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Новости Война в Украине
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На Днепропетровщине обломки "шахедов" повредили хозяйственное помещение, погрузчик зерна, повлекли за собой пожар

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Ночью силы ПВО на Днепропетровщине уничтожили пять вражеских БПЛА.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По два шахеда сбили в Синельниковском и Днепровском районах. И еще один – в Павлоградском.

В Днепровском районе остатки вражеского железа упали на территорию неработающего предприятия. Загорелось одноэтажное здание. Пожар спасатели укротили.

В Павлоградском районе обломки повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.

Читайте: Обломки "шахедов" повредили жилые дома и линию электропередач на Днепропетровщине, без пострадавших
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