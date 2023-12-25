На Днепропетровщине обломки "шахедов" повредили хозяйственное помещение, погрузчик зерна, повлекли за собой пожар

Ночью силы ПВО на Днепропетровщине уничтожили пять вражеских БПЛА.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По два шахеда сбили в Синельниковском и Днепровском районах. И еще один – в Павлоградском.

В Днепровском районе остатки вражеского железа упали на территорию неработающего предприятия. Загорелось одноэтажное здание. Пожар спасатели укротили.

В Павлоградском районе обломки повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.

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