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На Дніпропетровщині уламки "шахедів" пошкодили господарське приміщення, навантажувач зерна, спричинили пожежу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі сили ППО на Дніпропетровщині знищили п’ять ворожих БпЛА.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
По два шахеди збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Та ще один – у Павлоградському.
У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали.
У Павлоградському районі уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.
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