Краматорську блогерку судитимуть за заперечення агресії РФ проти України, - прокуратура
Блогерка з Краматорська розповідала у прямому ефірі про легітимність "ДНР" та заперечувала окупацію українських міст.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
За даними слідства, у березні 2022 року жінка в соцмережі розмістила відеозапис прямої трансляції, у якій визнавала правомірним намір від’єднання м. Краматорська від України у 2014 році.
"Блогерка заперечувала збройну агресію рф проти України, окупацію ворогом українських міст, а також висловлювала свою прихильність до створення та існування псевдореспубліки "днр". Вказане відео було переглянуто інтернет-користувачами понад 1500 разів", - розповіли в прокуратурі.
Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.
і не депортувати на московію?
https://kg.dp.court.gov.ua/sud0419/
Отправить на РабZeю и выдать мавзолейный Аусвайс.... она сможет съездить даже в Австрию...или в Иран с Венесуэлой... там ляпотаааа...
немає ніякого Дніпропетровська, а тим пача Красногвардійського суду!
чмо, я тебе дістану
Вже давно нема ані міста "дніпропетровськ", ані "красногвардійського" району у тому місті.
Це точно прокуратура Донецької області, а не донбабве?
Кстати недавно его озвучила Маргарита Симоньян... На своем сраном ТВ...
Цитата...нас спасет только голод в Киеве и т.д...