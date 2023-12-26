Украинские беженцы становятся жертвами мошеннических схем с визами, - The Independent

Все учащаются случаи прибытия украинских беженцев в Великобританию с поддельными визами. Наши сограждане массово становятся жертвами мошенников.

Об этом сообщает The Independent, информирует Цензор.НЕТ.

По данным благотворительной организации Settled, визы невозможно определить как мошеннические с виду, поскольку украинцам позволяют путешествовать сотрудники авиакомпаний. Однако пограничники не считают эти документы действующими.

После обнаружения поддельных виз украинские беженцы становятся нелегальными мигрантами - их паспорта изымают. Сотрудники пограничной службы все чаще предоставляют украинцам визы на полгода, однако они остаются без доступа к жилью и льготам.

МВД Великобритании заявило, что постоянно работает над обнаружением и предотвращением этого мошенничества, в котором оно обвиняет организованные преступные группировки.

Организация Settled призвала МВД издать четкие инструкции для сотрудников Пограничной службы по выдаче временных визовых штампов обманутым украинцам.

Исполнительный директор благотворительной организации "Опора" Стэн Бенеш также часто сталкивается с украинцами, ставшими жертвами визовых афер. По его словам, мошенники часто предлагают беженцам въезжать в Великобританию через Ирландию, поскольку украинцы не всегда знают, что Ирландия не является частью Великобритании.

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"Мы пытаемся объяснить, что визы в рамках "Украинской схемы" бесплатны и что люди должны иметь связь с законным спонсором в Великобритании, чтобы подать заявление", - подчеркнул он.

Британский Красный Крест также сообщил, что ему известно о небольшом количестве случаев, когда британцы, которые должны были принять украинцев, оплачивали им поездку в страну с конкретным предложением работы по прибытии. Однако позже оказывалось, что условия трудоустройства существенно отличаются от тех, о которых изначально договаривались.

"Мы также слышали о случаях, когда дополнительные расходы на проживание (коммунальные платежи, расходы на питание), связанные с содержанием семьи, используются в качестве основания для того, чтобы заставить людей работать в условиях эксплуатации", - добавили в Красном Кресте.

Другие благотворительные организации ранее предупреждали, что хозяева домов, где проживают украинцы, выставляют завышенные счета. Это заставляет людей работать эксплуатационным способом.