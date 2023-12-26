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Нацполиция (15746) Тишлек (17)

Замглавы Нацполиции Тишлека назначили на другую должность, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

тишлек

После того, как 19 декабря заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек написал рапорт на увольнение, его переназначили на другую должность.

Приказ о переназначении Тишлека находится в распоряжении hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Одновременно с приказом об увольнении от 19 декабря глава Нацполиции Иван Выговский назначил Тишлека на новую должность — советника главы организационно-аналитического отдела Департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции.

Тишлеку назначили должностной оклад в размере 7600 грн и надбавку за специфические условия прохождения службы в полиции в размере 100% должностного оклада.

Как объяснила представитель Нацполиции Елена Бережная hromadske, нынешнее назначение Тишлека на новую должность — это временный процедурный момент. "В дальнейшем Дмитрий Тишлек будет заниматься научной деятельностью, не в должности советника", - сказала она.

Смотрите также: Я его не видел, - заместитель председателя Нацполиции Тишлек о российском паспорте жены. ВИДЕО

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и автомобилем семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году жена Тишлека, Александра Балакай, просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по данной ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека.

Также в МВД Украины по запросу Цензор.НЕТ сообщили, что Тишлек вернулся к исполнению своих обязанностей, поскольку проведенное служебное расследование не выявило фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе упоминавшимися. в журналистском расследовании. Также проверка не выявила и других оснований для увольнения Тишлека с должности.

Читайте также: Замглавы Нацполиции Тишлек подал в отставку, - СМИ
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Топ комментарии
+52
Татаров сваіх не брасаєт…
Ось така херня малята, а ви кажете, гогошвілів …, кулініч, мертвечук, портнов..
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26.12.2023 19:21
+42
Ну да у него морда литца типичного научного работника
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26.12.2023 19:20
+32
Щоб він якось самоліквідувався! Сволота!
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26.12.2023 19:20
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Правила форума Совет форумчан
Щоб він якось самоліквідувався! Сволота!
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26.12.2023 19:20 Ответить
Кто ЗЕлени более ценен ?

Говорю Слуги, думаю ЗЕленин !
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26.12.2023 19:29 Ответить
Головному зеЧму тікіє люді нужни!
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26.12.2023 22:17 Ответить
може знаєш недодержаву де існує лозунг, СВОИХ НЕ БРОСАЕМ???
то це з тієї ж пісні....
ворон ворону в очко не клюне
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26.12.2023 20:32 Ответить
У мене лише одне запитання до папи Саши та мами Рімми: якого хріна ви не користувалися протизаплідними засобами?
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26.12.2023 21:22 Ответить
це питання мучає всю українську націю та лідерів західних держав
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27.12.2023 04:38 Ответить
Ну да у него морда литца типичного научного работника
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26.12.2023 19:20 Ответить
Нє-нє, ця морда ліца обєзображенная інтілєхтам
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26.12.2023 19:23 Ответить
Ну не такой уже он и дурак, не ровен час и повестку на войну пришлют, а так научный работник имеет отсрочку.
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26.12.2023 19:51 Ответить
Акадємік! Дєсятку за пол часа так нарісуєт - нє отлічіш !
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26.12.2023 19:58 Ответить
..в принципе, направление правильное, проверенное : ментовка>диссертация>кацапстан>топор в жопе.. гойда..
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26.12.2023 21:50 Ответить
Татаров сваіх не брасаєт…
Ось така херня малята, а ви кажете, гогошвілів …, кулініч, мертвечук, портнов..
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26.12.2023 19:21 Ответить
Ота херня. І вони хлчуть, щоб за цю херню люди йшли воювати?
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26.12.2023 19:42 Ответить
А якщо прийде кацапня, то вона призначить Яроша?

Ви не дуже хвилюйтеся. В разі чого всі блаЗЄнські швиденько "евакуюються" разом з держскарбницею до "італійських_дач".

А кацаська ненависть окошиться на дурнуватих головах тих, що вважають, ніби вони мають воювати за блаЗЄнського, а не за себе.
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26.12.2023 20:00 Ответить
У кожного свої "за"що воювати,але у всіх один "проти "кацапів.
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26.12.2023 20:17 Ответить
Плювати їм на Україну. "Нічого особистого, лише бізнес".
Та з урахуванням того, що татаров ніхто, і радник нікого, вся відповідальність на БубачкеЯнеТряпке. І за подружайку піщанську, яку сподіваються протягти на очільницю рахунковаої палати, всупереч вимогам "Великої сімки".
https://www.youtube.com/watch?v=APOdSyLSJ7E
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26.12.2023 19:50 Ответить
Мені цікаво, він буде займатися тією наукою, що займалися профффесссора янукови і ківа, як не продешевити, коли продавати Батьківшину?
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26.12.2023 19:23 Ответить
15 000!?!?такому достойному человеку?!?ай яй яй про конверты и про "подарки судьбы" забыли рассказать)))
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26.12.2023 19:24 Ответить
В ТЦК😷😷😷😷
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26.12.2023 19:26 Ответить
в Бахмут
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26.12.2023 19:34 Ответить
Багатоходовочка, Тишлеку призначили посадовий оклад розміром 7600 грн та надбавку за специфічні умови проходження служби в поліції розміром 100% посадового окладу, а це мабуть за те що доводиться жити з ворогом у одній оселі?
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26.12.2023 19:26 Ответить
Какой то круговорот гов\на по должностям.
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26.12.2023 19:26 Ответить
Ворожа агентура не тоне?
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26.12.2023 19:27 Ответить
незамінні кадри..
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26.12.2023 19:27 Ответить
Ця влада люто ненавидить українців як таких - то вони Майдани влаштовують, то не бажають здаватись без бою. Це ж треба, щоб під час війни верховний ненавидів головнокомандувача більше, ніж #уйла, нашого головного ворога. Взагалі незрозуміло, чому він не втік?
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26.12.2023 19:27 Ответить
Спроба була,військові повернули,тоді без флагмана не можна було оставатись!
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26.12.2023 19:35 Ответить
Десять раз ,небось ,пожалели
Что вернули это говно
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26.12.2023 20:06 Ответить
"Покидьків немає. Є тільки кадри"
(Вільгельм Канаріс, керівник Абверу)
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26.12.2023 19:28 Ответить
НаукІвець , ***. Щось, на кшталт Ківи?😂😀
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26.12.2023 19:28 Ответить
.............................................................
- Ментяра в отставку подашь?
- Откупного мне дай и подам коль богат.
Ментяра, гляди, не ментяра, а клад!
- Да так ли! Уж выглядит больно худой!
- Не очень жирен, но хороший удой.
- А много ль ментяра дает нам бабла?
- Не пересчитаешь и за день - устанет рука.
дЕрьмак посмотрел на скотину свою:
- Зачем я, ментяра, тебя отдаю? -
Ментару такого не отдам никому -
Такая скотина нужна самому!
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26.12.2023 19:28 Ответить
я навіть здогадуюсь про ,що він вміє добре радити . ну молодці знайшли як застосувати такий потенціал .А потім в науку ? та це геніально, такий досвід надзвичайно потрібний .
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26.12.2023 19:29 Ответить
Мені завжди було цікаво. Нахріна потрібні керівники/депутати, в яких армії помічників/секретарів/радників..ну крім легальних хабарів, прилаштування потрібних людей..
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26.12.2023 19:29 Ответить
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26.12.2023 19:39 Ответить
та нормально все .правда тільки у них
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26.12.2023 19:43 Ответить
Збираємо на дрони для зепадлюк, на кожного по одному , це не так багато, зато потім маємо шанс виграти війну у кацапів.
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26.12.2023 19:29 Ответить
Короче, як завжди, пАрьєшалі...
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26.12.2023 19:30 Ответить
😁
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26.12.2023 19:30 Ответить
Мені здається що Бог наказує нас за щось ... (С)
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26.12.2023 19:31 Ответить
І щуку кинули у річку!
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26.12.2023 19:32 Ответить
Істинно так!
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26.12.2023 20:37 Ответить
Та вже ж перед лицем Армагедону мали б покидьки не думати про честь мундиру... а от ні, як демотивувати суспільство, то вже на повну. Розлідування, бач, не підтвердило...
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26.12.2023 19:35 Ответить
А до буцигарні ні? Дуже цінний кадр для ОПи.
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26.12.2023 19:39 Ответить
З такими дірявими кадрами ми війну не виграємо
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26.12.2023 19:42 Ответить
А що була надія ?
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26.12.2023 20:22 Ответить
коли вони вдавляться шашликами ?
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26.12.2023 19:50 Ответить
Грецькі бандити сумують. Такий дах поїхав.
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26.12.2023 19:51 Ответить
Знаючи що є ризики, беруть на посаду,
там мабуть вже добра частина поліції агентура кремля
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26.12.2023 19:54 Ответить
Ясна річ !
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26.12.2023 20:21 Ответить
Ці люди не можуть провести справедл ву мобілвзацію. І тим паче написати справедливийзакон про мобілвзацію Вони-шулєри.
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26.12.2023 19:54 Ответить
Та ви шо ****** ???
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26.12.2023 19:56 Ответить
https://glavnoe.in.ua/news/kolyshnoho-zastupnyka-holovy-naczpolicziyi-tyshleka-pereviryayut-za-statteyu-nezakonne-zbahachennya Колишнього заступника голови Нацполіції Тишлека перевіряють за статтею "Незаконне збагачення"
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26.12.2023 19:58 Ответить
"паскуду таку нє оддам нікому!
такая скотіна нужна Самому!"
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26.12.2023 20:01 Ответить
Та шо там Тишлек... У нас п"ята колона країною керує, тож Тишлек то лише "побочний еффєкт" ...
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26.12.2023 20:04 Ответить
І вони, мафіозі, хочуть, щоби 40-50 річні вуйки з діабетами-склерозами-астмами за них йшли на смерть.
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26.12.2023 20:04 Ответить
Як це на іншу посаду? Ви ж повідомляли, що він написав рапорт чи заяву (не знаю як це у ментів, в ЗСУ - рапорт) на звільнення з лав МВС. Ну то і звільняйте. Шо такий цінний кадр? По-перше брехло, по- друге повʼязаний з фашистською **********, по-третє житло та авто ліве і т.д. У нас МВС що власна (недержавна) контора? І останнє - якщо він радник у головного аналітика МВС, то це теж держслужба, теж повʼязана з державною таємницею, а він поліграфа не хоче…. Ну і як це розуміти? Хто ж там такий вірний дружбан, що все що завгодно прикрити може???
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26.12.2023 20:04 Ответить
Такими кадрами не розкидаються, хто потім буде мочити українців які вийдуть проти оп
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26.12.2023 20:07 Ответить
Оце для вас, раби, хто в окопах - нема у ваших дружин пачпорта рф - до окопів. У нас буде інша, грошлова праця. Ще зеленский потанцює на ваших кістках.
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26.12.2023 20:08 Ответить
Как можно уволить человека, сидевшего на экономических потоках ???
Сигареты, контрабас, наркота, обменники, гсм......
Такая корова нужна самому! (Клименко и Ко с ОПы)
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26.12.2023 20:10 Ответить
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26.12.2023 20:14 Ответить
ОПа не проживе без такої корисної людини. Ну нє прападать же єму, в самам дєлє.
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26.12.2023 20:15 Ответить
Пішов на підвищення !
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26.12.2023 20:19 Ответить
Чому чимало людей уникають мобілізації та хочуть втекти з цієї країни бо не бачать тут майбутнього? Ось саме такі, як цей Тишлек одна з таких причин. Вони покривають одне одного як завгодно, аби триматися посад і у жодному разі не воювати, хоча вони "силовики" під присягою. Чому цей навчений клоун має сидіти на якійсь незрозумілій посаді радника в тилу з пільговим нарахуванням стажу, рядом інших пільг,чималою пенсією і т.п., в той час, як якийсь дядько 40+ без відповідних навичок, без пільг та з мізерною пенсією, без ранньої вислуги має не лише утримувати цей непотріб своїми податками, так ще й мусить воювати, поки воно насолоджується життям в тилу?
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26.12.2023 20:20 Ответить
73%, ржемо, надриваємо животи...
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26.12.2023 20:29 Ответить
самое главное- чтобы в доходах не потерял, не в окоп же послали
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26.12.2023 20:32 Ответить
Треба радіти потужньому науковому прориву-ще один "праффєсар" вилупився!
Тремти Венеційська комісія, готуйте Нобеля!
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26.12.2023 20:33 Ответить
Яка наукова діяльність? Він же два слова зв'язати не вміє) Він в інтерв'ю як клоун виглядав) І це керівництво з такими діями може розказувати щось громадянам про патріотизм, чесність і справедливість?)))
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26.12.2023 20:36 Ответить
Усі у кого є бодай якась клепка казали що так воно й буде, тому ані краплі не здивований. Вовочка сваих ни брасаит.
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26.12.2023 20:40 Ответить
Якщо є звивина від картуза то можна і в кандидати наук претендувати, доведено Кивою, земля йому скловатою.
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26.12.2023 20:43 Ответить
українська провлада мафія повність корумпована
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26.12.2023 20:45 Ответить
І тихенько пішов собі до лісу...
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26.12.2023 20:50 Ответить
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26.12.2023 20:53 Ответить
«Тимчасовий процедурний момент!?» Бл@ді
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26.12.2023 21:03 Ответить
Ще один прохвесор...
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26.12.2023 21:06 Ответить
Піде по стопах науКівця
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26.12.2023 21:39 Ответить
научной деятельностью????????????????????ха-ха.......мусор инженер-конструктор.................................
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26.12.2023 21:51 Ответить


Voice of Ukraine

@newstop_us

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2 ч

Російських кротів з силових міністерств перед черговим Майданом звільняти не можна, бо керівник російського офісу в ОП на Банковій - Сівкович буде ругатися... Заступника голови Нацполіції Тишлека призначили на іншу посаду, - ЗМІ
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26.12.2023 21:58 Ответить
Правильно,стадо баранов выборов не желает,война им мешает,значит пастухи будут вытворять все что пожелают.
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26.12.2023 22:31 Ответить
Це не менше 130грн на руки (з урахуванням 30-тисячної надбавки)? Нормально...
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26.12.2023 22:53 Ответить
В кацапа Крилова басні про таке є
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27.12.2023 00:56 Ответить
І щуку кинули у воду.
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27.12.2023 02:10 Ответить
 
 