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Новости Политика Украины
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госбюджет (1156) телевидение (856) Железняк Ярослав (337)

После заявления Зеленского, что сериалы не ко времени, на их производство из госбюджета выделили 248,4 млн грн, - нардеп Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

телебачення

Из госбюджета Украины на услуги производства разных сериалов выделили 248,4 млн. грн.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"20 июля 2023 года: Президент говорит очень правильную речь в своем обращении: "Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные денежные средства. Не государственные".

27 июля 2023: С должности Министра культуры увольняют господина Ткаченко из-за скандала с закупками сериалов.

Вчера я достаю все проводки государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Специально смотрю с 27 июля, то есть после уже речи Президента и увольнения Министра. Знаете на какую сумму была произведена оплата на закупку именно сериалов с 27 июля по сегодняшний день? На 248,4 млн грн.", - отметил парламентарий.

Так, сказал Железняк, уже после заявления президента и увольнения министра - совокупно платежей прошло от ГП за услуги производства различных сериалов на 248,4 млн грн бюджетных денег.

"На фирмы Колюбаева, кстати, ушло 14,3 млн, если что", - подытожил нардеп.

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Топ комментарии
+96
Самий великий брехун в Україні це Херпіду і його мародерська антимайданна команда.
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27.12.2023 09:34
+74
ПАДЛО...
ВІДЧУТТЯ ТАКЕ, ЩО ЗАГРОЗА ВІД ЩУРІВ ЗСЕРЕДИНИ БІЛЬША, НІЖ ВІД СВІНОРОСІВ ЗЗОВНІ.
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27.12.2023 09:41
+64
Найвеличнійший лідор ******** пи@дунів
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27.12.2023 09:36
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27.12.2023 14:52 Ответить
248,4 млн грн?!!! А на мобілізацію не вистачає!
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27.12.2023 15:48 Ответить
Главклоун ведь уже одержал победу, можно и сериальчиками заняться. Нет слов. Уважаемые украинцы, общество должно как то объединиться и консолидироваться и протестовать против таких действий шута. Еще вариант, может представить в посольство США и Англии, документы показывающие куда шут тратит деньги, может там его смогут поставить на место.
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27.12.2023 16:35 Ответить
Velichayshiy pistun !!!!!
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27.12.2023 18:29 Ответить
Що слово- то брехня, достойний учень пуйла...
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27.12.2023 20:36 Ответить
Я понимаю, шо уже задрал всех своим вопросом, НО.... ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ТЕРПИМ???????
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27.12.2023 21:18 Ответить
Тому що у нас не єдина нація!
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28.12.2023 06:37 Ответить
Ви не дивитесь телевізор? Я іноді дивлюсь. Так от, історичні програми, в яких висвітлюється національна боротьба за свободу, в яких розповідають про українських митців, дисидентів, про зародження української гідності, в ефір пускають чомусь вночі!!!!!!
Натомість денний ефір наповнений "зрєліщами" виробництва 95 шобли
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28.12.2023 06:36 Ответить
Можно быть милым и умным мальчиком, прекрасно учиться в школе, отлично пройти курс университетских наук - И

ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ИСПРАВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ

КИНЕМАТОГРАФА ПРЕВРАТИТСЯ В ИДИОТА (в зєбота)

Ильф и Петров
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29.12.2023 09:53 Ответить
Це 1252 DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
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28.12.2023 00:16 Ответить
"Какая разніца? Нам нада хлєба і зрєліщ !!! " - доносяться звідусіль викрики 73%-х зелебобіків...
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28.12.2023 06:30 Ответить
ГЕНЕРАЛ ЗАЛУЖНЫЙ отдал 1 000 000 долл. на ЗСУ . а гавноклоун . ермак . ванька баканов . подоляк . данилов шаурма и прочие ..сратники.. хоть бы каждый по дрону купил вместо дорогих машин . жирных кусков земли в козине . квартир по 15 000 000 лимонов грн --- пенсионэры донатят из своей нищей пенсии кто сколько может а сколько лично например первая леди купила дронов для ЗСУ или кошевой с пикаловым или кравець . Почему не закрывают ..единый марафон.. а потому что на тв будет тогда ..прямой.. 5й ..эспрэссо.. а на этих каналах журналисты расскажут народу кто и сколько помогает нашей АРМИИ и кто и сколько ворует во время войны
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28.12.2023 06:58 Ответить
Брехлива зелена **** .
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28.12.2023 07:24 Ответить
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