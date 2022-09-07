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Прокремлівського блогера-мільйонника Подоляку судитимуть за виправдовування війни РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляка

Прокремлівського блогера Юрія Подоляку судитимуть за фактом поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Слідством встановлено, що чоловік, який народився та проживав у м. Суми, у 2014 року виїхав у РФ. В соцмережах, де він має мільйонну аудиторію у Росії, блогер називає себе головним спікером війни. Наразі він поширює інформацію з території держави-агресора. За його словами, він допомагає росіянам "мобилизоваться и держать информационный удар". Виправдовуючи поразки військових РФ, він розповсюджує класичні фейки російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Сумська обласна прокуратура в порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактом поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними з відкритих джерел, йдеться про прокремлівського блогера Юрія Подоляку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краматорську блогерку судитимуть за заперечення агресії РФ проти України, - прокуратура

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Подоляку - на ...
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07.09.2022 16:20
+23
гiлляку.....
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07.09.2022 16:24
+22
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07.09.2022 16:20
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07.09.2022 16:20 Відповісти
Подоляку - на ...
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07.09.2022 16:20 Відповісти
гiлляку.....
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07.09.2022 16:24 Відповісти
ху#ку!
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07.09.2022 16:42 Відповісти
Коляку !!!
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07.09.2022 16:54 Відповісти
Подоляка римується з гілляка.
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07.09.2022 16:21 Відповісти
Краще не римується, а гойдається.
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07.09.2022 17:02 Відповісти
говорят, он всё ещё вот-вот возьмёт Харьков
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07.09.2022 16:22 Відповісти
Мемы со стрелочками на картах от этого клоуна Подоляки с вот-вот окружёнными Киевом и Харьковом в феврале, уже однозначно войдут в список самых смешных на этой Войне. Однако не радует, откуда у нас вообще берутся такие эпичные ДЛБы и как подобное предотвратить в будущем
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07.09.2022 16:27 Відповісти
Ботопросування. Мені весь час Ютуб його тулив на початку війни, а я весь час скаржився на нього. Коментарі у нього під відео - як під копірку весь час були. Тобто нормально вклалися пропагандони кацапські в цей проект. У нього там мільйони переглядів накручені були.
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07.09.2022 16:46 Відповісти
Заочно? Ну-ну...
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07.09.2022 16:23 Відповісти
Одну зрадницю уже украинские продажные суды ""судили" - директор школи з Київщини Алла Душкіна, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти, попри заборону виїзду (у травні суд випустив із СІЗО під заставу пів мільйона гривень) покинула Україну. «Душкіна через пропускний пункт перетнула державний кордон в напрямку Угорщини. Враховуючит всю інформацію розуміємо, що вона не з'явиться», - заявив прокурор.

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07.09.2022 16:44 Відповісти
ермак своих не бросает
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07.09.2022 16:56 Відповісти
і дадуть йому покарання тільки у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років
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07.09.2022 16:24 Відповісти
з мішею (який з *ОПи) - два брата-акробата
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07.09.2022 16:25 Відповісти
непременно судить...а в наказание потом отправить на разминирование на весь срок наказания
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07.09.2022 16:25 Відповісти
Цей придурок, на расєї відповідав за "котломонтаж". Стільки "котлів" намалював, але ні одного так і не зробив
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07.09.2022 16:25 Відповісти
Якесь дивне співзвуччя подоляка і подоляк. Це випадкаво?
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07.09.2022 16:26 Відповісти
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07.09.2022 16:31 Відповісти
Делал неоднократные попытки заблокировать канал этого подонка на youtube, но безуспешно. кремлевская пропаганда щедро оплачивается и поэтому защищена руководством этого сервиса.
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07.09.2022 16:27 Відповісти
Подоляк, Подоляка, Подляка, Подлюка. Совпадение?
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07.09.2022 16:32 Відповісти
Цей "іксперД" навчився користуватись Paint і дійсно малював на картах казочки про оточений Харків, Київ, пророкував, що ось-ось впаде Миколаїв..." Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!"(с). Хоча під час війни в Карабаху 2020 року, за відсутності альтернативних джерел, дивився його огляди...Але коли поглянув на теми інших відео, то все зрозумів і відразу після закінчення БД у Карабаху цього клоуна не дивився...
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07.09.2022 16:34 Відповісти
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07.09.2022 16:39 Відповісти
Нууу! Ніхто падлюку, подоляку судити не буде. Бо того, еого начебто грозяться судити, не можна дістати, а того, іншого з ОПи, якого можнадістати, поки що не можна судити. Підозрюю, що еоли того ОПівського можна буде судити, його теж не можна буде дістати, бо він складе компанію тому, іншому, портрет якого помістять мабудь у клітку замість нього самого.
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07.09.2022 16:42 Відповісти
Втік у 2014 році та почав проросійську пропаганду. А цікаво чого Сумська прокуратура чекала останні 8 років? Ще цікаво, що Сумська прокуратура продовжує курувати кримінальни провадження в інтересах російського криміналітету та корупціонерів...Наприклад за їх вказівккою в районному суді Конотопа продовжують підтримувати обвинувачення проти "кіборга" Геннадія Дуброва "Бізона" , який загинув на війні ще у квітні 2022..про що писав ЦН ...та против Назаренка, який воює у батальоні 4й бригаді НГУ)) Дубров загинув ще у квітні...але його постійно викликають в суд, напевне скоро оголосять у розшук)))
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07.09.2022 17:17 Відповісти
Зпіймати,а потім вже оголошувати.Пук в водичку.
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07.09.2022 17:59 Відповісти
Такий Кримінально-процесуальний кодекс прийняли при Порошенку, коли і Януковича і решту зрадників, можна "посадити" без відриву від прийому сонячних ван на курортах Сочі, Дубаїв чи Латинської Америки.
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07.09.2022 18:17 Відповісти
Є що один такий же - Василець, якого в 2017 випустили з цюгундера... А шкода, що кум-генеральний прокурор колаборантами не займався.
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07.09.2022 18:13 Відповісти
Брат подоляка?
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07.09.2022 18:16 Відповісти
Клєсчі та котли юрчика вже задовбали навіть його кацапську частину аудиторії.
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07.09.2022 18:42 Відповісти
Про подоляку вже давно сказано:
"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"

С. Петлюра
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07.09.2022 20:43 Відповісти
Этот Подоляка больше похож на пивбарного аналитика-спеца, по всем проблемам и вопросам. Только бы налил кто.
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07.09.2022 20:53 Відповісти
Казковий довбойоб.
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07.09.2022 22:31 Відповісти
 
 