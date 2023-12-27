4 721 11
Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах, - спикер КГВА Шаманов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пока в КГВА ничего не знают о выдаче повесток на блокпостах, развернутых в столице для проведения учений.
Об этом заявил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу.
По его словам, военнослужащие территориальных центров комплектования (военнокоматов) не выполняют функций обеспечения безопасности на блокпостах.
"Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах", - сказал Шаманов.
В то же время он отметил, что согласно закону, ТЦК имеет право осуществлять свою деятельность в любых местах разрешенным законодательством способом.
Топ комментарии
+11 Mykola Trofimenko 644016fc
показать весь комментарий27.12.2023 13:44
+9 Лысый коротышка
показать весь комментарий27.12.2023 13:54
+6 Beta Human
показать весь комментарий27.12.2023 13:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Співпадіння…
Тобто ТЦКашники тепер можуть просто перекрити будь-яку дорогу будь-де в Києві, і зупиняти всі машини? Тобто законодавство вже до такого дійшло?