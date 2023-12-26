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Новости Война в Украине
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Прокремлевский блогер-миллионник Подоляка, сотрудничающий с врагом и оправдывающий вооруженную агрессию РФ, заочно приговорен к 12 годам заключения, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

подоляка

Прокремлевский блогер-миллионник Юрий Подоляка, оправдывающий вооруженную агрессию РФ против Украины, заочно получил 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-cлужбу Сумской областной прокуратуры.

В суде доказано, что 48-летний мужчина родился и длительное время проживал в г. Сумы, однако с 2014 года уехал в РФ и в настоящее время распространяет информацию с территории государства-агрессора.

Отмечается, что в своих сообщениях, которые он обнародует в социальных сетях и имеет миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар".

"Оправдывая поражения военных РФ, блогер рассказывает подписчикам, что украинские военнослужащие "прикрывшись мирным населением, совершают военные переброски", а гуманитарная катастрофа в оккупированных Россией городах" вызвана в первую очередь действиями со стороны Киева. И пока российские войска не разгромят вооруженные силы Украины, к сожалению, так все и будет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поскольку блогер отсутствует в Украине, в его отношении осуществлялось специальное судебное производство. В то же время, по ходатайству следователя, согласованного прокурором, на имущество обвиняемого, которое находится на территории Сумской области, решением суда наложен арест.

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При публичном обвинении прокуроров Сумской областной прокуратуры блогер-миллионник признан виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдывание вооруженной агрессии российской федерации против Украины (ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 436-2 Украины).

По приговору суда 22 декабря 2023 года он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет.
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Топ комментарии
+6
Стерненко постійно з нього рже... Це чудо 24 лютого 2022 розповідало, що кацапи вже взяли Харків і зайшли в Київ...
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26.12.2023 12:33
+4
До дупи ці заочні засудження. Таких треба кобзонити. В крайньому випадку ківити.
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26.12.2023 12:34
+2
Блін. Зразу подумав що це про ОПівського падаляка
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26.12.2023 12:38
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Це реклама? Треба подивитись.
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26.12.2023 12:26 Ответить
Мабуть так. Бо вперше про нього чую.....
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26.12.2023 12:30 Ответить
Стерненко постійно з нього рже... Це чудо 24 лютого 2022 розповідало, що кацапи вже взяли Харків і зайшли в Київ...
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26.12.2023 12:33 Ответить
Ну на рахунок "зайшли в Київ" я б не ржав, було і таке. Навіть на цензорі був відос як їх танк плющить цивільні автівки....
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26.12.2023 18:39 Ответить
В березні 2022 я на нього випадково в своїйтрубі попав - спочатку офігів ( прізвище українське думав шо наш ) а потім розібрався .
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26.12.2023 12:35 Ответить
Постійно його дивлюся в Телеге. Це моє основне джерело інформації з боку ворога.
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26.12.2023 12:48 Ответить
"Щасливо на трасі"...
Як на мене - там інформації - НУЛЬ.
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26.12.2023 13:05 Ответить
Порадьте інший "рупор ворога", якщо вже так добре в них розбираєтеся. Не" російську "ж" весну " читати.
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26.12.2023 13:16 Ответить
А навіщо читати? Всі канали з чисельною аудиторією - ІПСО. Достатньо цитати прочитати, наприклад цього подоляки.
А реальну інфу у ворога нехай спеціалісти добувають - ГУР, СБУ.....
Навіщо мені лазити по павутині і шукати, де там правда написана? Все одно помилюсь.
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26.12.2023 13:25 Ответить
Якого-небудь Каца, Невзорова чи там Варламова...
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26.12.2023 16:44 Ответить
Які ж це вороги і звідки у них джерела інформації з фронту.
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26.12.2023 17:19 Ответить
«Когда меня нет дома , пусть они меня даже бьют « Очковтирательство Заочно !
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26.12.2023 13:34 Ответить
його інтерв'ю з ківою можна було б почитати. а так - і сам ніхто й звать його - ************.
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26.12.2023 12:34 Ответить
До дупи ці заочні засудження. Таких треба кобзонити. В крайньому випадку ківити.
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26.12.2023 12:34 Ответить
Блін. Зразу подумав що це про ОПівського падаляка
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26.12.2023 12:38 Ответить
Було б непогано, щоб і ОПівську падаляку посадили
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26.12.2023 12:43 Ответить
Йому пікуй
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26.12.2023 12:46 Ответить
судом його не налякаєш, краще б було у поштову скриньку покласти квиток
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26.12.2023 12:49 Ответить
Та скіко цому Підляку залишилося ...може з місяць чи два...на основі вироку ...деяким службам треба приймати рішення
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26.12.2023 13:52 Ответить
Лучше вслед за Кивой отправить...
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26.12.2023 13:53 Ответить
Український моссад має чергову мішень.
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26.12.2023 15:05 Ответить
 
 