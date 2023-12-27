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ПВО уничтожила 32 "шахеда" из 46, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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С вечера 26 декабря российские захватчики выпустили 46 "шахедов" по двум направлениям: Балаклава – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – Краснодарский край (РФ).

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего зафиксированы пуски 46 "Shahed-136/131", атаковавшие волнами в разное время, в период с 19.00 26 декабря по 03.50 27 декабря", - говорится в сообщении.

Тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами уничтожены 32 вражеских ударных БПЛА противника. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.

"Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях", - добавили в ВС ВСУ.

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ПВО уничтожила 32 шахеда из 46, - Воздушные силы 01
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Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
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27.12.2023 10:35 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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27.12.2023 21:29 Ответить
Молодці! Дуже вдячні Вам. Але виникає питання, чи справитесь Ви коли запустять 100 дронів? Ви зібєте зі 100 дронів 70 дронів? А тридцять таки долетять до цілі? А якщо буде масована атака з 500 дронів + ракети? Чи справитесь з такою навалою?
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28.12.2023 02:24 Ответить
 
 