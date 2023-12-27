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В Украине масштабная тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 27 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 12:13 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31К.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
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Gugo Paien 9043fd3a
показать весь комментарий27.12.2023 12:06 Ответить Мне нравится 3
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Senas Katinas 9494c432
показать весь комментарий27.12.2023 13:35 Ответить Мне нравится 0
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