ПВО уничтожила 32 "шахеда" из 46, - Воздушные силы
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С вечера 26 декабря российские захватчики выпустили 46 "шахедов" по двум направлениям: Балаклава – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – Краснодарский край (РФ).
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Всего зафиксированы пуски 46 "Shahed-136/131", атаковавшие волнами в разное время, в период с 19.00 26 декабря по 03.50 27 декабря", - говорится в сообщении.
Тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами уничтожены 32 вражеских ударных БПЛА противника. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.
"Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях", - добавили в ВС ВСУ.
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