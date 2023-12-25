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У Херсоні лунають вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У різдвяний день 25 грудня ворог обстрілює Херсон.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Прибережна зона під обстрілом з боку окупаційних військ. Не перебувайте на відкритому просторі! Бережіть себе і своїх близьких!", - зазначає він.
"Ворожа атака триває! Херсон під обстрілом російських військ з тимчасово окупованого лівого берега. Залишайтесь у безпечних місцях! Не виходьте на вулицю без потреби!", - згодом додав Мрочко.
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