Прокремлевский блогер-миллионник Подоляка корректировал ракетные удары по Николаеву, - СБУ

Прокремлевский блогер-миллионник Юрий Подоляка корректировал ракетные удары по Николаеву в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"На данный момент установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения России. Для наводки вражеского оружия на город фигурант получал разведданные от своего информатора – экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену", - говорится в сообщении.

Полученные от должностного лица сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб. Больше всего оккупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории города.

"Также прокурор-предатель "сливал" рашистам данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах. По данным следствия, коммуникация между Подолякой и его информатором проходила через Телеграм-канал в виде текстовых сообщений", - отметили в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дискредитировал военных, препятствовал вручению повесток и оправдывал агрессию РФ: на Львовщине задержан блогер. ФОТО

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Ранее сотрудники СБУ уже сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Блогер скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что Подоляку будут судить за оправдание российской агрессии против Украины.