по приколу выбрало шута и его стаю ЗЕбанутых шакалов. Все случилось, как и хотел *****. Если-бы выбрали Пороха, то войны не было-бы, потому что он и его команда вплотную занялись обороной, были разработаны крутые ракетные программы, и надо было просто профинансировать все это. Да и ***** кукарекал : только не Порошенко. А в итоге маем то, що маем. У руля страны стая ЗЕбанутых шакалов начала рвать Украину на куски, построили дороги, по которым кацапская орда и вторглась в Украину.
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25.12.2023 20:16 Ответить
Кацапи дивлятьсвій какаканал і горді за свою армію окупації, які за один день "знищили" аж 5 піндосовських літаків. Кацапи вірять, бо їх зомбували 20 років. Ось у нас за 5 неповних років Херпіду своїм марафоном зомбував більше 80% українців.
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25.12.2023 16:38 Ответить
Хаймарси, петріоти, леопарди, абрамси, бредлі, мардери, насамси, айріси, ф-16....какошенкофф заплутафсь вканєц
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25.12.2023 09:52 Ответить
нічого дивного-бо коли брешеш завжди так буває...
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25.12.2023 10:06 Ответить
Міражи F-16-тих...
Назбивали рашисти-
Мерещуться вже ножі...
В спині та нижче-
Ще з останнього разу
Зуд не стих-

Діаманти в заді-
Порошок в носі-
Пенетрація в ложі-
Лже-Дмитрій на росі...
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25.12.2023 10:30 Ответить
6+6=11
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25.12.2023 09:48 Ответить
6+6=66
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25.12.2023 10:06 Ответить
Даремно смієшся ...плять зара в початковій школі дітей вчать (починають) за таким принципом, поцікався - там пестець. Сімнадцять - це 1 і 7. НУШ (нова українська школа) ...тварюки
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25.12.2023 10:17 Ответить
Яякщо ти ге можеш сам дати своїй дитині знання початкової школи то тоді це проблема.
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25.12.2023 10:56 Ответить
Про те й мова, якби не втрутився вчасно, і сам би не знав, що таке порно можливе
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25.12.2023 12:04 Ответить
Зробіть фото з підручника
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25.12.2023 12:13 Ответить
Принципово? Чи не віриш? 1 клас, а зараз 4ий. подивись в мережі
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25.12.2023 12:35 Ответить
брешеш - в мене є першокласники
а взагалі - життя навчить рахувати, писати та читати
в Україні немає жодної людини яка б не вміла ПРАВИЛЬНО рахувати
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25.12.2023 13:26 Ответить
Бреше собака. Якщо в тебе першокласники, то ти доросла людина і збагнеш, що мова йдеться про методу подачі дітям цифр. Наприклад, "17" - це як 1 і 7. Самі вчителі з цього дуріють. Так що не перекручуй
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25.12.2023 13:42 Ответить
стара школа - віджила себе
оскільки є інтернет і навала інформації
головне не зубрити - а вловлювати суть
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25.12.2023 13:53 Ответить
стара школа - віджила себе
оскільки є інтернет і навала інформації

Здається ти мешкаешь дуже далеко від того, що називається "лінія зіткнення".
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25.12.2023 17:11 Ответить
ну тобі з Латвії видніше
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25.12.2023 17:51 Ответить
"Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь"
В.Высоцкий
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25.12.2023 18:04 Ответить
Высоцкого уважаю - он ненавидел черной ненавистью ссср-ских нквд, кгб, фсб и просто ментов
В фильме "Место встречи..." он наотрез отказался одевать форму нквд-иста и сыграл роль в простом костюмчике...
... лишь в одном эпизоде - гед сидиться за пианино - он бысторо одевает и тут же снимает униформу...
ВЫСОЦКИЙ - ненавидел фсб-кгб - он МАЛАДЕЦ!!!
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25.12.2023 18:15 Ответить
в Україні немає жодної людини яка б не вміла ПРАВИЛЬНО рахувати

А я кажу - із-за таких метод та загальної диджитилізації вони скоро розписатися самостійно не зможуть, херня це все
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25.12.2023 13:48 Ответить
я вчу дитину рахувати - сам
вчи дитину - як тебе учили
ти хоть пам'ятаеш як ПРАВИЛЬНО рахувати?
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25.12.2023 13:51 Ответить
Звичайно, сам і вчу..
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25.12.2023 15:08 Ответить
Так у Вас же є підручник, зробіть фото. Що я буду шукати, 1 клас, 4ий...
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25.12.2023 23:45 Ответить
Нездорова касапська фантазія.. тільки казками жити можуть..
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25.12.2023 09:50 Ответить
Кацапи настільки занурені в брехню,що самі вірять в ті байки, що мелять.
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25.12.2023 09:50 Ответить
Для кацапа брехня це зброя. Просто перевірте свої реакції на тупу, наглу брехню в очі - і зрозумієте навіщо вони це роблять...
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25.12.2023 10:28 Ответить
А ещё сбили семь Ф-35
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25.12.2023 09:52 Ответить
паслєдніх
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25.12.2023 09:53 Ответить
И на десерт уничтожили несколько Б-52... Коктейлей
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25.12.2023 10:04 Ответить
Кацапи втратили 5 літаків за останні декілька днів, їм же треба якось "компенсувати" для тупого рабаНаселення.
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25.12.2023 09:53 Ответить
Та то хер...я, каци поведуться, он в північній Кореї люди думають, що воюють з НАТО вже 50 років, і ще типу перемагають
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25.12.2023 09:58 Ответить
"Знищення" того, що в Україні ще відсутнє, або хоча б запевнення у наявності цього, стало для рашистів нормою починаючи ще з 2014 року. Ще тоді нам доводилось неодноразово бачити у кремлядських ЗМІ тексти та "інтерв'ю" в котрих "свідки" наполягали на тому що "власними очами бачили" танки "Абрамс", негрів танцюючих на БТР, польські підрозділи, гвинтокрили "Апачі" й т.п. Навіть саме )(уйло (він же путін) сповіщало що воюють рашисти та колаборанти в Україні "проти солдатів НАТО". Тому не варто дивуватись що до безлічі казок, особливо цікавих стосовно "бойових заражених комах та птахів", додана чергова. Пропоную сприймати ці фантазії рашистів як розвагу для нас, бо переконати у протилежному прихильників війни Москви проти України та "руССкого мира", як маразматиків, все одно не вдастся, тому - посміхаємося і махаємо, посміхаємося і махаємо!
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25.12.2023 10:01 Ответить
10 НЛО, 1 бабу Ягу і 1 змія Горинича
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25.12.2023 10:02 Ответить
У Горинича тільки одну голову відстрелили. Ще будуть з двома воювати.
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25.12.2023 10:15 Ответить
Ще Зірку смерті - 1 шт...
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25.12.2023 11:26 Ответить
Кажуть, кацапи припинили публікувати сумарні "втрати" ЗСУ,

публікують лише денні "втрати".

Бо там сумарно за два роки аж надто фантастичні цифри.
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25.12.2023 10:09 Ответить
"немає відео, немає події"

Важкувато тобі б було, якби жила в часи ДСВ.
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25.12.2023 10:19 Ответить
Та це кацапка з "Лахти" - під проксі!
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25.12.2023 10:54 Ответить
Так я ж через це і пошуткував.
Серьйозної уваги не варто звертати.... але трохи гумору не завадить.
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25.12.2023 11:27 Ответить
"Шуткувать" теж "уміть" треба! Он я до неї "пошуткував" - "А якщо ви самі оголошуєте траур за своїми загиблими пілотами - це "об"єктивно" чи ні? Адже другий день стоїть виття в російських соцмережах!
"Как пагодка в Мацкве?" " - так вона швиденько свій коментар і прибрала!
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25.12.2023 11:35 Ответить
потери Су-34 кацапчики сами признали
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25.12.2023 10:25 Ответить
Як можна відзняти відео збиття літака , та ще й над морем .? Це треба зарані знати місце збиття , час збиття , і відправити туди чергувати човен з оператором , чи дрон .
Ігнат отримує інформацію від розвідки , а розвідка від своїх джерел на авіабазах русні . Якщо літак не повернувся у визначені терміни - він вважається втраченим , і всі на авіабазі про це знають . Інколи навіть сама русня довгий час не може знайти свої літаки на своїй території , тобто місце їх падіння . А якщо ще й впав у море то тим більш .
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25.12.2023 10:28 Ответить
А якщо ви самі оголошуєте траур за своїми загиблими пілотами - це "об"єктивно" чи ні? Адже другий день стоїть виття в російських соцмережах!
"Как пагодка в Мацкве?"
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25.12.2023 10:53 Ответить
асиметрична відповідь на збиття СУшек. потужно
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25.12.2023 10:15 Ответить
Можна ще наробити муляжів,цяцянка,а дурневі радість.
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25.12.2023 10:24 Ответить
То не треба спростовувати . Нехай кацапня вірить , нехай ламає голову .
Отака невизначеність , коли ніхто і нічого не може зрозуміти - чи є в нас ф -16 чи нема , вона русню морально виснажує . Цікаво за ними спостерігати , мало не в горлянки чіпляються один одному ,, одні стверджують що є , інші доводять що нема , а треті називають як одних так і інших - ідіотами .
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25.12.2023 10:18 Ответить
Нехай кацапня вірить?

Та віра допомагає кацапам легше йти на війну.
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25.12.2023 10:23 Ответить
Віра в що?по-перше їх дурять що вони будуть стояти в третій лінії і отримувати 300 тис.по -друге ставлять на передову ззаду загородзагін командир матами,побоями та показовими розстрілами п'ятисотих гоне їх на смерть.
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25.12.2023 10:29 Ответить
Віра в те що в нас є ф 16 - спонукає кацапів йти на війну ??
Вважаю що навпаки .
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25.12.2023 10:29 Ответить
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25.12.2023 10:22 Ответить
вимагаю в..бати по мацкві тамагавками, не ховайте "подарунки"
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25.12.2023 10:22 Ответить
так там скоро овощ з мединським проти великого поета чехова дэло затребує відкрить, за "замах на територіальну цілістність" параші - "Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." ))
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25.12.2023 10:30 Ответить
Після вчорашньої атаки, котра у Одесі була дуже гучною, очікуючи службового транспорту почув від людини, котру вважав розумною, повторення байок рашистів про "знищення F-16" котрі навіть ще відсутні в Україні, Коли я спитав в нього, чи він вважає "правдою" те що щось знищено, як стверджують кремляді, на "Шкільному аеродромі", то він розуміючи що одеситам ТОЧНО відомо чи щось негативне там відбувалось чи ні відповів що звісно НІ. Але коли я спитав - то де ж тоді таке лихо сталося?, він став розповідати за Київ та якийсь чи то контейнер, чи то причеп вантвжівки "у котрому був розібраний літак". Тоді я спитав - чи відомо йому про якусь атаку на Київ цієї ночі, або хоча б попередньої?, то після деяких його спроб щось про це знайти і котрі виявились марними він заткнув пельку а від мене почув нагадування про необхідність не тільки мити руки перед їжею, а й дотримуватись інформаційної гігієни при пошуках джерел інформації, чого й усім бажаю!
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25.12.2023 10:31 Ответить
Ну якщо все позбивали, підбили Петріот і NASAM, то можна сміливо сідати в сушку і летіти бонбити Старокон?
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25.12.2023 10:38 Ответить
В засрашинців причини з наслідками в бошках не пов'язані. Тому вони навіть не замислюються щодо того, що якщо вже 5 разів знищені ВСЯ авіація ЗСУ та знищено більше Петріотів та NASAMS-ів, ніж є в Європі, а не те що в Україні, то бомбардувальники засрашки повинні були б засипати чугунієм (читай - сотнями тисяч тонн бомб) залізницю, електростанції та промислові підприємства. Як це робилося і люфтваффе, і бомбардувальниками союзинків. Але ні - максимум, чим вдається "куснути" Україну - це пара десятків шахедів та п'яток ракет, з яких 90%+ збивається. А всі "моща" авіації засрашки в скиданні в маневрі "кабрування" бомб з модулем УМПК та КАБ-ів за 10-40 кілометрів від лінії боєзіткнення.
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25.12.2023 11:42 Ответить
Надо побольше надувных Ф-16 поставить. И всем приятно. И нам - московиты дорогие ракеты потратят на пустышку. Ну и московиты отчитаются перед царем, что уничтожили 100тыщ мильйонов Ф-16.
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25.12.2023 10:40 Ответить
- Пиши с новой строчки: «Ф-16». Подчеркни. 5шт
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25.12.2023 11:14 Ответить
Пиши з першої строчки F-16 та спитай в Google коли ПЛАНУЄТЬСЯ можливий початок їх передачі ПС ЗСУ! У 2014-му колаборанти вже сповіщали найчесніше рашаТБ про те що "власними очами бачили" та "власними руками мацали" танки "Абрамс" та гвинтокрили "Апачі" із неграми на БТР!
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25.12.2023 11:37 Ответить
Якщо F16, хоча б в єдиному екземплярі для тестувань, дійсно вже є в Україні, то десь в підземному ангарі в Карпатах, з його рлс на 200км та ракетами на 150км мож за 500км від фронту перебувати
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25.12.2023 11:32 Ответить
Якщо він півдесятка кацапольотів протестив то це чудово)
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25.12.2023 11:57 Ответить
староконстянтинів може забезпечити ДОСТАТНІЙ ЗАХИСТ ЛІТАКАМ



https://mil.in.ua/uk/news/aerodrom-u-starokostyantynovi-projshov-sertyfikatsiyu-nato/
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25.12.2023 12:08 Ответить
Загалом було повідомлено, що військові інженери з окремих інженерно-аеродромних батальйонів Повітряних Сил ЗСУ проводять відновлення п'яти військових летовищ та їхньої інфраструктури.

До 2014 року Повітряні Сили України використовували лише частину з усіх військових аеродромів.
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25.12.2023 12:09 Ответить
староконстянтинів

МИРГОРОД.

НА ЖАЛЬ,ЦЕ НЕ СЕКРЕТ (
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25.12.2023 12:12 Ответить
ну не можуть Василі та Миколи, без страшних F-16, збивати засрашинські "вундервафлі" Су-34. Це ж якийсь нонсенс. За що тоді засрашинські "лєтуни" зірочки на погони та покращене забезпечення отримують?!? От і видумають наявність в ЗСУ страшної зброї типу "BFG-9000".
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25.12.2023 11:36 Ответить
Справа КАЛОШЕНКОВА живе і процвітає. Це кацапам замість яєць.
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25.12.2023 11:40 Ответить
У 2021 році російський ОПК видав на-гора для армії РФ всього 21 бойовий літак(здається,максимальні цифри в рік,на які спроможний зараз рашенавіапром)-

6 літаків Су-34,

5 літаків Су-35С,

4 літаки Су-30СМ2,

2 літаки типу Су-57,

2 винищувачі МіГ-35 і
2 навчально -бойових Як-130.

А ось за 9 місяців 2022-го рашистський авіапром поставив лише 7 бойових літаків - 4 типи Су-34М та 3 типи Су-35С. Та й то - це був "хвіст" по поставках, які повинні були бути виконані ще в 2021 році (ну, і ще заради справедливості - завод "Авіастар" в Ульяновську здав 3 транспортні літаки Іл-76МД-90А, які мали на самому справі поставлені до армії РФ ще минулого року). І все.
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25.12.2023 11:44 Ответить
3 березня 2023 року над Єнакієвим (Донецької області України) було збито літак Су-34, який імовірно належав до ВКС РФ[99].
13 травня 2023 один Су-34 був збитий над селом Нижнє (Брянська область),
22 грудня 2023 три Су-34 були збиті на півдні України ракетами «земля-повітря»[105][106].

Сьогодні ще один )

річний план випуску Су-34 Україною майже ПЕРЕБИТО
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25.12.2023 11:47 Ответить
ХОЧА..

і самі справляються:

23 лютого 2023 року в Білгородській області через технічну несправність розбився літак, МО РФ заявило, що це був Су-25 ВКС РФ. Проте телеграм-канал «Білгородський інформатор» опублікував фото уламків літака, на яких видно два хвостові керма (у Су-25 один) і номер RF-95843 [122], який відповідає літаку Су-34 12 червоний. Такий літак наприкінці 2015 року було передано до Липецького авіацентру ВКС РФ (968-й осап ЦП ім. Чкалова)[123]

20 вересня 2023 року у Воронезькій області близько 10:00 при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34.

Су-34 у 2023 втрачено

5+2=7
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25.12.2023 11:56 Ответить
Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, якою є ситуація з цими літаками в Росії і наскільки успішно окупанти можуть поповнювати свої втрати.

Так, експерт нагадав, що на момент повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала боєздатних 133 бомбардувальники Су-34. Верифіковані втрати Су-34, тобто підтверджені документально (фото/відео), становлять 35 літаків, а згідно з не верифікованими даними - понад 50.

У той самий час Новосибірський авіаційний завод імені В.П. Чкалова має можливість виготовляти в середньому(максимально) 10 літаків Су-34 на рік.
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25.12.2023 12:04 Ответить
Щей ми, тут на цензорі, додали рашистим впевноності шо F-ки вже в Україні. Та хай дурень думкою багатіє.
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25.12.2023 15:26 Ответить
в невдовзі росіяни повідомлять про збиття деколькох F-35 ЗСУ України
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25.12.2023 15:31 Ответить
Брехня на столі замість ХЛІБА це повна його відсутність, нехай слухають що їм скаже шлунок, ті, хто нею загіпнотизований та готують соломинку, - вставлять в сраку, щоб дірка не заросла, та щоб хоть щось випало... АРХ М
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26.12.2023 03:37 Ответить
 
 