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Ожидаем решение "Большой семерки" по конфискации замороженных российских активов, - Жовква

Новости Цензор.НЕТ Экономика

рф,росія,заморожені,актив

Сейчас наша страна ожидает скоординированного решения "Большой семерки" о конфискации замороженных активов РФ.

Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь "Большая семерка" должна принять совместное скоординированное решение. Вы знаете, что некоторые европейские страны пытаются начать практически этот процесс, например Бельгия. Мы говорили об этом в Соединенных Штатах Америки. Давайте сделаем так, чтобы эти замороженные активы уже как-то заработали сейчас", - сказал он.

По его словам, это может быть "fast recovery, пусть это будут какие-то социальные проекты типа восстановления освобожденных территорий, бомбоубежища, школы и т.д.".

Также читайте: США с союзниками рассматривают возможность конфискации российских активов для восстановления Украины, - Белый дом

"Это нуждается в соответствующих законодательных решениях в этих странах. На уровне ЕС это требует, например, общей директивы ЕС", - отметил он.
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Топ комментарии
+14
А може ви **** в Україні кацапські активи конфіскуєте нарешті всі що є і кацапських власників позакриваєте? Чи так і будете чекати, що хтось за вас все зброить, *******.
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25.12.2023 12:45
+11
Що таке жовква?? Кому воно нах треба..?? Може і прибиральниці від імені Держави казати почнуть??
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25.12.2023 12:44
+7
Чуєш, жуйка (чи жовка?), перекажи дєрьмаку, що ці кошти, якщо і підуть в Україну, то будуть під пильним контролем Заходу і "урвать", щоб "прібарахліцца" - не вийде.

До речі! А що з цього приводу думає прибиральниця баба Маня? А таксист дядя Гоша? Чому їхні міркування інтерфакс не оприлюднює?
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25.12.2023 13:02
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Що таке жовква?? Кому воно нах треба..?? Може і прибиральниці від імені Держави казати почнуть??
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25.12.2023 12:44 Ответить
гойда? припікає?
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25.12.2023 13:21 Ответить
Щас , Арахламідія 🦠🐒 підсуєтиться пісьма почне писати на захист , як це було с Абрамовічем
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25.12.2023 14:02 Ответить
А може ви **** в Україні кацапські активи конфіскуєте нарешті всі що є і кацапських власників позакриваєте? Чи так і будете чекати, що хтось за вас все зброить, *******.
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25.12.2023 12:45 Ответить
Ето дрУгоєєєєє........!!!
Не на часі
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25.12.2023 13:21 Ответить
а сколько конфисковал ты с опой? ждуны ляцкие
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25.12.2023 12:46 Ответить
Очікують! А робити нічого не намагались?
Хоча дивлячись на те, що ви натворили за останні два роки, у представників G7 для вас єдина відповідь: "Чекайте на лінії, вас дзвінок надзвичайно важливий"
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25.12.2023 12:54 Ответить
Російський бізнес з України поступово виганяють
Наприклад як конфіскували частку (Київстар)
Але мало хто знав що київстаром керує кацап і ці гроші перераховує на ракети якими б'ють по Україні
І таких прихованих кацапських бізнесів ще багато бо на інші прізвища оформлюють
А щодо конфіскації заморожених активів РФ
Це добре
Треба давно відбирати кошти в кацапів
І це не має рахуватися до репарацій.
Бо ці активи не покриють всі збитки завдані завдані війною
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25.12.2023 12:56 Ответить
З Київстаром дуже невдалий приклад. Всі знають, що йде його рейдерське захоплення в карман Шурми (тобто, в карман Дєрмака)
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25.12.2023 13:04 Ответить
Чуєш, жуйка (чи жовка?), перекажи дєрьмаку, що ці кошти, якщо і підуть в Україну, то будуть під пильним контролем Заходу і "урвать", щоб "прібарахліцца" - не вийде.

До речі! А що з цього приводу думає прибиральниця баба Маня? А таксист дядя Гоша? Чому їхні міркування інтерфакс не оприлюднює?
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25.12.2023 13:02 Ответить
Давайте зробимо так, щоб ці заморожені активи вже якось почали працювати зараз", - сказав він Усвіті вже добре відоме "зелене"якось" стирити Західну допомогу, а тому "якось так" буде а ху-ху не хо- хо ???
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25.12.2023 13:02 Ответить
Бачу вже слина у ЗЕлені тече на ці гроші. Не захлинись, Жопа из ОПи.
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25.12.2023 13:04 Ответить
А інакше покажемо ФЕ цьому Заходу - розпустимо комісію Дерьмака - Гетьманьчикова.
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25.12.2023 13:11 Ответить
Если это стало правдой было бы Путину весело оплачивать войну против себя хорошего из своего кармана.
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25.12.2023 13:18 Ответить
Зелені вже і на ті гроші губу розкотили.
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25.12.2023 13:19 Ответить
На конференції президент сказав,що ОП не має конституційних і законних прав контролювати і давати доручення урядовцям і армії. А чому ж вони лізуть з кожних щілин. Хто ця жовкля--ніхто і звать його ніяк.
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25.12.2023 13:29 Ответить
Щось Жовква сильно активний...новий "спікер" від ОПи...?!)))
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25.12.2023 13:41 Ответить
кацапські брокард та спортмастер на повну продовжують роботу!
якось тихо змінили номінальних власників і тиша

тепер ручонки завхоза, якого ніхто не обирав та його посіпак, хочуть отримати гроші
шановні іноземні пани, не давайте цим зрадникам та мародерам ні копійки
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25.12.2023 13:35 Ответить
ОПа спить і бачить як їй пливуть прямо в руки конфісковані рюзьге активи...😁
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25.12.2023 13:40 Ответить
Очікуємо рішення "Великої сімки" щодо конфіскації заморожених російських активів, - Жовква

Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати

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25.12.2023 13:44 Ответить
Вони вже давно конфісковани та працюють на користь Західу. Але нам їх не передадуть поки тут Зеленський. Можуть передати надходження з капіталу.
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25.12.2023 13:47 Ответить
В них аж лапки чешуться стільки бабла розпиляти.....
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25.12.2023 14:51 Ответить
ні ,жовква, це не ви очікуєте, бо все ************
Це УКРАЇНА очікує, а ви аж ніяк не Україна.
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25.12.2023 14:57 Ответить
Это тот Жовква, который на марафоне 1+1 на Залужного нахально наехал?
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25.12.2023 16:09 Ответить
Ще те нахабеня !
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25.12.2023 17:39 Ответить
 
 