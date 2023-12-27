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Новости Война в Украине
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Данилов (1057) Марьинка (709)

Данилов о боях за Марьинку: Ситуация хуже, чем в Бахмуте

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Ситуация в Марьинке еще хуже, чем была в Бахмуте.

Об этом заявил в интервью изданию "Голос Америки" секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что часть Марьинки Донецкой области, за которую ведутся тяжелые бои, остается под контролем Вооруженных сил Украины.

"Это – желание россиян захватить этот населенный пункт, а если уж называть вещи как оно есть, – то, что осталось от населенного пункта. Они фактически полностью Марьинку уничтожили. Ни одного дома, ни одного уцелевшего сооружения на территории этого населенного пункта почти нет" , – сказал он.

Также читайте: Марьинки уже не существует, наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, - Залужный
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Топ комментарии
+18
Русский мор пришел. Даунбассеры, как вам после такого живется, твари продажные? Все еще кормите всю Украину или попрошайничаете у кацапов?
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27.12.2023 07:44
+16
***** ти *****!!!!!!!!!где дрони где снаряди ****???????? чому молчишь если твой гундосий тварючній хазяин скликае нараду рнбо????????????????????????????????????????????7может **** вас забери ві не на марафон деньги тратить будете а на дроні *****??????????????????????????????????????????????????????????????????будьте ви прокляти суки откуда ві взялись на нашу голову
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27.12.2023 07:43
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Значить,ми щось не так робимо.
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27.12.2023 07:34 Ответить
да , його сини , там би , дуже допомогли
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27.12.2023 08:38 Ответить
нема більше мар'янки. суцільні руїни.
ми відійшли з мар'янки.
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27.12.2023 07:42 Ответить
***** ти *****!!!!!!!!!где дрони где снаряди ****???????? чому молчишь если твой гундосий тварючній хазяин скликае нараду рнбо????????????????????????????????????????????7может **** вас забери ві не на марафон деньги тратить будете а на дроні *****??????????????????????????????????????????????????????????????????будьте ви прокляти суки откуда ві взялись на нашу голову
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27.12.2023 07:43 Ответить
Мудрий наріт "здєлав всєх вмєстє"...
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27.12.2023 08:24 Ответить
Русский мор пришел. Даунбассеры, как вам после такого живется, твари продажные? Все еще кормите всю Украину или попрошайничаете у кацапов?
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27.12.2023 07:44 Ответить
А теперь Авдеевка?

Потом Днепр, Запорожье, Киев???
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27.12.2023 07:55 Ответить
київ вже був.
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27.12.2023 08:15 Ответить
Проснись, ветеринар! Потерю Марьинки уже Залужный признал, а ты всё обороняешь её.
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27.12.2023 08:22 Ответить
Свій внесок у ситуацію, що склалася в Україні, влада намагається не афішувати. А це була демотивація подальших мобілізацій в Україні.
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27.12.2023 08:29 Ответить
Причому тут ситуація, підсумок то однаковий.
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27.12.2023 08:48 Ответить
"Ситуація в Мар'їнці ще гірша, ніж була у Бахмуті",-

Півроку тому з Бахмуту вийшли останні підрозділи ЗСУ, зараз під мінометними обстрілами вже Часів Яр.
Куди ще гірше?
Якою шкалою міряє цей довбень?
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27.12.2023 09:04 Ответить
Волонтер про ситуацію у війську

https://www.facebook.com/100009166643521/videos/926917798396030/
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27.12.2023 09:47 Ответить
 
 