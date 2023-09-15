Прокремлевский блогер-миллионник Подоляка корректировал ракетные удары по Николаеву, - СБУ
Прокремлевский блогер-миллионник Юрий Подоляка корректировал ракетные удары по Николаеву в начале полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"На данный момент установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения России. Для наводки вражеского оружия на город фигурант получал разведданные от своего информатора – экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену", - говорится в сообщении.
Полученные от должностного лица сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб. Больше всего оккупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории города.
"Также прокурор-предатель "сливал" рашистам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах. По данным следствия, коммуникация между Подолякой и его информатором проходила через Телеграм-канал в виде текстовых сообщений", - отметили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Ранее сотрудники СБУ уже сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Блогер скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, что Подоляку будут судить за оправдание российской агрессии против Украины.
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З початку війни коментує йї перебіг, у росії популярний.
а хто ж призначив на посаду цього зрадника?
мабуть що знову Порох
На жери не обляпайся:
"На посаду керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа призначили у березні 2021 року".
Сенс сказаного до вас не дійшов.
Яник за три роки свого правління зробив з прокурорських небожителів, яким все дозволено.
За оприлюдненою статистикою 60 відсотків прокурорських, на окупованих територіях, перейшли на бік росії.
Його чомусь не допитує СБУ.
Чи просто на солодке залишили, щоб в потрібний момент роботу показати?
До речі, ПОДОлякою він став не одразу, спочатку підписував свої відео в Ютубі як ПАДАляка
(від слова "падаль").
Коли Стерненко його згадував як ПОДОляку я йому не один раз висилав
ссилку на Ютубі , де цей підор підписувався як ПАДАляка...але ніхто на це уваги не звернув... чомусь.
У меня коллекция наград дедов за Великую Отечественную. И это семейная⁸ гордость. Я считаю, что наши чинуши убивают свой народ, а армия и здравоохранение в этом инструменты. Считаю, что к развязыванию войны очень даже приложили руку наши политики...
Не совсем по Закону, но я служу в армии Украины с верой в Победу... а то что в Украине не работает очень дорогое оборудование по диагностике рака - Житомирский районный военкомат в помощь всем больным ... а я прошу прощения.
Я агент рашии ???