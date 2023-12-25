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В Херсоне раздаются взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В рождественский день 25 декабря враг обстреливает Херсон.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы! Прибрежная зона под обстрелом со стороны оккупационных войск. Не находитесь на открытом пространстве! Берегите себя и своих близких!", - отмечает он.
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