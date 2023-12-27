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Новости За рубежом
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Россия разместит свои новые гаубицы "Коалиция-СВ" у границы с Финляндией, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,росія,гаубиці

Россия в ближайшее время развернет свои новейшие САУ "Коалиция-СВ" в Северном военном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией.

Об этом сказал руководитель государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что испытания новых самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" завершены, и их серийное производство уже начато.

По его словам, первая экспериментальная партия будет поставлена до конца 2023 года.

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"Думаю, они там (в Северном военном округе – ред.) появятся в ближайшее время, поскольку гаубицы этого класса нужны для обеспечения преимуществ перед западными образцами артиллерии по дальности стрельбы", - сказал Чемезов.

Издание отмечает, что в 2021 году Владимир Путин изменил статус Северного флота России, зоной ответственности которого была в основном российская Арктика, на Северный военный округ, включив в его состав также Мурманскую область, граничащую с Финляндией и Норвегией.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия обвинила "коллективный Запад" в разрешении марионеточной войны и предупредила, что будет наращивать силы на своих западных границах после вступления Финляндии в НАТО.

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Ранее в декабре российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что одиночные САУ "Коалиция-СВ" уже переброшены на линию фронта в Украине.

Гаубицы, имеющие дальность стрельбы до 70 км, оснащены пушкой 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения пушки, выбора цели и навигации.
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Топ комментарии
+24
Значит не готовы к боям эти гаубицы, снарядов скорее всего нет нужных, поэтому запихают к финской границе , там же стрелять не надо
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27.12.2023 09:51
+10
Слідкуємо за кацапською логікою, товариство. 😊 Заість того, щоб протистояти далекобійній артилерії українців, тим паче, що у цьому протимтоянні кацапи програють і у дальності, і у точності, єдине, що може протистояти українським гапматам (на папері, звичайно), кацапи відправлябть не на фпонт, а у далекий тил на кордон, де війни нема і не буде. 😁 Хоча де логіка, і де кацапи, але факт красномовний.
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27.12.2023 09:57
+6
По перше, на кожну рашистську САУ знайдеться фінська та HIMARS з гвинтом, а по друге будь який наїзд на фінів з боку Москви викличе відповідь від усього блоку НАТО!
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27.12.2023 10:14
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Значит не готовы к боям эти гаубицы, снарядов скорее всего нет нужных, поэтому запихают к финской границе , там же стрелять не надо
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27.12.2023 09:51 Ответить
По перше, вони ж не кажуть скільки тих гаубиць там буде "розміщено". Сказав "перша експериментальна партія" це сказано так, щоб вважалося, що буде і друга і третя....але по факту можуть тільки однією і обмежитись випустивши пАбедный репортаж. БК будет но в минимальном количестве
По друге, їм просто треба показати, що вони типу реагують на розширення НАТО, навіть так - перднувши у калюжу. Бо якщо взагалі не реагувати, то відмазки, що вони почали війну в Україні виключно за вини НАТО, виглядають повною маячнею.
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27.12.2023 10:08 Ответить
Гаубиці у ТО Фінському Південному окрузі - так правильно
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27.12.2023 09:54 Ответить
так і є але фіни тих гнилих пантів не бояться вони вміють готувати арчатіну))
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27.12.2023 09:54 Ответить
По перше, на кожну рашистську САУ знайдеться фінська та HIMARS з гвинтом, а по друге будь який наїзд на фінів з боку Москви викличе відповідь від усього блоку НАТО!
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27.12.2023 10:14 Ответить
Це щоб фіни їх могли розбити не залітаючи у зону ураження російського ППО?
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27.12.2023 09:55 Ответить
А те що вони вже є на нашій території, то так муйня....і чимось вони таки стріляють....
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27.12.2023 09:56 Ответить
Але чомусь не краще за 2С19 «Мста-С», а заявлені - дальність звичайним снарядом до 40 км, активно-реактивним до 70 км та можливість посилу з коротким проміжком часу декількох снарядів по різним траєкторіям аби вони одночасно долетіли до цілі, чомусь підтвердження не знайшли. ТО це точно САУ "Коаліція-СВ" були і підтвердили що не здатні на оголошене РОТОМ, чи тільки розповіді що це вони?! Обирай варіанти "Олександр Гуменюк" на свій смак!
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27.12.2023 10:11 Ответить
Слідкуємо за кацапською логікою, товариство. 😊 Заість того, щоб протистояти далекобійній артилерії українців, тим паче, що у цьому протимтоянні кацапи програють і у дальності, і у точності, єдине, що може протистояти українським гапматам (на папері, звичайно), кацапи відправлябть не на фпонт, а у далекий тил на кордон, де війни нема і не буде. 😁 Хоча де логіка, і де кацапи, але факт красномовний.
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27.12.2023 09:57 Ответить
Отсель грозить мы будем шведу (с)
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28.12.2023 10:14 Ответить
Мабуть ще круче армати, а випробування червоною площєю пройшла, іллічь у труні не перекинувся?
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27.12.2023 10:01 Ответить
Заявлені характеристики цієї рашистської САУ подібні до характеристик артилерії НАТО, АЛЕ за фактом відповідають лише тому що має 2С19 «Мста-С», може тому й погрожують що встановлять їх десь далеко від реальних бойових дій, бо заяви про поодиноке використання цих гаубиць проти ЗСУ досі не підтвердили ці самі заявлені характеристики (дальність звичайним снарядом до 40 км, активно-реактивним до 70 км та можливість посилу з коротким проміжком часу декількох снарядів по різним траєкторіям аби вони одночасно долетіли до цілі). Тож і з цим АНАЛОговнетом щось у рашистів не дуже виходить! КРЖ московитів (т.з. "роССіян") служить на користь українців!
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27.12.2023 10:06 Ответить
Брехня полная,разве что подбитые притащат с фронта у них там и так самоходок не хватает из-за потерь и поломок.
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27.12.2023 10:11 Ответить
Головне щоб на повітрі від вітру не колихались як деяке надувне ППО рашистів біля кримського мосту! Можуть й намалювати на асфальті, як малюють літаки на своїх аеродромах, хоча зараз там сніг, але й весна буде та літо.
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27.12.2023 10:19 Ответить
Всього - навсього чергове анал говна нєт.
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27.12.2023 10:24 Ответить
Дело в том, что Хаймерсу до феньки, как называется это кацапское дерьмо, которому анало говнет. Пусть будет кака.лиция, мста или геацинт, все будет уничтожено быстро и надежно. У американцев нет дефицита ракет для своей армии.
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27.12.2023 10:42 Ответить
И правильно, а то на фронте испортится могут. Финляндия де-факто уже в НАТО, попугаем ежа голой жопой.
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27.12.2023 10:51 Ответить
А от що розмістять на кордоні з Росією фінни - ****** і не здогадується.
А воно долетить скрізь.
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27.12.2023 11:36 Ответить
Так же ждем Армату на финской границе. Если конечно доедет....
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27.12.2023 12:24 Ответить
*****,,, размести их у себя в жопе)
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27.12.2023 12:26 Ответить
просто уже здохни и все
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27.12.2023 12:27 Ответить
А буксиры уже приготовили, чтоб к границе подтащить?
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27.12.2023 12:28 Ответить
опять вова отсасет) кацапня только на это и спромижна) ******** ******
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27.12.2023 12:29 Ответить
А штормзэков подогнали? А заградотряды? А попов и кизяков?
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28.12.2023 10:11 Ответить
 
 