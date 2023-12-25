В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату
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З початку повномасштабного вторгення Росії в Україну до Православної церкви України перейшло майже 600 релігійних установ.
Про це свідчать данні Опендатабот, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).
Попри те, що 19 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з РФ, на території України продовжує працювати 8193 церкви Української православної церкви (Московського Патріархату).
99% або ж 8119 з них, попри вимоги закону, й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.
За майже два роки лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що показують зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі.
Найбільше церков, пов'язаних з країною-агресором, зафіксовано на:
- Донеччині - 683
- Вінниччині - 534
- Дніпровщині - 527
- Хмельниччині - 506
У Київській області зафіксовано 301 церкву УПЦ МП.
Будь ласка, зачекайте...
П.с. до речі, тепер не дуже й побухаєте 1 січня, бо треба йти до церкви, на Василя) чи, вам аби когось обіс.ати?
а цю терористичну контору бояться заборонити
За рік питання само собою вирішиться...
Вибори президента -завжди у другому турі ВИБОРИ МЕНШОГО Зла. На момент Виборів.
Упоротим прихильникам Сивочолого цього не зрозуміти.
Згідно з Податковим кодексом України, офіційні релігійні організації, визнані неприбутковими, мають право на пільгове оподаткування. Наприклад, вони звільняються від податку на додану вартість операцій із постачання культових послуг та предметів культового призначення; звільняються від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на об'єкти нерухомості, які використовуються для проведення релігійної діяльності, крім тих, які використовуються для виробничих або господарських потреб. Крім цього, не оподатковуються й земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель.
сестра моєї жінкі на туда ходить...
і скільки ти їй не кажи, Наташа, шо ти робиш?
а в нас іншої нема....
побути сама з собою - кацапнява церква от тут під боком,
української нема ....
Ой ні,тож колгоспи були,робота у всіх...То він сказав:мало вам лиха попало,що за совєтами жалкуєте!
І видно,що образився дуже...
То нам ще мало попало,що ходимо у феесбешну церкву?Мало бомбили?
Найкращий, на мій погляд, і кацапам він сподобається, - статус іноагентів, зі збільшенням оподаткування в 20 раз. Скрєпно і духовно, як на любімай родінє...
Узкій мІр р р р
з украінськоі землі 😡
Або, спробувати осмислити історію 400 років поневолення українців із винищенням найкращих та їхнім заміщенням на нелюдей та бісів із кацапії.
"Читайте: У Бучі перша церква УПЦ (МП) перейшла до ПЦУЗгодом, у вересні, у Бучі відбулися ще одні релігійні збори громади, на яких було прийнято рішення про перехід церкви Святого Великомученика Димитрія Солунського УПЦ (МП) до Православної церкви України (ПЦУ)
Читайте: У Бучі ще одна церква УПЦ (МП) перейшла до ПЦУ
Як інформувала KВ, у травні 2023 року в Бучанському районі мешканці Ворзелю мали намір проголосувати за перехід Петро-Павлівської парафії УПЦ (МП) до ПЦУ. Це останній з 4-х активних ворзельских храмів, який залишився під егідою московської церкви. Однак, через провокації прихильників московського патріархату провести результативне голосування не вдалося. Згодом, 30 липня, громада Ворзеля таки прийняла рішення підтримати українську Церкву. За даними лічильної комісії з 604 присутніх, перехід підтримали 599 людей. Проти було всього 5 осіб."
Наглі, противні потвори лізуть із усіх шпарин як таргани... Ще, щось є у скацапленні невідворотнє із впливом на мозок до такої степені, що схоже на паразита котрий буває у мишей та щурів, що після цього самі лізуть до котів (а коти, якщо їх з'їдять, лізуть до собак).
Тут би хватило глузду осмислити те, що відбулося за 4 роки після українського вибору "гетьмана" зєрмака.
Як по мені,то мене влаштквав би факт відсутності єрмака назавжди ...
Это миф
Достаточно посмотреть на то,что сотворили с центром Парижа
Желтые жилеты
Или что устроили фанатики Трампа в Конгрессе
Представьте,что США воюют ,допустим, с Японией
И при этом на каждом углу в США
Японский храм
И в этом храме каждый день молятся за победу Японии
За повторение Перл- Харбора
Представили?
У меня не получается
Потому что в США подобное невозможно
Меня украинцы уже достали своей толерантностью к врагу
Тупой толерантностью к врагу