В рождественский день 25 декабря враг обстреливает Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Прибрежная зона под обстрелом со стороны оккупационных войск. Не находитесь на открытом пространстве! Берегите себя и своих близких!", - отмечает он.

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