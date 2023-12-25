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На Днепропетровщине обломки "шахедов" повредили хозяйственное помещение, погрузчик зерна, повлекли за собой пожар
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью силы ПВО на Днепропетровщине уничтожили пять вражеских БПЛА.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По два шахеда сбили в Синельниковском и Днепровском районах. И еще один – в Павлоградском.
В Днепровском районе остатки вражеского железа упали на территорию неработающего предприятия. Загорелось одноэтажное здание. Пожар спасатели укротили.
В Павлоградском районе обломки повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна.
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