Прокремлевский блогер-миллионник Подоляка, сотрудничающий с врагом и оправдывающий вооруженную агрессию РФ, заочно приговорен к 12 годам заключения, - прокуратура
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Прокремлевский блогер-миллионник Юрий Подоляка, оправдывающий вооруженную агрессию РФ против Украины, заочно получил 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу Сумской областной прокуратуры.
В суде доказано, что 48-летний мужчина родился и длительное время проживал в г. Сумы, однако с 2014 года уехал в РФ и в настоящее время распространяет информацию с территории государства-агрессора.
Отмечается, что в своих сообщениях, которые он обнародует в социальных сетях и имеет миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар".
"Оправдывая поражения военных РФ, блогер рассказывает подписчикам, что украинские военнослужащие "прикрывшись мирным населением, совершают военные переброски", а гуманитарная катастрофа в оккупированных Россией городах" вызвана в первую очередь действиями со стороны Киева. И пока российские войска не разгромят вооруженные силы Украины, к сожалению, так все и будет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, поскольку блогер отсутствует в Украине, в его отношении осуществлялось специальное судебное производство. В то же время, по ходатайству следователя, согласованного прокурором, на имущество обвиняемого, которое находится на территории Сумской области, решением суда наложен арест.
При публичном обвинении прокуроров Сумской областной прокуратуры блогер-миллионник признан виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдывание вооруженной агрессии российской федерации против Украины (ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 436-2 Украины).
По приговору суда 22 декабря 2023 года он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет.
Пожалуйста, подождите...
Як на мене - там інформації - НУЛЬ.
А реальну інфу у ворога нехай спеціалісти добувають - ГУР, СБУ.....
Навіщо мені лазити по павутині і шукати, де там правда написана? Все одно помилюсь.