Замглавы Нацполиции Тишлека назначили на другую должность, - СМИ

После того, как 19 декабря заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек написал рапорт на увольнение, его переназначили на другую должность.

Приказ о переназначении Тишлека находится в распоряжении hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Одновременно с приказом об увольнении от 19 декабря глава Нацполиции Иван Выговский назначил Тишлека на новую должность — советника главы организационно-аналитического отдела Департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции.

Тишлеку назначили должностной оклад в размере 7600 грн и надбавку за специфические условия прохождения службы в полиции в размере 100% должностного оклада.

Как объяснила представитель Нацполиции Елена Бережная hromadske, нынешнее назначение Тишлека на новую должность — это временный процедурный момент. "В дальнейшем Дмитрий Тишлек будет заниматься научной деятельностью, не в должности советника", - сказала она.

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Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека, Александра Балакай, просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека.

Также в МВД Украины по запросу Цензор.НЕТ сообщили, что Тишлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе упоминавшимися. в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тишлека с должности.

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