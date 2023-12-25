Ожидаем решение "Большой семерки" по конфискации замороженных российских активов, - Жовква
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Сейчас наша страна ожидает скоординированного решения "Большой семерки" о конфискации замороженных активов РФ.
Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.
"Здесь "Большая семерка" должна принять совместное скоординированное решение. Вы знаете, что некоторые европейские страны пытаются начать практически этот процесс, например Бельгия. Мы говорили об этом в Соединенных Штатах Америки. Давайте сделаем так, чтобы эти замороженные активы уже как-то заработали сейчас", - сказал он.
По его словам, это может быть "fast recovery, пусть это будут какие-то социальные проекты типа восстановления освобожденных территорий, бомбоубежища, школы и т.д.".
"Это нуждается в соответствующих законодательных решениях в этих странах. На уровне ЕС это требует, например, общей директивы ЕС", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Не на часі
Хоча дивлячись на те, що ви натворили за останні два роки, у представників G7 для вас єдина відповідь: "Чекайте на лінії, вас дзвінок надзвичайно важливий"
Наприклад як конфіскували частку (Київстар)
Але мало хто знав що київстаром керує кацап і ці гроші перераховує на ракети якими б'ють по Україні
І таких прихованих кацапських бізнесів ще багато бо на інші прізвища оформлюють
А щодо конфіскації заморожених активів РФ
Це добре
Треба давно відбирати кошти в кацапів
І це не має рахуватися до репарацій.
Бо ці активи не покриють всі збитки завдані завдані війною
До речі! А що з цього приводу думає прибиральниця баба Маня? А таксист дядя Гоша? Чому їхні міркування інтерфакс не оприлюднює?
якось тихо змінили номінальних власників і тиша
тепер ручонки завхоза, якого ніхто не обирав та його посіпак, хочуть отримати гроші
шановні іноземні пани, не давайте цим зрадникам та мародерам ні копійки
Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати
Це УКРАЇНА очікує, а ви аж ніяк не Україна.