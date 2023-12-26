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постановление (115) застройка (701) градостроительство (41) Министерство развития громад и территорий (63)

Скандальное постановление-клон градостроительной "реформы" 5655: предложения ждут до 29 декабря

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

будівництво

Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины предлагает подать до 29 декабря предложения к проекту правительственного постановления, которое влияет на правила градостроительства и, по сути, является калькой скандального закона №5655.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Предложения к проекту правительственного постановления, влияющего на правила градостроительства и, по сути, являющегося калькой скандального закона №5655, можно подать до 29 декабря, говорится на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Поэтому вполне вероятно, что этот документ могут попытаться принять на заседании правительства уже в ближайшее время.

"Лоббисты "реформы" поняли: президент ее не подпишет (закон 5655 о градостроительной реформе. - Ред.). Владимир Зеленский подчеркнул, что это его позиция. И потому Минвосстановления решило попытаться легализовать нужные правила игры через правительство в "экспериментальном" порядке. Тогда подпись президента не нужна. Но есть серьезная проблема: правительство - ветвь власти, которая должна сделать все для того, чтобы выполнять политики, наработанные парламентом. И даже в экспериментальном порядке Кабмин не может стать законодательной ветвью власти и создавать правила градостроительства", - это подчеркивает эксперт по вопросам градостроительства Георгий Могильный, который проанализировал проект правительственного постановления для "Левого берега".

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Если постановление примут, то от этого выиграют: большие и малые застройщики, черные архитекторы, органы градостроительства на местном уровне и те, кто будут осуществлять "частный контроль". А проиграют: граждане; государство, из-за плохого инвестиционного климата; отдельные частные и добропорядочные застройщики; добропорядочные архитекторы и даже само Минвосстановления.

Каждый год "эксперимента" будет стоить, по расчетам Минвосстановления, более 664 млн грн. И эта сумма не окончательная.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан отмечает, что Конституция не предусматривает исключения даже для правительственных экспериментов:

"Создается коллизия между обязанностями на законодательном уровне и в правительственном "эксперименте". Это приведет к уголовным разбирательствам в отношении должностных лиц муниципалитетов или за неисполнение незаконного постановления (в случае его принятия), или за нарушение закона в случае исполнения незаконного постановления. В этот проект постановления невозможно внести предложения, чтобы его улучшить. Этот проект попросту нельзя принимать. Однако все ресурсы должны быть сосредоточены на том, чтобы доработать градостроительный кодекс. Сейчас на базе профильного комитета работает рабочая группа".

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Президент Национального союза архитекторов Александр Чижевский отмечает, что они готовят письма к премьеру и в Минвосстановления: "Мы не будем играть в игру "подай предложения", которую затеяли в министерстве. У нас обоснованная позиция, почему такого постановления в принципе быть не может. Оно антиконституционное. Архитектурная Палата НСАУ вместе с нами обратилась к НАПК, чтобы провели антикоррупционную экспертизу этого документа. Все видели последствия ужасающих разрушений в Турции после землетрясения и помним причины — строительная амнистия и отстранение государства от контроля за строительством. Там архитекторы протестовали, на них давили, открывали уголовные дела. Наше правительство выберет путь Турции? Мы как профессионалы просто обязаны сделать все, чтобы предотвратить катастрофу".

Минкульт ранее заявлял о том, что видит в этом постановлении серьезные риски, которые могут представлять угрозу культурному наследию. А два года назад была попытка запустить автоматизированную систему разрешений на строительство, но НАПК видело в этом коррупционную составляющую.

В проекте упомянутого постановления-клона, опубликованном ZN.UA, говорится, что правительство соглашается с предложением Министерства развития громад по реализации экспериментальных проектов в сфере градостроительной деятельности. Документ состоит из 232 страниц и является, по сути, калькой скандального закона №5655. На Кабмине хотели с голоса внести проект постановления, но впоследствии голосование отложили из-за утечки информации. В то же время, власти не отказались от идеи нарушить Конституцию и обвести вокруг пальца европейских партнеров.
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Топ комментарии
+3
Шуляк це паразит на тілі держави!
Головою Комітету ВР з питань містобудування є Шуляк. По суті, це шкідник, який гальмує розвиток будівельної галузі та завдає шкоди суспільству!
На її місці фахівець та порядна людина вже давно могла б навести лад у будівельній галузі, так ні, на цьому місці сидить бездар Шуляк та стримує нормальний розвиток галузі
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26.12.2023 20:17
+2
Скільки ще закон шулячки 5655 та його клони буде струшувати суспільство, була навіть петиція, що Люди проти, може вже досить??
Прожирача наших податків та генераторшу корупційних законів Шуляк - на мило!!!
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26.12.2023 20:55
+1
Про постанову

Жодного контролю за будівництвом та 1490% надбавок: про що насправді аудит Рахункової, яким прикрили клонування 5655, автор закону 5655 є Шуляк

https://censor.net/ua/r3462928
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26.12.2023 20:08
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Про постанову

Жодного контролю за будівництвом та 1490% надбавок: про що насправді аудит Рахункової, яким прикрили клонування 5655, автор закону 5655 є Шуляк

https://censor.net/ua/r3462928
показать весь комментарий
26.12.2023 20:08 Ответить
Шуляк це паразит на тілі держави!
Головою Комітету ВР з питань містобудування є Шуляк. По суті, це шкідник, який гальмує розвиток будівельної галузі та завдає шкоди суспільству!
На її місці фахівець та порядна людина вже давно могла б навести лад у будівельній галузі, так ні, на цьому місці сидить бездар Шуляк та стримує нормальний розвиток галузі
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26.12.2023 20:17 Ответить
Вона не гальмує нічого - її жне для розвитку містобудівництва мафія Єрмака посадила , це все одно якби сказати - Безугла гальмує новітні кроки промисловості та міністерства оборони у захисті держави, або Матрас Єрмака Стефанчук гальмує розвиток парламенту длорівня Європейського ...

МАФІЯ ЄРМАКА ГАЛЬМУЄ ПЕРЕМОГУ!!!
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26.12.2023 20:26 Ответить
Мафія Єрмака навіть вові вже заважає відчувати себе неганчіркою якоюсь - вирвалося по Фрейду, а вже не спіймати!
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26.12.2023 20:29 Ответить
а як щодо мови, яка розділяє Україну???
мені здається і я навіть впевнений що саме ця постанова розділяє українців на вельмож, яким можна все та кріпаків яким не можна нікуя
закон про мобілізацію який розділить Україну на тих хто ДОЛЖЕН, хоч зе казав що нікому, нічого не должен та на нього треба рівнятися
і на тих хто не воював, не воює та не буде воювати
а головне категорія А
це шишки української ялинки під назвою влада
а може народ розділяють законні, *****, доплати працівникам адміністрацій, які більші ніж у бійців на передовій???
то що розділяє Україну більше?????
живий приклад це черги 02,03,04,05,2022року
та нквдешні рейди тцк сьогодня..
а догадайтесь з двох раз, хто, ****, в цьому винуватий???
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26.12.2023 20:28 Ответить
Більш нахабної, мерзенної, та цинічної сволоти, ніж "слуги урода" при владі в країні ще не було. Свого часу попереджав друзів та колег не робити дурницю та не голосувати за ЗЕ та його банду, бо ці клоуни нароблять біди, але навіть не припускав, що буде аж такий пиз.ець.
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26.12.2023 20:36 Ответить
😢😢😢
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26.12.2023 22:17 Ответить
дуже багато аналітиків впевнені що єрмак веде Україно до громадянської
а кому це вигідно, знають всі
зуйлу
а боневтік відповів на всі питання однією фразою
ви мене обрали......
то ж закінчіть речення самі
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26.12.2023 20:36 Ответить
Та не мають значення аніякогісінького ці пропозиції ,постанови-клони і містобудівні закони. Про що тут сперечатись, он Мар"їнка нам в поміч... і її нова "архітектурна" форма. Та й хіба вона одна.
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26.12.2023 20:37 Ответить
Скільки ще закон шулячки 5655 та його клони буде струшувати суспільство, була навіть петиція, що Люди проти, може вже досить??
Прожирача наших податків та генераторшу корупційних законів Шуляк - на мило!!!
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26.12.2023 20:55 Ответить
Бог. (шепотом, если он есть) любит пошутить.
Кацапский дрон 22 декабря врезался в незаконно возведенный (на этапе строительства) этаж киевской высотки.
Выходит что шахед выполнил решение украинского суда о демонтаже самостроя
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26.12.2023 21:08 Ответить
Все приймуть, а лошки хай терплять все це. Бо лох - не тацакан, він не вимре.
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26.12.2023 21:09 Ответить
Пропозиція до законопроекту 5655:
Мета закону: усю зелену мафіозну кодлу залити бетоном і закатати в асфальт без зайвого регуляторного і захисного впливу з боку держави і з мінімізацією бюрократичних процедур.
Відповідно до цієї мети привести у відповідність зміст закону, в т.ч. розробити дієві механізми бетонування і асфальтування зе-кодли, передбачити дієві механізми суспільного контролю за цими будівельними державотворчими процесами і механізми відповідальності та покарання за невиконання закону. Використовувати закон стосовно будь-якої кодли (попередньої, нинішньої, майбутньої), що захоплює державну владу і чинить ґвалтування і пограбування населення України.
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26.12.2023 21:24 Ответить
 
 