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Рашисты накрыли Никопольщину артиллерийским огнем
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает наносить удары по Никопольщине Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.
"Вечером российские войска накрыли артогнем Никопольщину. Громко было в райцентре. Люди невредимы. Последствия обстрела выясняются", - говорится в сообщении.
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