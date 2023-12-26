Рашисты накрыли Никопольщину артиллерийским огнем

Враг продолжает наносить удары по Никопольщине Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака.

"Вечером российские войска накрыли артогнем Никопольщину. Громко было в райцентре. Люди невредимы. Последствия обстрела выясняются", - говорится в сообщении.

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