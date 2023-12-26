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На Днепропетровщине сбиты две российские ракеты Х-59, - ВК "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

х-59

В Днепропетровской области противовоздушная оборона сбила две российские ракеты Х-59.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением ВК "Схід" уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59", - говорится в сообщении.

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Імхо! Дякую
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26.12.2023 16:33 Ответить
Да громко бахкали , сам слышал
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26.12.2023 17:23 Ответить
 
 