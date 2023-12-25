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Новости Война в Украине
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УПЦ МП (1456) ПЦУ (773)

В Украине осталось более 8 тысяч церквей Московского патриархата

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

церква

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Православную церковь Украины перешли почти 600 религиозных учреждений.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота, информирует Цензор.НЕТ.

Больше религиозных учреждений изменили свой патриархат на Киевщине (138), Хмельницкой (125) и Винницкой (67).

Несмотря на то, что 19 октября Верховная Рада поддержала законопроект, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ, на территории Украины продолжает работать 8193 церкви Украинской православной церкви (Московского Патриархата).

99% или 8119 из них, несмотря на требования закона, до сих пор не указали принадлежность к патриархату страны-агрессора в своем названии.

Читайте также: РПЦ выпустила "Патриарший календарь" с епископами УПЦ МП. ФОТО

За почти два года только 59 религиозных учреждений принудительно получили названия, показывающие связь с РФ, в Едином государственном реестре.

Больше всего церквей, связанных со страной-агрессором, зафиксировано на:

  • Донбасе - 683
  • Винницкой области - 534
  • Днепровщине - 527
  • Хмельницкой области - 506

В Киевской области зафиксирована 301 церковь УПЦ МП.
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Топ комментарии
+23
Оце лайна в країні! Хворі люди, якщо прихильники Гундяя взагалі люди
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25.12.2023 10:46
+18
яка мережа пропагандонів і навідників ракет,
а цю терористичну контору бояться заборонити
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25.12.2023 10:47
+15
Всіх з Різдвом! Для тих, хто чекає "мааасковського" Різдва, хочу повідомити, що саме вас будуть "захищати" рашистські дрони та ракети, бо ви обертаєтесь на одній орбіті з рузьким міром: унікально з рашкою святкуєте 9 мая "со слезами на глазах", жрете та бухаєте в піст на НР, але "не так як уніати та содоміти", скоріш за все, гАвАрите зі своіми дітьми та онуками на языке. Гундяєвські посіпаки поки зачаілись, але відірвуться на повну 7 січня, обриваючи колокола в мАсковських церквах, заполонять всі соцмережі фоточками та вітаннями, пропагуючи рузкий мир, рузьку церкву та єдину орбіту рузькаГА міра, з якоі ніяк не вирветься багатостраждала Украіна.
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25.12.2023 13:06
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Правила форума Совет форумчан
Ого.. через 3-4 роки залишиться 500..
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25.12.2023 10:45 Ответить
Всіх з Різдвом! Для тих, хто чекає "мааасковського" Різдва, хочу повідомити, що саме вас будуть "захищати" рашистські дрони та ракети, бо ви обертаєтесь на одній орбіті з рузьким міром: унікально з рашкою святкуєте 9 мая "со слезами на глазах", жрете та бухаєте в піст на НР, але "не так як уніати та содоміти", скоріш за все, гАвАрите зі своіми дітьми та онуками на языке. Гундяєвські посіпаки поки зачаілись, але відірвуться на повну 7 січня, обриваючи колокола в мАсковських церквах, заполонять всі соцмережі фоточками та вітаннями, пропагуючи рузкий мир, рузьку церкву та єдину орбіту рузькаГА міра, з якоі ніяк не вирветься багатостраждала Украіна.
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25.12.2023 13:06 Ответить
Ніколи не святкував 9 мая. Практично , не святкую новий рік. Сам є уніатом . Розмовляю українською. Можна , мені святкувати Різдво так як я хочу? Чи, такі як ви, будуть слідкувати чи хтось святкує 7 січня і, стучати органам?
П.с. до речі, тепер не дуже й побухаєте 1 січня, бо треба йти до церкви, на Василя) чи, вам аби когось обіс.ати?
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26.12.2023 03:42 Ответить
ви точно Різдво святкувати будете? Краще сцить собі далі. Христос народився !
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26.12.2023 21:54 Ответить
Так і на Волині ще є кацапські попівські угіддя
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25.12.2023 10:46 Ответить
навіть у нас на Львівщині, в Бандерштаті, є ще декілька парафій цієї фсб/кгб секти !!!
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25.12.2023 10:49 Ответить
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25.12.2023 10:51 Ответить
А у відсотках від кількості релігійних громад є? Бо абсолютна кількість менш інформативна.
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25.12.2023 18:43 Ответить
найгірша ситуація з попоГан*онами Рпц у Закарпатті.
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25.12.2023 13:54 Ответить
В Хмельницькій області їх дуже багато і ще більше заганжованих нарідців. Десь 4 роки назад їхав, із ж.д. вокзалу, то там вступив в діалог з однією пропогандонкою, яку добре підкували в брехні московські попи і вона ходила по вокзалу і щось там впарювала наріду про несправедливу, громадянську війну, що ми без кацапів нікуди і що так каже Біблія. Я поставив парочку гарних історитчних запитань, то вони як напали на мене, бо з нею було ще десяток безграмотних бабусь, які в змозі тільки кричати і повторювати її брехню. Чого вони тільки на мене не говорили і як тільки не обзивали. Ця пропагандонка була з ціпком і ледь не стукнула мене цим ціпком, коли я вже сідав у потяг. Поруч купа наріду, навіть була поліція і нуль на них реакції. Вони ще продавали іконки і хрестики і головне, що нарід брав.
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25.12.2023 16:04 Ответить
Так, у нас президент практично те саме говорив, тільки продавав не іконки , а фуфлофільми... і, шо? Є якісь претензії у наріда? Ну так, з бабками то легще воювати...
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26.12.2023 03:45 Ответить
Оце лайна в країні! Хворі люди, якщо прихильники Гундяя взагалі люди
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25.12.2023 10:46 Ответить
Вчора Діма Гордон сказав шо гундяй підор
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25.12.2023 11:08 Ответить
і добавив: "Як і самий я..." та цитата: "Запхніть мені і йому, пірамідки в ОПу..."
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25.12.2023 11:17 Ответить
Він казав шо ці пірамідки затверджені міністерством охорони здоров'я і до сих пір не скасовано, а він їх просто рекламував як наприклад Оля Полякова морозиво Ласунка
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25.12.2023 11:33 Ответить
байдуже мені, що цей використаний Гордон каже... А те, що люди останнє віддавали, щоб допомогти рідним і при цьому, жоден не натягнув цього кондома на квадрат із двох пірамідок- прикро.
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25.12.2023 11:40 Ответить
Ти шось на Діму дуже злий, мабуть лохонувся і купив пірамідку?
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25.12.2023 12:03 Ответить
глузд ще маю... Банок із водою чи шви від "анурезу", перед телевізором не розсмоктував... А тобі, подвійний Іване, мабуть це кондомище душу гріє бо самозванець-журнашлюх, якого переглядаєш?
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25.12.2023 12:10 Ответить
Є таких грішок, іноді блоХерів на телевізорі включаю, бо більше нема шо дивитись, один мараХВон кругом
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25.12.2023 12:17 Ответить
невже: Чекалкіна, Пояркова, Портнікова, Анексія нет та багацько іншого- не втамовує спрагу до знань, щоб ще й нарциса лисого із теплою ванною переглядати?
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25.12.2023 12:23 Ответить
Ні, таких не дивлюсь. У мене взагалі постійних немає. Іноді Жирнов із своїм гуморком відносно ***** попадається, іноді Швець, а іноді взагалі невідомі. Я ж кажу немає в мене фаворитів. Так, включу, щоб заснути
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25.12.2023 13:32 Ответить
а дарма, хоча, спокійного сну після цього не буде.
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25.12.2023 16:14 Ответить
А, кого запропонуєш перед сном?
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25.12.2023 16:19 Ответить
перед сном, як і до сніданку- політичні новини читати шкідливо. А від 12:23, потрібно було не полінуватись та самому прийняти рішення, оскільки тривалість ними розміщеного 8-15хв.
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25.12.2023 16:26 Ответить
теж мені новина
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25.12.2023 11:21 Ответить
вони один одного впізнають якось
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25.12.2023 11:41 Ответить
Нічого мацьковського ну хіба що окрім перегнію не має залишитись в Україні...
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25.12.2023 10:46 Ответить
яка мережа пропагандонів і навідників ракет,
а цю терористичну контору бояться заборонити
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25.12.2023 10:47 Ответить
Заборонити то недемократично, а от підняти плату за землю для РПЦ раз в п'ятдесят, було б саме то.
За рік питання само собою вирішиться...
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25.12.2023 11:18 Ответить
одразу вилізе присвята діва ТЮлька, що за державний кошт є дуже щедрою і наобіцяє рай на землі (скасування земельного податку, газ по ціні нижче собівартості добування...)
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25.12.2023 11:46 Ответить
а толку? просто будуть скритно наводити, а так самі себе видають
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25.12.2023 11:23 Ответить
Агентурна мережа окупанта
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25.12.2023 10:47 Ответить
усе це надто повільно !!! потрібно оголосити так звану "упц-мп - рпц", по факту філію кацапського фсб ворожою, небажаною організацією і гнати кацапських попів з України сраною мітлою !!!
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25.12.2023 10:48 Ответить
За політичної волі влади було інакше.
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25.12.2023 10:51 Ответить
Найбільша біда це те,що в Україні продовжує залишатися 73% зелохторату
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25.12.2023 10:52 Ответить


Вибори президента -завжди у другому турі ВИБОРИ МЕНШОГО Зла. На момент Виборів.

Упоротим прихильникам Сивочолого цього не зрозуміти.
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25.12.2023 14:11 Ответить
дудринятко у повній красі інтелектуальних потуг згвалтованої роздумами макітри.
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25.12.2023 16:21 Ответить
Ці громади "кацапствующих" потрібно банально "добре оподатковувати" на державному рівні. Потрібно зняти всі пільги.

Згідно з Податковим кодексом України, офіційні релігійні організації, визнані неприбутковими, мають право на пільгове оподаткування. Наприклад, вони звільняються від податку на додану вартість операцій із постачання культових послуг та предметів культового призначення; звільняються від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на об'єкти нерухомості, які використовуються для проведення релігійної діяльності, крім тих, які використовуються для виробничих або господарських потреб. Крім цього, не оподатковуються й земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель.
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25.12.2023 10:55 Ответить
Вони ще попрацюють на виборах для потрібних кандидатів, як працювали в 2019...
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25.12.2023 10:56 Ответить
а скільки церков ПЦУ?
сестра моєї жінкі на туда ходить...
і скільки ти їй не кажи, Наташа, шо ти робиш?
а в нас іншої нема....
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25.12.2023 10:57 Ответить
людині треба видохнути все це,
побути сама з собою - кацапнява церква от тут під боком,
української нема ....
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25.12.2023 11:04 Ответить
і це Волинь.
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25.12.2023 11:13 Ответить
Спалити. Якщо громада не може зареєстрквати релігійну громаду ПЦУ.
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25.12.2023 16:09 Ответить
Трошки не хватає коліївщини
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25.12.2023 10:57 Ответить
Насправді, вже менше 7 тисяч, тому що близько 1200 то на окупованих територіях.
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25.12.2023 10:59 Ответить
Это происходит благодаря их дебильным прихожанам, которых надо всех обвенчать.
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25.12.2023 11:03 Ответить
опіум для народа - вне политики
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25.12.2023 11:04 Ответить
Я бачив живого В.Чорновола.Заїхав він колись на наш базарчик,ходить,бесідує.Питає:ну як у вільній Україні краще,як при совєтах?
Ой ні,тож колгоспи були,робота у всіх...То він сказав:мало вам лиха попало,що за совєтами жалкуєте!
І видно,що образився дуже...
То нам ще мало попало,що ходимо у феесбешну церкву?Мало бомбили?
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25.12.2023 11:11 Ответить
Таких не вилікувати.
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25.12.2023 11:19 Ответить
Ще мало.
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25.12.2023 13:04 Ответить
Є маса способів.
Найкращий, на мій погляд, і кацапам він сподобається, - статус іноагентів, зі збільшенням оподаткування в 20 раз. Скрєпно і духовно, як на любімай родінє...
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25.12.2023 11:14 Ответить
Вони залишаються бо тупе бидло туди ходить. І носить..."на храм".
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25.12.2023 11:17 Ответить
В Сумск.обл м.Крулівец, дід-камуніст-так ждал, так ждал правасралих рібьят, що потім від тих рібьят ховав внучку по дирах, чтоб узкіє рібьята не осименили хараводАм.
Узкій мІр р р р
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25.12.2023 11:23 Ответить
В Запоріжжі одні церкви москальського патріархату((( І ніхто нічого з цим не робить
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25.12.2023 11:38 Ответить
ви це очікуєте від обрізаного атеїзмом Вави-Буби чи його дЄрмакОПи?
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25.12.2023 11:50 Ответить
Ще багатенько нам потрібно спалити московських чортів та прогнати
з украінськоі землі 😡
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25.12.2023 11:49 Ответить
А вы думаете почему Маргарита Симоньян сказала...в горячей войне мы победим Украину за 2 дня....путлер был абсолютно уверен что так и будет ... все было готово к сдаче Чонгара исо стороны Лукашенко в Белоруссии...но что то пошло не так .. 💪🥇🥇🥇🔱❤️🖤🕊️🕊️🕊️ Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України 🥇🥇🥇✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.12.2023 12:00 Ответить
про Червінського забули, Пашинського із Чорновол та безліч тих, кого у зебілозализоні не згадають.
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25.12.2023 13:26 Ответить
Так а шо говорить, когда батюшка-колоборант так и служит в Бородянке и все это знают. Хоть с гуся вода
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25.12.2023 12:28 Ответить
А червоного півня пустити падлюці?
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25.12.2023 13:12 Ответить
А якій перемозі та незалежності ми говоримо, це не країна, це околиця московських болот, канава для кремлівських стоків.
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25.12.2023 12:51 Ответить
Це просто якійсь треш. Церков московського паханату не повинно бути взагалі в Україні.
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25.12.2023 13:02 Ответить
взагалі не думав , що їх десяток тисяч...а плюс цекркви інші. Церков більш, аніж віруючих
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25.12.2023 13:06 Ответить
В сумно відомій Бучі 5 (п'ять) зміїних кубел московських попів (еФеСБешників) і тільки після різанини вчиненої кацапами під час повномасшабного кацапського вторгнення одна парафія вийшла і ще одна почала вихід з кацапської церкви ( на цей час може вже вийшла - не знаю), а 3 (три) парафії до сих пір кацапські.
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25.12.2023 13:10 Ответить
чув про одну, а тому не хотів це писати, щоб не поширювати дезу... Після вашого допису, стало ще гірше чим моя впевненість, що кожен другий в Україні, що доповз до вавививерження- це клінічний ідіот.
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25.12.2023 13:21 Ответить
Я спеціально вивчав це ( не знаю, як і назвати ) і тут же на ЦН після звільнення Бучі опублікував адреси церков і попів кацапських церков, слідкував за цим феноменом і тільки після того, коли побачив, які "баталії" почали точитися навколо виходу другої парафії з п'яти, в мені щось надломилося ... я плюнув і закрив цю тему для себе.
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25.12.2023 13:30 Ответить
Розумію вас... Треба шалену віру, що межує із безглуздям, щоб не плюнути на це все.
Або, спробувати осмислити історію 400 років поневолення українців із винищенням найкращих та їхнім заміщенням на нелюдей та бісів із кацапії.
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25.12.2023 13:40 Ответить
Тільки що вирішив перевірити чи щось змінилося. Ні. Таки з п'яти парафій три залишилося підвпливом гуньдяєвських бісів"

"Читайте: У Бучі перша церква УПЦ (МП) перейшла до ПЦУЗгодом, у вересні, у Бучі відбулися ще одні релігійні збори громади, на яких було прийнято рішення про перехід церкви Святого Великомученика Димитрія Солунського УПЦ (МП) до Православної церкви України (ПЦУ)


Читайте: У Бучі ще одна церква УПЦ (МП) перейшла до ПЦУ


Як інформувала , у травні 2023 року в Бучанському районі мешканці Ворзелю мали намір проголосувати за перехід Петро-Павлівської парафії УПЦ (МП) до ПЦУ. Це останній з 4-х активних ворзельских храмів, який залишився під егідою московської церкви. Однак, через провокації прихильників московського патріархату провести результативне голосування не вдалося. Згодом, 30 липня, громада Ворзеля таки прийняла рішення підтримати українську Церкву. За даними лічильної комісії з 604 присутніх, перехід підтримали 599 людей. Проти було всього 5 осіб."
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25.12.2023 13:43 Ответить
Дякую за посилання, рука не піднімається під таким, тицьнути на вподобайку.
Наглі, противні потвори лізуть із усіх шпарин як таргани... Ще, щось є у скацапленні невідворотнє із впливом на мозок до такої степені, що схоже на паразита котрий буває у мишей та щурів, що після цього самі лізуть до котів (а коти, якщо їх з'їдять, лізуть до собак).
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25.12.2023 13:53 Ответить
Осмислити 400 років ...
Тут би хватило глузду осмислити те, що відбулося за 4 роки після українського вибору "гетьмана" зєрмака.
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25.12.2023 13:47 Ответить
вчора почув факт, що якщо забрати дЄрмака, то буде калапс управління державою, бо вся вертикаль влади під ним, поки зебіл зализує душевні страждання від чмонародження та тішиться оплескам в гарячій ванні журнашлюх.
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25.12.2023 13:57 Ответить
Згадайте, коли на самому початку повномасштабного вторгнення єрмак та іже з ним два тижні десь ховались ( може приміряли офіцерські та генеральські однострої окупантів) і потім коли вони повернулися до Києва через два тижні, відразу з'явилося відчуття якоїсь тягучої невизначеності, зє змінив риторику, на волонтерів та деяких генералів відкрили кримінальні провадження.
Як по мені,то мене влаштквав би факт відсутності єрмака назавжди ...
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25.12.2023 14:47 Ответить
не з нашим щастям та виборцями... а ще, вони із віслюком, могли б не повернутись із Феофанії, "хворіючи" ковідом, чи попасти під рикошет від шофера Шефіра...
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25.12.2023 14:52 Ответить
Так ото ж ...
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25.12.2023 15:09 Ответить
кацапство - це така сама ракова пухлина, як і зільона злодійська влада !
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25.12.2023 13:35 Ответить
Нам все время рассказывают про западную ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Это миф
Достаточно посмотреть на то,что сотворили с центром Парижа
Желтые жилеты
Или что устроили фанатики Трампа в Конгрессе
Представьте,что США воюют ,допустим, с Японией
И при этом на каждом углу в США
Японский храм
И в этом храме каждый день молятся за победу Японии
За повторение Перл- Харбора
Представили?
У меня не получается
Потому что в США подобное невозможно
Меня украинцы уже достали своей толерантностью к врагу
Тупой толерантностью к врагу
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25.12.2023 14:02 Ответить
Тряпка тримаэ цi церкви, щоб пiзнiше вони за нього агiтували.
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25.12.2023 14:39 Ответить
Я б їх закрив би за одну годину,а той хтоб відкрив рота скоштував би девять грамів свинцю.
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25.12.2023 14:41 Ответить
Тобто роботи ще непочатий край а тишліки з МВС курять бамбук і баблосік з пʼяниць зшибають….
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25.12.2023 16:01 Ответить
З Різдвом! Миру, здоров'я, злагоди!
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25.12.2023 16:14 Ответить
Тут мабуть і лоботомія не допоможе.
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25.12.2023 19:15 Ответить
БОГ ніколи й ніде не встановлював квоти на віруючих, чи не віруючих, тим більше в ЙОГО існування. Ною ВІН сказав: - Хочеш спастись - вийми руки з сраки, та будуй ковчег, Ной ПОВІРИВ ОСОБИСТОСТІ БОГ, вийняв руки з сраки, тобто ПРАЦЮВАВ, а не пускав соплі=молився, тому спасся. Друге, - ніколи й ніде на одному троні не сидить дві царські жопи. Не може існувати трону для БОГА та "ловця людей"=творця аферистів взагалі, бо це те ж саме, що замкнути плюсову та мінусову клеми аккумулятора. Церкві подобається царь "ловець людей", незалежно від того, під яким статусом(МАСКОЮ) вона існує, тому вона творить те, чого не творив БОГ, тобто - АФЕРИЗМ, що ж до БОГА, то вона лише ним прикривається. Створюючи РАЙ, і знаючи наперед що буде, БОГ НЕ СТВОРИВ В НЬОМУ ЦЕРКВУ, а це значить, що ЖОДЕН З ІСНУЮЧИХ ЦЕРКОВНИКІВ, в той спосіб, який вони для себе винайшли, до РАЮ не попаде, БО ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ, ВКЛЮЧНО З БОГОМ І АНГЕЛАМИ, ЦЕ ВИКОНАННЯ ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ. АРХ М
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26.12.2023 03:28 Ответить
 
 