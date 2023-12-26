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На Днепропетровщине сбиты две российские ракеты Х-59, - ВК "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Днепропетровской области противовоздушная оборона сбила две российские ракеты Х-59.
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением ВК "Схід" уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59", - говорится в сообщении.
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Komunalnyk
показать весь комментарий26.12.2023 16:33 Ответить Мне нравится 0
Анатолий Викторович 69e8413b
показать весь комментарий26.12.2023 17:23 Ответить Мне нравится 1
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