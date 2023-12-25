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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирена

Зранку 25 грудня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.37 оголошено відбій тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог така:

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - зазначили у Повітряних силах.

Автор: Ірина Дашківська
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І цей скоро дострибається..
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25.12.2023 10:44 Відповісти
А відправити його за ''сушкою'' мона?
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25.12.2023 10:47 Відповісти
судячи з усього пики ні - вони надто долеко і не залітають на територію України !!! хіба розбомбити їх аеродроми ракетами типу шторм-шедов, але поки союзники не дозволяють ними бити по території кацапії !!!
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25.12.2023 10:53 Відповісти
думаю зара він там літає з трохи підмоченими трусами 😂
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25.12.2023 11:21 Відповісти
https://youtu.be/tVFzYU4Lox4?si=7XRyD77QA0rwD1m5...

Это для народа война тревога...для дЕрмака и его шоблы это гастроли, откаты и бешенное баблище в долларах🇺🇸Джо Байден свидетель💰💲
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25.12.2023 11:28 Відповісти
Из аэропорта Борисполь взлетел несколько дней назад Boeing 737 ... сказалт без пассажиров... типа тренировочный рейс...на самом деле на борту был Арахис курсом на Стамбул...та его ждал кошелек путлера Роман Абрамович...та брешуть люди..у Арахамии нет бабла даже в Метро Киева...💲😁
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25.12.2023 11:33 Відповісти
Та збийте вже нахрін той МіГ.
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25.12.2023 11:37 Відповісти
Не на часі...дЕрмак усе контролює...
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25.12.2023 11:44 Відповісти
Нажаль, таке ППО ще не придумано, щоб з території України дотягнутися до місця, де те корито літає.
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25.12.2023 12:32 Відповісти
можна бук на корабель поставити та жахнути, ото буде сюприз!
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25.12.2023 15:19 Відповісти
Це на який корабель ? На баржу, що пісок по Дніпру возить ?) На чому пропонуєте до тієї саваслєйкі дістатися ?
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25.12.2023 15:51 Відповісти
на великий
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25.12.2023 17:02 Відповісти
 
 