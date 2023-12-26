Замглавы Нацполиции Тишлека назначили на другую должность, - СМИ
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После того, как 19 декабря заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек написал рапорт на увольнение, его переназначили на другую должность.
Приказ о переназначении Тишлека находится в распоряжении hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
Одновременно с приказом об увольнении от 19 декабря глава Нацполиции Иван Выговский назначил Тишлека на новую должность — советника главы организационно-аналитического отдела Департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции.
Тишлеку назначили должностной оклад в размере 7600 грн и надбавку за специфические условия прохождения службы в полиции в размере 100% должностного оклада.
Как объяснила представитель Нацполиции Елена Бережная hromadske, нынешнее назначение Тишлека на новую должность — это временный процедурный момент. "В дальнейшем Дмитрий Тишлек будет заниматься научной деятельностью, не в должности советника", - сказала она.
Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.
Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека, Александра Балакай, просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.
В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.
Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека.
Также в МВД Украины по запросу Цензор.НЕТ сообщили, что Тишлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе упоминавшимися. в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тишлека с должности.
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Говорю Слуги, думаю ЗЕленин !
то це з тієї ж пісні....
ворон ворону в очко не клюне
Ось така херня малята, а ви кажете, гогошвілів …, кулініч, мертвечук, портнов..
Ви не дуже хвилюйтеся. В разі чого всі блаЗЄнські швиденько "евакуюються" разом з держскарбницею до "італійських_дач".
А кацаська ненависть окошиться на дурнуватих головах тих, що вважають, ніби вони мають воювати за блаЗЄнського, а не за себе.
Та з урахуванням того, що татаров ніхто, і радник нікого, вся відповідальність на БубачкеЯнеТряпке. І за подружайку піщанську, яку сподіваються протягти на очільницю рахунковаої палати, всупереч вимогам "Великої сімки".
https://www.youtube.com/watch?v=APOdSyLSJ7E
Что вернули это говно
(Вільгельм Канаріс, керівник Абверу)
- Ментяра в отставку подашь?
- Откупного мне дай и подам коль богат.
Ментяра, гляди, не ментяра, а клад!
- Да так ли! Уж выглядит больно худой!
- Не очень жирен, но хороший удой.
- А много ль ментяра дает нам бабла?
- Не пересчитаешь и за день - устанет рука.
дЕрьмак посмотрел на скотину свою:
- Зачем я, ментяра, тебя отдаю? -
Ментару такого не отдам никому -
Такая скотина нужна самому!
там мабуть вже добра частина поліції агентура кремля
такая скотіна нужна Самому!"
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