По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К

Зранку 25 грудня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.37 оголошено відбій тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог така:

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - зазначили у Повітряних силах.