Очікуємо рішення "Великої сімки" щодо конфіскації заморожених російських активів, - Жовква
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Наразі наша країна очікує на скоординоване рішення "Великої сімки" про конфіскацію заморожених активів РФ.
Про це сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.
"Тут "Велика сімка" має ухвалити спільне скоординоване рішення. Ви знаєте, що деякі європейські країни намагаються практично розпочати цей процес, наприклад Бельгія. Ми говорили про це у Сполучених Штатах Америки. Давайте зробимо так, щоб ці заморожені активи вже якось почали працювати зараз", - сказав він.
За його словами, це може бути "fast recovery, нехай це будуть якісь соціальні проєкти на кшталт відновлення звільнених територій, бомбосховища, школи тощо".
"Це потребує відповідних законодавчих рішень у цих країнах. На рівні ЄС це потребує, наприклад, загальної директиви ЄС", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Не на часі
Хоча дивлячись на те, що ви натворили за останні два роки, у представників G7 для вас єдина відповідь: "Чекайте на лінії, вас дзвінок надзвичайно важливий"
Наприклад як конфіскували частку (Київстар)
Але мало хто знав що київстаром керує кацап і ці гроші перераховує на ракети якими б'ють по Україні
І таких прихованих кацапських бізнесів ще багато бо на інші прізвища оформлюють
А щодо конфіскації заморожених активів РФ
Це добре
Треба давно відбирати кошти в кацапів
І це не має рахуватися до репарацій.
Бо ці активи не покриють всі збитки завдані завдані війною
До речі! А що з цього приводу думає прибиральниця баба Маня? А таксист дядя Гоша? Чому їхні міркування інтерфакс не оприлюднює?
якось тихо змінили номінальних власників і тиша
тепер ручонки завхоза, якого ніхто не обирав та його посіпак, хочуть отримати гроші
шановні іноземні пани, не давайте цим зрадникам та мародерам ні копійки
Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати
Це УКРАЇНА очікує, а ви аж ніяк не Україна.