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Данилов о боях за Марьинку: Ситуация хуже, чем в Бахмуте
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в Марьинке еще хуже, чем была в Бахмуте.
Об этом заявил в интервью изданию "Голос Америки" секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что часть Марьинки Донецкой области, за которую ведутся тяжелые бои, остается под контролем Вооруженных сил Украины.
"Это – желание россиян захватить этот населенный пункт, а если уж называть вещи как оно есть, – то, что осталось от населенного пункта. Они фактически полностью Марьинку уничтожили. Ни одного дома, ни одного уцелевшего сооружения на территории этого населенного пункта почти нет" , – сказал он.
Топ комментарии
+18 Котяра Бегемот
показать весь комментарий27.12.2023 07:44
+16 Лариса Шутенко
показать весь комментарий27.12.2023 07:43
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ми відійшли з мар'янки.
Потом Днепр, Запорожье, Киев???
Півроку тому з Бахмуту вийшли останні підрозділи ЗСУ, зараз під мінометними обстрілами вже Часів Яр.
Куди ще гірше?
Якою шкалою міряє цей довбень?
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