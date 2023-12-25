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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К
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Зранку 25 грудня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Станом на 12.37 оголошено відбій тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта тривог така:
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - зазначили у Повітряних силах.
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Это для народа война тревога...для дЕрмака и его шоблы это гастроли, откаты и бешенное баблище в долларах🇺🇸Джо Байден свидетель💰💲