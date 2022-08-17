Краматорську блогерку судитимуть за заперечення агресії РФ проти України, - прокуратура

Блогерка з Краматорська розповідала у прямому ефірі про легітимність "ДНР" та заперечувала окупацію українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

За даними слідства, у березні 2022 року жінка в соцмережі розмістила відеозапис прямої трансляції, у якій визнавала правомірним намір від’єднання м. Краматорська від України у 2014 році.

"Блогерка заперечувала збройну агресію рф проти України, окупацію ворогом українських міст, а також висловлювала свою прихильність до створення та існування псевдореспубліки "днр". Вказане відео було переглянуто інтернет-користувачами понад 1500 разів", - розповіли в прокуратурі.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.

