Ігнат прокоментував повідомлення про нібито збиття F-16: ворог повірив, що вони в Україні, і він їх "знищує"
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Російські пропагандисти 24 грудня заявили, що знищили в Україні п’ять F-16. Такі повідомлення мають тішити росіян.
Про це в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що під кінець дня таких повідомлень може бути більше, а рік росіяни можуть завершити "збиттям щонайменше двох ескадрилей. Ігнат додав, що такі повідомлення тішать росіян. У зведеннях Міноборони РФ за день по п'ять українських літаків "знищуються".
"Ну про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні". Я щодня отримую такі запитання від колег: "Ну то все ж таки, офрекорд, скажіть, є вони (в Україні - ред.)?". Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх "знищує", - додав речник.
Ігнат також відповів, чи готові вже на 100 відсотків винищувачі до відправки в Україну.
"Давайте не будемо перебільшувати про готовність, як це робить ворог. Готовність є, підтвердження наших західних партнерів є, що ми готові. Ми в процесі. Крім пілотів потрібна інфраструктура, інженери. Ми це вже багато разів обговорювали. Тому заявили наші партнери, що готові передати. Наразі от така була заява", - пояснив він.
Будь ласка, зачекайте...
А от ті, хто відраховує податки на утримання його, і його соверенів - ті справді дурні! І Конашенків добре розуміє, що їм треба сказати, і як, щоб продовжували тупо платити і мовчки вмирати за тих, хто тримає Конашенкова на його місці.
І повір мені - дурний в Росії навіть не влаштується працювати в кремлівський гараж прибирачем! Як і на Банкову клозети прибирати!
Але щоб стати генералом, треба проявити якісь розумові, та й не тільки здібності - до генерала добирається тільки один с 40-50 тисяч військовослужбовців. Плюс, треба обійти синів, онуків і зятів фельмаршалів які йдуть поза чергою.
Тому не можно генералів називати дебілами - ті хто став генералами як мінімум або здібні сутенери-банщики, або шановані генеральскими жінками стриптизери! На що тільки не наважишься в житті, якщо не має військового таланту і дідуся генерала, а генералом хочеться стати аж свербить...
Таких генералів як Залужний, Марченко, Кирпонос - одиниці! Сирьскі (це моя окрема думка) - це не внучьок, але в чомусь дуже талановитий. І схоже добре відробляє кинуте йому з барського столу.
И жили в другом измерении... Правда не знаю, смогли бы мы выбрать себе что-то полушче!
Тут як пошептано!
Назбивали рашисти-
Мерещуться вже ножі...
В спині та нижче-
Ще з останнього разу
Зуд не стих-
Діаманти в заді-
Порошок в носі-
Пенетрація в ложі-
Лже-Дмитрій на росі...
а взагалі - життя навчить рахувати, писати та читати
в Україні немає жодної людини яка б не вміла ПРАВИЛЬНО рахувати
оскільки є інтернет і навала інформації
головне не зубрити - а вловлювати суть
оскільки є інтернет і навала інформації
Здається ти мешкаешь дуже далеко від того, що називається "лінія зіткнення".
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь"
В.Высоцкий
В фильме "Место встречи..." он наотрез отказался одевать форму нквд-иста и сыграл роль в простом костюмчике...
... лишь в одном эпизоде - гед сидиться за пианино - он бысторо одевает и тут же снимает униформу...
ВЫСОЦКИЙ - ненавидел фсб-кгб - он МАЛАДЕЦ!!!
А я кажу - із-за таких метод та загальної диджитилізації вони скоро розписатися самостійно не зможуть, херня це все
вчи дитину - як тебе учили
ти хоть пам'ятаеш як ПРАВИЛЬНО рахувати?
публікують лише денні "втрати".
Бо там сумарно за два роки аж надто фантастичні цифри.
Важкувато тобі б було, якби жила в часи ДСВ.
Серьйозної уваги не варто звертати.... але трохи гумору не завадить.
"Как пагодка в Мацкве?" " - так вона швиденько свій коментар і прибрала!
Ігнат отримує інформацію від розвідки , а розвідка від своїх джерел на авіабазах русні . Якщо літак не повернувся у визначені терміни - він вважається втраченим , і всі на авіабазі про це знають . Інколи навіть сама русня довгий час не може знайти свої літаки на своїй території , тобто місце їх падіння . А якщо ще й впав у море то тим більш .
"Как пагодка в Мацкве?"
Отака невизначеність , коли ніхто і нічого не може зрозуміти - чи є в нас ф -16 чи нема , вона русню морально виснажує . Цікаво за ними спостерігати , мало не в горлянки чіпляються один одному ,, одні стверджують що є , інші доводять що нема , а треті називають як одних так і інших - ідіотами .
Та віра допомагає кацапам легше йти на війну.
Вважаю що навпаки .
https://mil.in.ua/uk/news/aerodrom-u-starokostyantynovi-projshov-sertyfikatsiyu-nato/
До 2014 року Повітряні Сили України використовували лише частину з усіх військових аеродромів.
МИРГОРОД.
НА ЖАЛЬ,ЦЕ НЕ СЕКРЕТ (
6 літаків Су-34,
5 літаків Су-35С,
4 літаки Су-30СМ2,
2 літаки типу Су-57,
2 винищувачі МіГ-35 і
2 навчально -бойових Як-130.
А ось за 9 місяців 2022-го рашистський авіапром поставив лише 7 бойових літаків - 4 типи Су-34М та 3 типи Су-35С. Та й то - це був "хвіст" по поставках, які повинні були бути виконані ще в 2021 році (ну, і ще заради справедливості - завод "Авіастар" в Ульяновську здав 3 транспортні літаки Іл-76МД-90А, які мали на самому справі поставлені до армії РФ ще минулого року). І все.
13 травня 2023 один Су-34 був збитий над селом Нижнє (Брянська область),
22 грудня 2023 три Су-34 були збиті на півдні України ракетами «земля-повітря»[105][106].
Сьогодні ще один )
річний план випуску Су-34 Україною майже ПЕРЕБИТО
і самі справляються:
23 лютого 2023 року в Білгородській області через технічну несправність розбився літак, МО РФ заявило, що це був Су-25 ВКС РФ. Проте телеграм-канал «Білгородський інформатор» опублікував фото уламків літака, на яких видно два хвостові керма (у Су-25 один) і номер RF-95843 [122], який відповідає літаку Су-34 12 червоний. Такий літак наприкінці 2015 року було передано до Липецького авіацентру ВКС РФ (968-й осап ЦП ім. Чкалова)[123]
20 вересня 2023 року у Воронезькій області близько 10:00 при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34.
Су-34 у 2023 втрачено
5+2=7
Так, експерт нагадав, що на момент повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала боєздатних 133 бомбардувальники Су-34. Верифіковані втрати Су-34, тобто підтверджені документально (фото/відео), становлять 35 літаків, а згідно з не верифікованими даними - понад 50.
У той самий час Новосибірський авіаційний завод імені В.П. Чкалова має можливість виготовляти в середньому(максимально) 10 літаків Су-34 на рік.