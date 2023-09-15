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Новости Война
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Прокремлевский блогер-миллионник Подоляка корректировал ракетные удары по Николаеву, - СБУ

подоляка

Прокремлевский блогер-миллионник Юрий Подоляка корректировал ракетные удары по Николаеву в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"На данный момент установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения России. Для наводки вражеского оружия на город фигурант получал разведданные от своего информатора – экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену", - говорится в сообщении.

Полученные от должностного лица сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб. Больше всего оккупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории города.

"Также прокурор-предатель "сливал" рашистам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах. По данным следствия, коммуникация между Подолякой и его информатором проходила через Телеграм-канал в виде текстовых сообщений", - отметили в СБУ.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Ранее сотрудники СБУ уже сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Блогер скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что Подоляку будут судить за оправдание российской агрессии против Украины.

Автор: 

Николаев (2141) СБУ (19861) блогер (218)


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Топ комментарии
+35
Це різні люди, але ціль в них одна!
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15.09.2023 13:27
+28
Подоляка з ботоферми Подоляка?
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15.09.2023 13:21
+27
Хорошего человека Подолякой не назовут
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15.09.2023 13:23
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Подоляка з ботоферми Подоляка?
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15.09.2023 13:21 Ответить
Це різні люди, але ціль в них одна!
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15.09.2023 13:27 Ответить
Люди різні - мета одна. Одне ззовні, а інше зсередини!
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15.09.2023 14:35 Ответить
100% так
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15.09.2023 13:29 Ответить
Так, так!!!
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15.09.2023 14:03 Ответить
Нихрена секрепна мардовскае иго паганялово пердулка шавкин. ПС. Я иго шкуру на коврик у мой сартир заказал.
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15.09.2023 17:22 Ответить
Розірвати на шматки!
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15.09.2023 13:21 Ответить
Прорсто відірвати куй.
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15.09.2023 14:04 Ответить
Цей давно вже заробив кару без суду, ще до війни.
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15.09.2023 13:22 Ответить
Хорошего человека Подолякой не назовут
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15.09.2023 13:23 Ответить
Надеюсь найдут и умрут .
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15.09.2023 13:24 Ответить
блд...якісь блогери-********...поки не зашкваряться ніхто про них не знає...які мільйони підписників? чим він відомий? це ж не Бєдняков, не Портніков, не Соколова...
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15.09.2023 13:25 Ответить
У розумово неповноцінних свої вподобання, дарма дивуєтесь ((( У нас в країні за останнім переписом 73% недороблених - тому не дивує (
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15.09.2023 13:29 Ответить
То просто ми з Вами не їх аудіторія)
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15.09.2023 13:29 Ответить
то кацапи. це падло в рашці з 2022
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15.09.2023 14:02 Ответить
Це сумчанин, який зараз живе у Росії. Він не є журналістом, він саме блогер.
З початку війни коментує йї перебіг, у росії популярний.
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15.09.2023 14:10 Ответить
Він хохлокацап а не сумчанин.кинув дружину з дитиною-інвалідом.
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15.09.2023 14:26 Ответить
ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув'язнення за держзраду"

а хто ж призначив на посаду цього зрадника?
мабуть що знову Порох
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15.09.2023 13:26 Ответить
А хто ж ще? Він ще й особисто ЗЄлі і його "виборцям" в штани нагадив!
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15.09.2023 13:30 Ответить
Як не крути, з якої сторони не підходь до аналізу тих подій - найбільше зрадників було в команді "слуг", яких особисто президент Боневтік призначив на посади. Їх і сьогодні тисячі, але вони притаїлися і чекають свого часу. Чи хтось думає, що "какая разница" підпирав на роботу спеціалістів з "Армія, мова, віра"?
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15.09.2023 13:32 Ответить
От ти гнізда прокацаплена.
На жери не обляпайся:
"На посаду керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа призначили у березні 2021 року".
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15.09.2023 13:46 Ответить
Уважніше треба бути.
Сенс сказаного до вас не дійшов.
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15.09.2023 15:40 Ответить
Який сенс? Навіщо було згадувати Порошенка у цій темі?
Яник за три роки свого правління зробив з прокурорських небожителів, яким все дозволено.
За оприлюдненою статистикою 60 відсотків прокурорських, на окупованих територіях, перейшли на бік росії.
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16.09.2023 10:54 Ответить
З її боку то була іронія
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16.09.2023 12:08 Ответить
А пристрелити це лайно при затриманні ніяк?.. Тепер ця ****** ще й жерти буде за бюджетні кошти? Сподіваюсь, що ув'язнені виправлять цю помилку і гнида "випадково втопиться" в параші!
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15.09.2023 13:27 Ответить
А головний Подоляка обізвав китайців і індусів "неинтеллектульними", хто більше шкоди державі наніс?
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15.09.2023 13:28 Ответить
Хто-небудь в тилу ворога, скоригуйте FPV-дрон на цього падаляку. Цей вбивця українців заслужив свій смертний вирок. І треба ще мочити пропогандонів слідом за татарським, щоб це було систематично і кожен з них жив кожен день в очікуванні смерті і не знав, хто буде наступним.
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15.09.2023 13:28 Ответить
Якщо той Подоляка переховується то може того шо тут на всяк випадок хоча б затримати.
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15.09.2023 13:29 Ответить
зараз, мабуть, в нього підписників побільшає..., як же, херой-розвідник..., що там якийсь подоляка для розвідки, цегла на голову й все питання закрите..., а підписники назбирають на красивий пам'ятник...
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15.09.2023 13:29 Ответить
Які ще комплексні заходи?(((Всім,явним антиукраїнцям дали втекти....подивимось як з шуфричем буде((
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15.09.2023 13:29 Ответить
статуетку "золотий подоляка" йому в подарунок )
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15.09.2023 13:31 Ответить
Подоляк з Офісу презедента також корегував прильоти рашистів, коли викладав фото з Яворівського полігону.
Його чомусь не допитує СБУ.
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15.09.2023 13:34 Ответить
На цю падляку вже зачекались у пеклі...
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15.09.2023 13:39 Ответить
Хоч блогер ПодолЯка, а хоч блогер ПодолякА - це одне й те саме!
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15.09.2023 13:40 Ответить
Та шож ви робити???Невже його жде фінал як і пригожина(фабрика тролів).Но у нього виростає достойна заміна-миністр цифровой політики фьодоров.Святе місце постим небуває.
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15.09.2023 14:07 Ответить
І чому СБУ раніше мовчала? Справу дяді Бені за місяць розслідували, а блогером рік займались?
Чи просто на солодке залишили, щоб в потрібний момент роботу показати?
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15.09.2023 14:09 Ответить
падлюка
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15.09.2023 14:44 Ответить
Тут допоможе тільки фізична ліквідація.
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15.09.2023 14:53 Ответить
Я цій падлюці "скаргами" про порушення, за рік закрив 6 каналів на Ютубі.
До речі, ПОДОлякою він став не одразу, спочатку підписував свої відео в Ютубі як ПАДАляка
(від слова "падаль").
Коли Стерненко його згадував як ПОДОляку я йому не один раз висилав
ссилку на Ютубі , де цей підор підписувався як ПАДАляка...але ніхто на це уваги не звернув... чомусь.
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15.09.2023 15:15 Ответить
Так він хоч заарештований ,чи ні ? не знаю хто на це бидло міг підписатись.
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15.09.2023 15:17 Ответить
Ано сейчас на Урале, от дронов скрывается.
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15.09.2023 17:28 Ответить
Крыса! Пусть теперь там ходит и оглядывается...
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15.09.2023 17:14 Ответить
Только о себе лично:
У меня коллекция наград дедов за Великую Отечественную. И это семейная⁸ гордость. Я считаю, что наши чинуши убивают свой народ, а армия и здравоохранение в этом инструменты. Считаю, что к развязыванию войны очень даже приложили руку наши политики...
Не совсем по Закону, но я служу в армии Украины с верой в Победу... а то что в Украине не работает очень дорогое оборудование по диагностике рака - Житомирский районный военкомат в помощь всем больным ... а я прошу прощения.
Я агент рашии ???
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15.09.2023 17:25 Ответить
 
 