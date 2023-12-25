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На Дніпропетровщині уламки "шахедів" пошкодили господарське приміщення, навантажувач зерна, спричинили пожежу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Вночі сили ППО на Дніпропетровщині знищили п’ять ворожих БпЛА.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

По два шахеди збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Та ще один – у Павлоградському.

У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали.

У Павлоградському районі уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.

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Автор: Марина Макєєва
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