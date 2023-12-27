Данилов о боях за Марьинку: Ситуация хуже, чем в Бахмуте

Ситуация в Марьинке еще хуже, чем была в Бахмуте.

Об этом заявил в интервью изданию "Голос Америки" секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что часть Марьинки Донецкой области, за которую ведутся тяжелые бои, остается под контролем Вооруженных сил Украины.

"Это – желание россиян захватить этот населенный пункт, а если уж называть вещи как оно есть, – то, что осталось от населенного пункта. Они фактически полностью Марьинку уничтожили. Ни одного дома, ни одного уцелевшего сооружения на территории этого населенного пункта почти нет" , – сказал он.

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