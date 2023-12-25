Ожидаем решение "Большой семерки" по конфискации замороженных российских активов, - Жовква

Сейчас наша страна ожидает скоординированного решения "Большой семерки" о конфискации замороженных активов РФ.

Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь "Большая семерка" должна принять совместное скоординированное решение. Вы знаете, что некоторые европейские страны пытаются начать практически этот процесс, например Бельгия. Мы говорили об этом в Соединенных Штатах Америки. Давайте сделаем так, чтобы эти замороженные активы уже как-то заработали сейчас", - сказал он.

По его словам, это может быть "fast recovery, пусть это будут какие-то социальные проекты типа восстановления освобожденных территорий, бомбоубежища, школы и т.д.".

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"Это нуждается в соответствующих законодательных решениях в этих странах. На уровне ЕС это требует, например, общей директивы ЕС", - отметил он.