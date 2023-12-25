По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К

Утром 25 декабря по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 12:37 объявлен отбой тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта тревог была такова:

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - отметили в Воздушных силах.

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