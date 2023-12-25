В Украине осталось более 8 тысяч церквей Московского патриархата

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Православную церковь Украины перешли почти 600 религиозных учреждений.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота, информирует Цензор.НЕТ.

Больше религиозных учреждений изменили свой патриархат на Киевщине (138), Хмельницкой (125) и Винницкой (67).

Несмотря на то, что 19 октября Верховная Рада поддержала законопроект, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ, на территории Украины продолжает работать 8193 церкви Украинской православной церкви (Московского Патриархата).

99% или 8119 из них, несмотря на требования закона, до сих пор не указали принадлежность к патриархату страны-агрессора в своем названии.

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За почти два года только 59 религиозных учреждений принудительно получили названия, показывающие связь с РФ, в Едином государственном реестре.

Больше всего церквей, связанных со страной-агрессором, зафиксировано на:

Донбасе - 683

Винницкой области - 534

Днепровщине - 527

Хмельницкой области - 506

В Киевской области зафиксирована 301 церковь УПЦ МП.