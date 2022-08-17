УКР
Краматорську блогерку судитимуть за заперечення агресії РФ проти України, - прокуратура

Блогерка з Краматорська розповідала у прямому ефірі про легітимність "ДНР" та заперечувала окупацію українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

За даними слідства, у березні 2022 року жінка в соцмережі розмістила відеозапис прямої трансляції, у якій визнавала правомірним намір від’єднання м. Краматорська від України у 2014 році.

"Блогерка заперечувала збройну агресію рф проти України, окупацію ворогом українських міст, а також висловлювала свою прихильність до створення та існування псевдореспубліки "днр". Вказане відео було переглянуто інтернет-користувачами понад 1500 разів", - розповіли в прокуратурі.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.

Також читайте: Суд над "політичним експертом" Ляшенком розпочався у Львові: Його підозрюють у держзраді та пропаганді війни

Краматорськ (778) прокуратура (3751) блогер (186)
Топ коментарі
+21
чому такій шоблі не припинити громадянство?
і не депортувати на московію?
17.08.2022 13:50 Відповісти
+16
надавайте копняків і перекиньте оркам- поставлять на хор і буде співати ОДУ ПРО ВОЛОДЮ
17.08.2022 13:45 Відповісти
+10
Навіщо цю погань кормити в тюрмі, депортація в срускний скотомирок, вивезти на ноль там до нього не далеко і хай чеше до своїх сородичів сама, вони стріляти по своїх не будуть))
17.08.2022 13:50 Відповісти
Буде їй як у поемі Лєрмонтова Уланша. Заразом і зхудне курва))
17.08.2022 15:18 Відповісти
СУКУ отправить на передок на разминирование !!!
17.08.2022 16:55 Відповісти
...І щуку кинули у річку...
17.08.2022 18:57 Відповісти
Тому, що "не на часі" і вона не є опонентом Зєлєнского.
17.08.2022 14:04 Відповісти
Можем замутит петицию к президенту... 25 тыс наберет и Ага!! Пидзуешь в парашу!!!
17.08.2022 15:57 Відповісти
Для того, чтобы лишить гражданства Украины, необходимо наличие гражданства другой страны.
19.12.2022 11:37 Відповісти
Таки хай чеше... пішки... і бажано по мінному полю, пачьпарт дирляндії потрібно заслужити 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
17.08.2022 13:54 Відповісти
Не хвилюйтеся, ніхто її в тюрмі не годуватиме. Її відпустять та скажуть, щоб книжку почитала...
17.08.2022 16:28 Відповісти
В тюрме как раз и скинет кг 200
17.08.2022 13:58 Відповісти
Доженіть її спочатку, вона на окупованій території, що ви їй зробите. А якщо і арештують - то випустять під заставу в півмільона гривен. (добре було б також заджати тих, хто за них платить такі застави, це точно зрадники, ще й з грошима).
17.08.2022 13:58 Відповісти
Потрібна примусова евакуація населення з принфронтових міст. Серед них є зрадники. Усіх не переловиш. А вони здають наші позиції. Це питання виживання.
17.08.2022 14:01 Відповісти
В статье указан суд г. Днепропетровска, НО ТАКОГО ГОРОДА НЕТ, он давно переименован в Днепр, что пока ещё не сделано с областью. Потому либо в статье опечатка, либо никакого суда не будет т.к. обвинительный акт никуда не дойдёт не имея такового адресата!!!
17.08.2022 14:01 Відповісти
Там урюцькім ізіком написано?
17.08.2022 14:34 Відповісти
Дійсно, міста Дніпропетровськ в Україні немає, але до суду, саме з таким найменуванням, буде передано обвинувальний акт
https://kg.dp.court.gov.ua/sud0419/
17.08.2022 15:31 Відповісти
Тетка живёт в концлагере путлера по имени Освенцим...
Отправить на РабZeю и выдать мавзолейный Аусвайс.... она сможет съездить даже в Австрию...или в Иран с Венесуэлой... там ляпотаааа...
17.08.2022 14:02 Відповісти
м. Дніпропетровська .... ясно зрозуміло ... і ці люди ще жебракують на смі ... вам треба збирати гроші на подолання географічного критинізму
17.08.2022 14:02 Відповісти
Нах*я воно живе взагалі треба?
17.08.2022 14:04 Відповісти
Обличчя яблуневого соку замуляно, бо він проходить як співучасник
17.08.2022 14:04 Відповісти
який грьобаний сєпар зварганив цей висір???
немає ніякого Дніпропетровська, а тим пача Красногвардійського суду!
чмо, я тебе дістану
17.08.2022 14:05 Відповісти
Красногвардійський суд ??? ***-а-а ...
17.08.2022 14:15 Відповісти
***** таких судить, вывезли б по тихому в посадку, порезали бы на ремни и прикопали
17.08.2022 14:08 Відповісти
Наразі обвинувальний акт скеровано до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.

Вже давно нема ані міста "дніпропетровськ", ані "красногвардійського" району у тому місті.
Це точно прокуратура Донецької області, а не донбабве?
17.08.2022 14:09 Відповісти
Класна новина,але чому суд досі "красногвардейский" ? 😳
17.08.2022 14:11 Відповісти
А чому пику замазали? Може це вона заважала ЗСУ придушити заколот в Краматорську?
17.08.2022 14:16 Відповісти
Треба просто ДАВИТИ й не бавитись у толерастію! Розпушили на лайно Законодавство України!
17.08.2022 14:41 Відповісти
если бы в 2014 г раздавили десяток сепаров, то лучше было бы и не играли в демократию
17.08.2022 16:10 Відповісти
Краснопузых в Украине больше чем в концлагере путлера...серп и молот...смерть и голод..девиз такой у мавзолейных Шариковых...
Кстати недавно его озвучила Маргарита Симоньян... На своем сраном ТВ...
Цитата...нас спасет только голод в Киеве и т.д...
17.08.2022 14:23 Відповісти
в каждом городе есть кацапские выродки
17.08.2022 16:09 Відповісти
 
 