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Очікуємо рішення "Великої сімки" щодо конфіскації заморожених російських активів, - Жовква

Новини Цензор.НЕТ Економіка

рф,росія,заморожені,актив

Наразі наша країна очікує на скоординоване рішення "Великої сімки" про конфіскацію заморожених активів РФ.

Про це сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут "Велика сімка" має ухвалити спільне скоординоване рішення. Ви знаєте, що деякі європейські країни намагаються практично розпочати цей процес, наприклад Бельгія. Ми говорили про це у Сполучених Штатах Америки. Давайте зробимо так, щоб ці заморожені активи вже якось почали працювати зараз", - сказав він.

За його словами, це може бути "fast recovery, нехай це будуть якісь соціальні проєкти на кшталт відновлення звільнених територій, бомбосховища, школи тощо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США із союзниками розглядають можливість конфіскації російських активів для відбудови України, - Білий дім

"Це потребує відповідних законодавчих рішень у цих країнах. На рівні ЄС це потребує, наприклад, загальної директиви ЄС", - зазначив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
А може ви **** в Україні кацапські активи конфіскуєте нарешті всі що є і кацапських власників позакриваєте? Чи так і будете чекати, що хтось за вас все зброить, *******.
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25.12.2023 12:45
+11
Що таке жовква?? Кому воно нах треба..?? Може і прибиральниці від імені Держави казати почнуть??
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25.12.2023 12:44
+7
Чуєш, жуйка (чи жовка?), перекажи дєрьмаку, що ці кошти, якщо і підуть в Україну, то будуть під пильним контролем Заходу і "урвать", щоб "прібарахліцца" - не вийде.

До речі! А що з цього приводу думає прибиральниця баба Маня? А таксист дядя Гоша? Чому їхні міркування інтерфакс не оприлюднює?
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25.12.2023 13:02
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Що таке жовква?? Кому воно нах треба..?? Може і прибиральниці від імені Держави казати почнуть??
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25.12.2023 12:44 Відповісти
гойда? припікає?
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25.12.2023 13:21 Відповісти
Щас , Арахламідія 🦠🐒 підсуєтиться пісьма почне писати на захист , як це було с Абрамовічем
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25.12.2023 14:02 Відповісти
А може ви **** в Україні кацапські активи конфіскуєте нарешті всі що є і кацапських власників позакриваєте? Чи так і будете чекати, що хтось за вас все зброить, *******.
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25.12.2023 12:45 Відповісти
Ето дрУгоєєєєє........!!!
Не на часі
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25.12.2023 13:21 Відповісти
а сколько конфисковал ты с опой? ждуны ляцкие
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25.12.2023 12:46 Відповісти
Очікують! А робити нічого не намагались?
Хоча дивлячись на те, що ви натворили за останні два роки, у представників G7 для вас єдина відповідь: "Чекайте на лінії, вас дзвінок надзвичайно важливий"
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25.12.2023 12:54 Відповісти
Російський бізнес з України поступово виганяють
Наприклад як конфіскували частку (Київстар)
Але мало хто знав що київстаром керує кацап і ці гроші перераховує на ракети якими б'ють по Україні
І таких прихованих кацапських бізнесів ще багато бо на інші прізвища оформлюють
А щодо конфіскації заморожених активів РФ
Це добре
Треба давно відбирати кошти в кацапів
І це не має рахуватися до репарацій.
Бо ці активи не покриють всі збитки завдані завдані війною
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25.12.2023 12:56 Відповісти
З Київстаром дуже невдалий приклад. Всі знають, що йде його рейдерське захоплення в карман Шурми (тобто, в карман Дєрмака)
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25.12.2023 13:04 Відповісти
Чуєш, жуйка (чи жовка?), перекажи дєрьмаку, що ці кошти, якщо і підуть в Україну, то будуть під пильним контролем Заходу і "урвать", щоб "прібарахліцца" - не вийде.

До речі! А що з цього приводу думає прибиральниця баба Маня? А таксист дядя Гоша? Чому їхні міркування інтерфакс не оприлюднює?
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25.12.2023 13:02 Відповісти
Давайте зробимо так, щоб ці заморожені активи вже якось почали працювати зараз", - сказав він Усвіті вже добре відоме "зелене"якось" стирити Західну допомогу, а тому "якось так" буде а ху-ху не хо- хо ???
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25.12.2023 13:02 Відповісти
Бачу вже слина у ЗЕлені тече на ці гроші. Не захлинись, Жопа из ОПи.
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25.12.2023 13:04 Відповісти
А інакше покажемо ФЕ цьому Заходу - розпустимо комісію Дерьмака - Гетьманьчикова.
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25.12.2023 13:11 Відповісти
Если это стало правдой было бы Путину весело оплачивать войну против себя хорошего из своего кармана.
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25.12.2023 13:18 Відповісти
Зелені вже і на ті гроші губу розкотили.
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25.12.2023 13:19 Відповісти
На конференції президент сказав,що ОП не має конституційних і законних прав контролювати і давати доручення урядовцям і армії. А чому ж вони лізуть з кожних щілин. Хто ця жовкля--ніхто і звать його ніяк.
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25.12.2023 13:29 Відповісти
Щось Жовква сильно активний...новий "спікер" від ОПи...?!)))
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25.12.2023 13:41 Відповісти
кацапські брокард та спортмастер на повну продовжують роботу!
якось тихо змінили номінальних власників і тиша

тепер ручонки завхоза, якого ніхто не обирав та його посіпак, хочуть отримати гроші
шановні іноземні пани, не давайте цим зрадникам та мародерам ні копійки
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25.12.2023 13:35 Відповісти
ОПа спить і бачить як їй пливуть прямо в руки конфісковані рюзьге активи...😁
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25.12.2023 13:40 Відповісти
Очікуємо рішення "Великої сімки" щодо конфіскації заморожених російських активів, - Жовква

Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати

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25.12.2023 13:44 Відповісти
Вони вже давно конфісковани та працюють на користь Західу. Але нам їх не передадуть поки тут Зеленський. Можуть передати надходження з капіталу.
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25.12.2023 13:47 Відповісти
В них аж лапки чешуться стільки бабла розпиляти.....
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25.12.2023 14:51 Відповісти
ні ,жовква, це не ви очікуєте, бо все ************
Це УКРАЇНА очікує, а ви аж ніяк не Україна.
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25.12.2023 14:57 Відповісти
Это тот Жовква, который на марафоне 1+1 на Залужного нахально наехал?
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25.12.2023 16:09 Відповісти
Ще те нахабеня !
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25.12.2023 17:39 Відповісти
 
 