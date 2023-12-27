В Украине масштабная тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К

Днем 27 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 12:13 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта тревог такова:

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По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31К.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.