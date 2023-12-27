Россия разместит свои новые гаубицы "Коалиция-СВ" у границы с Финляндией, - Reuters

Россия в ближайшее время развернет свои новейшие САУ "Коалиция-СВ" в Северном военном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией.

Об этом сказал руководитель государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что испытания новых самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" завершены, и их серийное производство уже начато.

По его словам, первая экспериментальная партия будет поставлена до конца 2023 года.

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"Думаю, они там (в Северном военном округе – ред.) появятся в ближайшее время, поскольку гаубицы этого класса нужны для обеспечения преимуществ перед западными образцами артиллерии по дальности стрельбы", - сказал Чемезов.

Издание отмечает, что в 2021 году Владимир Путин изменил статус Северного флота России, зоной ответственности которого была в основном российская Арктика, на Северный военный округ, включив в его состав также Мурманскую область, граничащую с Финляндией и Норвегией.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия обвинила "коллективный Запад" в разрешении марионеточной войны и предупредила, что будет наращивать силы на своих западных границах после вступления Финляндии в НАТО.

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Ранее в декабре российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что одиночные САУ "Коалиция-СВ" уже переброшены на линию фронта в Украине.

Гаубицы, имеющие дальность стрельбы до 70 км, оснащены пушкой 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения пушки, выбора цели и навигации.