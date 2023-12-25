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Новини Війна в Україні
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Ігнат (705) F-16 (410)

Ігнат прокоментував повідомлення про нібито збиття F-16: ворог повірив, що вони в Україні, і він їх "знищує"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

f-16

Російські пропагандисти 24 грудня заявили, що знищили в Україні п’ять F-16. Такі повідомлення мають тішити росіян.

Про це в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що під кінець дня таких повідомлень може бути більше, а рік росіяни можуть завершити "збиттям щонайменше двох ескадрилей. Ігнат додав, що такі повідомлення тішать росіян. У зведеннях Міноборони РФ за день по п'ять українських літаків "знищуються".

"Ну про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні". Я щодня отримую такі запитання від колег: "Ну то все ж таки, офрекорд, скажіть, є вони (в Україні - ред.)?". Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх "знищує", - додав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року, - ISW

Ігнат також відповів, чи готові вже на 100 відсотків винищувачі до відправки в Україну.

"Давайте не будемо перебільшувати про готовність, як це робить ворог. Готовність є, підтвердження наших західних партнерів є, що ми готові. Ми в процесі. Крім пілотів потрібна інфраструктура, інженери. Ми це вже багато разів обговорювали. Тому заявили наші партнери, що готові передати. Наразі от така була заява", - пояснив він.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+33
Кацапи втратили 5 літаків за останні декілька днів, їм же треба якось "компенсувати" для тупого рабаНаселення.
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25.12.2023 09:53
+30
І тут канашенкава панєсло...
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25.12.2023 09:47
+19
Кацапи настільки занурені в брехню,що самі вірять в ті байки, що мелять.
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25.12.2023 09:50
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І тут канашенкава панєсло...
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25.12.2023 09:47 Відповісти
Так этого лапотного енарала всегда несет. У него словесная и настоящая диарея.
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25.12.2023 09:50 Відповісти
Ті він насправді притомний і розумний генерал, іноді навіть дотепний в житті - дурні в генерали не вилазять в жодній країні, і навіть на петушатній зоні.
А от ті, хто відраховує податки на утримання його, і його соверенів - ті справді дурні! І Конашенків добре розуміє, що їм треба сказати, і як, щоб продовжували тупо платити і мовчки вмирати за тих, хто тримає Конашенкова на його місці.
І повір мені - дурний в Росії навіть не влаштується працювати в кремлівський гараж прибирачем! Як і на Банкову клозети прибирати!
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25.12.2023 10:00 Відповісти
Цікава думка стосовно "обов'язково розумних генералів", бо як у побуті, так і за час служби в армії переконався у тому, що прислів'я "чим більше в армії дубів, тим міцніше оборона" народилось не на пустому місці, а розумних військових офіцерів бачив чи не менше ніж відверто тупих, бо армія є лише віддзеркаленням суспільства і вона така сама як й населення держави звідки походять усі військові, та має ті самі соціальні хвороби як і пересічні громадяни!
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25.12.2023 10:07 Відповісти
Армія така сама за складом так ж як і суспільство - як кажуть всіх народили жінки і всіх з одного місця.
Але щоб стати генералом, треба проявити якісь розумові, та й не тільки здібності - до генерала добирається тільки один с 40-50 тисяч військовослужбовців. Плюс, треба обійти синів, онуків і зятів фельмаршалів які йдуть поза чергою.
Тому не можно генералів називати дебілами - ті хто став генералами як мінімум або здібні сутенери-банщики, або шановані генеральскими жінками стриптизери! На що тільки не наважишься в житті, якщо не має військового таланту і дідуся генерала, а генералом хочеться стати аж свербить...
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25.12.2023 10:35 Відповісти
Читаю Ваш "Valery Koulga" пост, згадую інтерв'ю багатьох генералів рашаТБ де вони розповідають як треба знищувати Вашингтон та Лондон і виступи Гурульова на шоу Скабєєвої і бачу не те що невідповідність вашої логіки реальності, а повну протилежність. Тож наполягаю, що розумні генерали це НЕ правило, а швидше виняток через те, що надто часто отримують звання НЕ за заслуги, а через особисту відданість, лояльність тим, хто призначає високі звання!!!
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25.12.2023 11:29 Відповісти
Я теж про те саме, ну може не письменник і трохи заковиристо сказав.
Таких генералів як Залужний, Марченко, Кирпонос - одиниці! Сирьскі (це моя окрема думка) - це не внучьок, але в чомусь дуже талановитий. І схоже добре відробляє кинуте йому з барського столу.
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25.12.2023 12:22 Відповісти
По поводу баковой не знаю, а стоит только посмотрето на ЗЕбанутое стадо депутатов, чего только стоит Манька Безголовая, не так, Безмозглая или безуглая, ну... рыжая такая с мордой конченной идиотки или на свиноматку Третьякову, которая блеяла, что у нее порченные дети. Или на морду лица Абрахамии, на котором написано, что он идиот. Идиот-идиотом, а в Стамбуле вел переговоры с кацапней о сдаче Украины. И если-бы не приезд Бориса Джонсона, который заставил это ЗЕбанутое стадо идиотов не сдавать Украину а воевать, то эта ЗЕбанутая срань давно сдала-бы Украину.
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25.12.2023 16:52 Відповісти
А может оно было бы и лучше - поймали Зеленского и Ермака с белым флагом по дороге на вокзал и расстреляли возле ближайшей стеночки...
И жили в другом измерении... Правда не знаю, смогли бы мы выбрать себе что-то полушче!
Тут як пошептано!
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25.12.2023 18:40 Відповісти
Надо признать, Беня КАЛ.омойский провел пиаркомпанию на высочайшем уровне. Я думаю, не обошлось и без помощи ***** и его пропогандонов. Меня не удалось развести, как последнего лошару и я был и есть сторонником Порошенка. И его лозунги "армия, вира, мова" не удасться ничем перебить. Это я о себе. А кроме меня в стране оказалось 73% тупого быдла, которое по приколу выбрало шута и его стаю ЗЕбанутых шакалов. Все случилось, как и хотел *****. Если-бы выбрали Пороха, то войны не было-бы, потому что он и его команда вплотную занялись обороной, были разработаны крутые ракетные программы, и надо было просто профинансировать все это. Да и ***** кукарекал : только не Порошенко. А в итоге маем то, що маем. У руля страны стая ЗЕбанутых шакалов начала рвать Украину на куски, построили дороги, по которым кацапская орда и вторглась в Украину.
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25.12.2023 20:16 Відповісти
Кацапи дивлятьсвій какаканал і горді за свою армію окупації, які за один день "знищили" аж 5 піндосовських літаків. Кацапи вірять, бо їх зомбували 20 років. Ось у нас за 5 неповних років Херпіду своїм марафоном зомбував більше 80% українців.
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25.12.2023 16:38 Відповісти
Хаймарси, петріоти, леопарди, абрамси, бредлі, мардери, насамси, айріси, ф-16....какошенкофф заплутафсь вканєц
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25.12.2023 09:52 Відповісти
нічого дивного-бо коли брешеш завжди так буває...
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25.12.2023 10:06 Відповісти
Міражи F-16-тих...
Назбивали рашисти-
Мерещуться вже ножі...
В спині та нижче-
Ще з останнього разу
Зуд не стих-

Діаманти в заді-
Порошок в носі-
Пенетрація в ложі-
Лже-Дмитрій на росі...
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25.12.2023 10:30 Відповісти
6+6=11
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25.12.2023 09:48 Відповісти
6+6=66
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25.12.2023 10:06 Відповісти
Даремно смієшся ...плять зара в початковій школі дітей вчать (починають) за таким принципом, поцікався - там пестець. Сімнадцять - це 1 і 7. НУШ (нова українська школа) ...тварюки
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25.12.2023 10:17 Відповісти
Яякщо ти ге можеш сам дати своїй дитині знання початкової школи то тоді це проблема.
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25.12.2023 10:56 Відповісти
Про те й мова, якби не втрутився вчасно, і сам би не знав, що таке порно можливе
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25.12.2023 12:04 Відповісти
Зробіть фото з підручника
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25.12.2023 12:13 Відповісти
Принципово? Чи не віриш? 1 клас, а зараз 4ий. подивись в мережі
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25.12.2023 12:35 Відповісти
брешеш - в мене є першокласники
а взагалі - життя навчить рахувати, писати та читати
в Україні немає жодної людини яка б не вміла ПРАВИЛЬНО рахувати
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25.12.2023 13:26 Відповісти
Бреше собака. Якщо в тебе першокласники, то ти доросла людина і збагнеш, що мова йдеться про методу подачі дітям цифр. Наприклад, "17" - це як 1 і 7. Самі вчителі з цього дуріють. Так що не перекручуй
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25.12.2023 13:42 Відповісти
стара школа - віджила себе
оскільки є інтернет і навала інформації
головне не зубрити - а вловлювати суть
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25.12.2023 13:53 Відповісти
стара школа - віджила себе
оскільки є інтернет і навала інформації

Здається ти мешкаешь дуже далеко від того, що називається "лінія зіткнення".
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25.12.2023 17:11 Відповісти
ну тобі з Латвії видніше
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25.12.2023 17:51 Відповісти
"Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь"
В.Высоцкий
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25.12.2023 18:04 Відповісти
Высоцкого уважаю - он ненавидел черной ненавистью ссср-ских нквд, кгб, фсб и просто ментов
В фильме "Место встречи..." он наотрез отказался одевать форму нквд-иста и сыграл роль в простом костюмчике...
... лишь в одном эпизоде - гед сидиться за пианино - он бысторо одевает и тут же снимает униформу...
ВЫСОЦКИЙ - ненавидел фсб-кгб - он МАЛАДЕЦ!!!
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25.12.2023 18:15 Відповісти
в Україні немає жодної людини яка б не вміла ПРАВИЛЬНО рахувати

А я кажу - із-за таких метод та загальної диджитилізації вони скоро розписатися самостійно не зможуть, херня це все
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25.12.2023 13:48 Відповісти
я вчу дитину рахувати - сам
вчи дитину - як тебе учили
ти хоть пам'ятаеш як ПРАВИЛЬНО рахувати?
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25.12.2023 13:51 Відповісти
Звичайно, сам і вчу..
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25.12.2023 15:08 Відповісти
Так у Вас же є підручник, зробіть фото. Що я буду шукати, 1 клас, 4ий...
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25.12.2023 23:45 Відповісти
Нездорова касапська фантазія.. тільки казками жити можуть..
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25.12.2023 09:50 Відповісти
Кацапи настільки занурені в брехню,що самі вірять в ті байки, що мелять.
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25.12.2023 09:50 Відповісти
Для кацапа брехня це зброя. Просто перевірте свої реакції на тупу, наглу брехню в очі - і зрозумієте навіщо вони це роблять...
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25.12.2023 10:28 Відповісти
А ещё сбили семь Ф-35
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25.12.2023 09:52 Відповісти
паслєдніх
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25.12.2023 09:53 Відповісти
И на десерт уничтожили несколько Б-52... Коктейлей
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25.12.2023 10:04 Відповісти
Кацапи втратили 5 літаків за останні декілька днів, їм же треба якось "компенсувати" для тупого рабаНаселення.
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25.12.2023 09:53 Відповісти
Та то хер...я, каци поведуться, он в північній Кореї люди думають, що воюють з НАТО вже 50 років, і ще типу перемагають
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25.12.2023 09:58 Відповісти
"Знищення" того, що в Україні ще відсутнє, або хоча б запевнення у наявності цього, стало для рашистів нормою починаючи ще з 2014 року. Ще тоді нам доводилось неодноразово бачити у кремлядських ЗМІ тексти та "інтерв'ю" в котрих "свідки" наполягали на тому що "власними очами бачили" танки "Абрамс", негрів танцюючих на БТР, польські підрозділи, гвинтокрили "Апачі" й т.п. Навіть саме )(уйло (він же путін) сповіщало що воюють рашисти та колаборанти в Україні "проти солдатів НАТО". Тому не варто дивуватись що до безлічі казок, особливо цікавих стосовно "бойових заражених комах та птахів", додана чергова. Пропоную сприймати ці фантазії рашистів як розвагу для нас, бо переконати у протилежному прихильників війни Москви проти України та "руССкого мира", як маразматиків, все одно не вдастся, тому - посміхаємося і махаємо, посміхаємося і махаємо!
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25.12.2023 10:01 Відповісти
10 НЛО, 1 бабу Ягу і 1 змія Горинича
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25.12.2023 10:02 Відповісти
У Горинича тільки одну голову відстрелили. Ще будуть з двома воювати.
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25.12.2023 10:15 Відповісти
Ще Зірку смерті - 1 шт...
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25.12.2023 11:26 Відповісти
Кажуть, кацапи припинили публікувати сумарні "втрати" ЗСУ,

публікують лише денні "втрати".

Бо там сумарно за два роки аж надто фантастичні цифри.
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25.12.2023 10:09 Відповісти
"немає відео, немає події"

Важкувато тобі б було, якби жила в часи ДСВ.
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25.12.2023 10:19 Відповісти
Та це кацапка з "Лахти" - під проксі!
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25.12.2023 10:54 Відповісти
Так я ж через це і пошуткував.
Серьйозної уваги не варто звертати.... але трохи гумору не завадить.
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25.12.2023 11:27 Відповісти
"Шуткувать" теж "уміть" треба! Он я до неї "пошуткував" - "А якщо ви самі оголошуєте траур за своїми загиблими пілотами - це "об"єктивно" чи ні? Адже другий день стоїть виття в російських соцмережах!
"Как пагодка в Мацкве?" " - так вона швиденько свій коментар і прибрала!
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25.12.2023 11:35 Відповісти
потери Су-34 кацапчики сами признали
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25.12.2023 10:25 Відповісти
Як можна відзняти відео збиття літака , та ще й над морем .? Це треба зарані знати місце збиття , час збиття , і відправити туди чергувати човен з оператором , чи дрон .
Ігнат отримує інформацію від розвідки , а розвідка від своїх джерел на авіабазах русні . Якщо літак не повернувся у визначені терміни - він вважається втраченим , і всі на авіабазі про це знають . Інколи навіть сама русня довгий час не може знайти свої літаки на своїй території , тобто місце їх падіння . А якщо ще й впав у море то тим більш .
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25.12.2023 10:28 Відповісти
А якщо ви самі оголошуєте траур за своїми загиблими пілотами - це "об"єктивно" чи ні? Адже другий день стоїть виття в російських соцмережах!
"Как пагодка в Мацкве?"
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25.12.2023 10:53 Відповісти
асиметрична відповідь на збиття СУшек. потужно
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25.12.2023 10:15 Відповісти
Можна ще наробити муляжів,цяцянка,а дурневі радість.
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25.12.2023 10:24 Відповісти
То не треба спростовувати . Нехай кацапня вірить , нехай ламає голову .
Отака невизначеність , коли ніхто і нічого не може зрозуміти - чи є в нас ф -16 чи нема , вона русню морально виснажує . Цікаво за ними спостерігати , мало не в горлянки чіпляються один одному ,, одні стверджують що є , інші доводять що нема , а треті називають як одних так і інших - ідіотами .
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25.12.2023 10:18 Відповісти
Нехай кацапня вірить?

Та віра допомагає кацапам легше йти на війну.
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25.12.2023 10:23 Відповісти
Віра в що?по-перше їх дурять що вони будуть стояти в третій лінії і отримувати 300 тис.по -друге ставлять на передову ззаду загородзагін командир матами,побоями та показовими розстрілами п'ятисотих гоне їх на смерть.
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25.12.2023 10:29 Відповісти
Віра в те що в нас є ф 16 - спонукає кацапів йти на війну ??
Вважаю що навпаки .
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25.12.2023 10:29 Відповісти
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25.12.2023 10:22 Відповісти
вимагаю в..бати по мацкві тамагавками, не ховайте "подарунки"
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25.12.2023 10:22 Відповісти
так там скоро овощ з мединським проти великого поета чехова дэло затребує відкрить, за "замах на територіальну цілістність" параші - "Я родился в живописном украинском городе Таганроге..." ))
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25.12.2023 10:30 Відповісти
Після вчорашньої атаки, котра у Одесі була дуже гучною, очікуючи службового транспорту почув від людини, котру вважав розумною, повторення байок рашистів про "знищення F-16" котрі навіть ще відсутні в Україні, Коли я спитав в нього, чи він вважає "правдою" те що щось знищено, як стверджують кремляді, на "Шкільному аеродромі", то він розуміючи що одеситам ТОЧНО відомо чи щось негативне там відбувалось чи ні відповів що звісно НІ. Але коли я спитав - то де ж тоді таке лихо сталося?, він став розповідати за Київ та якийсь чи то контейнер, чи то причеп вантвжівки "у котрому був розібраний літак". Тоді я спитав - чи відомо йому про якусь атаку на Київ цієї ночі, або хоча б попередньої?, то після деяких його спроб щось про це знайти і котрі виявились марними він заткнув пельку а від мене почув нагадування про необхідність не тільки мити руки перед їжею, а й дотримуватись інформаційної гігієни при пошуках джерел інформації, чого й усім бажаю!
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25.12.2023 10:31 Відповісти
Ну якщо все позбивали, підбили Петріот і NASAM, то можна сміливо сідати в сушку і летіти бонбити Старокон?
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25.12.2023 10:38 Відповісти
В засрашинців причини з наслідками в бошках не пов'язані. Тому вони навіть не замислюються щодо того, що якщо вже 5 разів знищені ВСЯ авіація ЗСУ та знищено більше Петріотів та NASAMS-ів, ніж є в Європі, а не те що в Україні, то бомбардувальники засрашки повинні були б засипати чугунієм (читай - сотнями тисяч тонн бомб) залізницю, електростанції та промислові підприємства. Як це робилося і люфтваффе, і бомбардувальниками союзинків. Але ні - максимум, чим вдається "куснути" Україну - це пара десятків шахедів та п'яток ракет, з яких 90%+ збивається. А всі "моща" авіації засрашки в скиданні в маневрі "кабрування" бомб з модулем УМПК та КАБ-ів за 10-40 кілометрів від лінії боєзіткнення.
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25.12.2023 11:42 Відповісти
Надо побольше надувных Ф-16 поставить. И всем приятно. И нам - московиты дорогие ракеты потратят на пустышку. Ну и московиты отчитаются перед царем, что уничтожили 100тыщ мильйонов Ф-16.
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25.12.2023 10:40 Відповісти
- Пиши с новой строчки: «Ф-16». Подчеркни. 5шт
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25.12.2023 11:14 Відповісти
Пиши з першої строчки F-16 та спитай в Google коли ПЛАНУЄТЬСЯ можливий початок їх передачі ПС ЗСУ! У 2014-му колаборанти вже сповіщали найчесніше рашаТБ про те що "власними очами бачили" та "власними руками мацали" танки "Абрамс" та гвинтокрили "Апачі" із неграми на БТР!
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25.12.2023 11:37 Відповісти
Якщо F16, хоча б в єдиному екземплярі для тестувань, дійсно вже є в Україні, то десь в підземному ангарі в Карпатах, з його рлс на 200км та ракетами на 150км мож за 500км від фронту перебувати
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25.12.2023 11:32 Відповісти
Якщо він півдесятка кацапольотів протестив то це чудово)
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25.12.2023 11:57 Відповісти
староконстянтинів може забезпечити ДОСТАТНІЙ ЗАХИСТ ЛІТАКАМ



https://mil.in.ua/uk/news/aerodrom-u-starokostyantynovi-projshov-sertyfikatsiyu-nato/
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25.12.2023 12:08 Відповісти
Загалом було повідомлено, що військові інженери з окремих інженерно-аеродромних батальйонів Повітряних Сил ЗСУ проводять відновлення п'яти військових летовищ та їхньої інфраструктури.

До 2014 року Повітряні Сили України використовували лише частину з усіх військових аеродромів.
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25.12.2023 12:09 Відповісти
староконстянтинів

МИРГОРОД.

НА ЖАЛЬ,ЦЕ НЕ СЕКРЕТ (
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25.12.2023 12:12 Відповісти
ну не можуть Василі та Миколи, без страшних F-16, збивати засрашинські "вундервафлі" Су-34. Це ж якийсь нонсенс. За що тоді засрашинські "лєтуни" зірочки на погони та покращене забезпечення отримують?!? От і видумають наявність в ЗСУ страшної зброї типу "BFG-9000".
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25.12.2023 11:36 Відповісти
Справа КАЛОШЕНКОВА живе і процвітає. Це кацапам замість яєць.
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25.12.2023 11:40 Відповісти
У 2021 році російський ОПК видав на-гора для армії РФ всього 21 бойовий літак(здається,максимальні цифри в рік,на які спроможний зараз рашенавіапром)-

6 літаків Су-34,

5 літаків Су-35С,

4 літаки Су-30СМ2,

2 літаки типу Су-57,

2 винищувачі МіГ-35 і
2 навчально -бойових Як-130.

А ось за 9 місяців 2022-го рашистський авіапром поставив лише 7 бойових літаків - 4 типи Су-34М та 3 типи Су-35С. Та й то - це був "хвіст" по поставках, які повинні були бути виконані ще в 2021 році (ну, і ще заради справедливості - завод "Авіастар" в Ульяновську здав 3 транспортні літаки Іл-76МД-90А, які мали на самому справі поставлені до армії РФ ще минулого року). І все.
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25.12.2023 11:44 Відповісти
3 березня 2023 року над Єнакієвим (Донецької області України) було збито літак Су-34, який імовірно належав до ВКС РФ[99].
13 травня 2023 один Су-34 був збитий над селом Нижнє (Брянська область),
22 грудня 2023 три Су-34 були збиті на півдні України ракетами «земля-повітря»[105][106].

Сьогодні ще один )

річний план випуску Су-34 Україною майже ПЕРЕБИТО
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25.12.2023 11:47 Відповісти
ХОЧА..

і самі справляються:

23 лютого 2023 року в Білгородській області через технічну несправність розбився літак, МО РФ заявило, що це був Су-25 ВКС РФ. Проте телеграм-канал «Білгородський інформатор» опублікував фото уламків літака, на яких видно два хвостові керма (у Су-25 один) і номер RF-95843 [122], який відповідає літаку Су-34 12 червоний. Такий літак наприкінці 2015 року було передано до Липецького авіацентру ВКС РФ (968-й осап ЦП ім. Чкалова)[123]

20 вересня 2023 року у Воронезькій області близько 10:00 при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34.

Су-34 у 2023 втрачено

5+2=7
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25.12.2023 11:56 Відповісти
Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, якою є ситуація з цими літаками в Росії і наскільки успішно окупанти можуть поповнювати свої втрати.

Так, експерт нагадав, що на момент повномасштабного вторгнення в Україну Росія мала боєздатних 133 бомбардувальники Су-34. Верифіковані втрати Су-34, тобто підтверджені документально (фото/відео), становлять 35 літаків, а згідно з не верифікованими даними - понад 50.

У той самий час Новосибірський авіаційний завод імені В.П. Чкалова має можливість виготовляти в середньому(максимально) 10 літаків Су-34 на рік.
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25.12.2023 12:04 Відповісти
Щей ми, тут на цензорі, додали рашистим впевноності шо F-ки вже в Україні. Та хай дурень думкою багатіє.
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25.12.2023 15:26 Відповісти
в невдовзі росіяни повідомлять про збиття деколькох F-35 ЗСУ України
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25.12.2023 15:31 Відповісти
Брехня на столі замість ХЛІБА це повна його відсутність, нехай слухають що їм скаже шлунок, ті, хто нею загіпнотизований та готують соломинку, - вставлять в сраку, щоб дірка не заросла, та щоб хоть щось випало... АРХ М
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26.12.2023 03:37 Відповісти
 
 