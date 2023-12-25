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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирена

Утром 25 декабря по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 12:37 объявлен отбой тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта тревог была такова:

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К 01

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - отметили в Воздушных силах.

Читайте также: По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
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І цей скоро дострибається..
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25.12.2023 10:44 Ответить
А відправити його за ''сушкою'' мона?
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25.12.2023 10:47 Ответить
судячи з усього пики ні - вони надто долеко і не залітають на територію України !!! хіба розбомбити їх аеродроми ракетами типу шторм-шедов, але поки союзники не дозволяють ними бити по території кацапії !!!
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25.12.2023 10:53 Ответить
думаю зара він там літає з трохи підмоченими трусами 😂
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25.12.2023 11:21 Ответить
https://youtu.be/tVFzYU4Lox4?si=7XRyD77QA0rwD1m5...

Это для народа война тревога...для дЕрмака и его шоблы это гастроли, откаты и бешенное баблище в долларах🇺🇸Джо Байден свидетель💰💲
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25.12.2023 11:28 Ответить
Из аэропорта Борисполь взлетел несколько дней назад Boeing 737 ... сказалт без пассажиров... типа тренировочный рейс...на самом деле на борту был Арахис курсом на Стамбул...та его ждал кошелек путлера Роман Абрамович...та брешуть люди..у Арахамии нет бабла даже в Метро Киева...💲😁
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25.12.2023 11:33 Ответить
Та збийте вже нахрін той МіГ.
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25.12.2023 11:37 Ответить
Не на часі...дЕрмак усе контролює...
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25.12.2023 11:44 Ответить
Нажаль, таке ППО ще не придумано, щоб з території України дотягнутися до місця, де те корито літає.
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25.12.2023 12:32 Ответить
можна бук на корабель поставити та жахнути, ото буде сюприз!
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25.12.2023 15:19 Ответить
Це на який корабель ? На баржу, що пісок по Дніпру возить ?) На чому пропонуєте до тієї саваслєйкі дістатися ?
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25.12.2023 15:51 Ответить
на великий
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25.12.2023 17:02 Ответить
 
 