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Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах, - спикер КГВА Шаманов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ,кмва

Пока в КГВА ничего не знают о выдаче повесток на блокпостах, развернутых в столице для проведения учений.

Об этом заявил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу.

По его словам, военнослужащие территориальных центров комплектования (военнокоматов) не выполняют функций обеспечения безопасности на блокпостах.

"Нам неизвестно о раздаче повесток на временных блокпостах", - сказал Шаманов.

Смотрите: В Киеве проводят обучение безопасности: Разворачивают блокпосты и проверяют транспорт. ФОТО

В то же время он отметил, что согласно закону, ТЦК имеет право осуществлять свою деятельность в любых местах разрешенным законодательством способом.
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Топ комментарии
+11
Так само, як блазню невідомо про корупцію в МО (і не тільки)?
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27.12.2023 13:44
+9
Водночас він зазначив, що згідно із законом, ТЦК має право здійснювати свою діяльність у будь-яких місцях у дозволений законодавством спосіб.

Тобто ТЦКашники тепер можуть просто перекрити будь-яку дорогу будь-де в Києві, і зупиняти всі машини? Тобто законодавство вже до такого дійшло?
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27.12.2023 13:54
+6
Та ну, то гаїшники колядки співали власникам авто. )))
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27.12.2023 13:52
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Так само, як блазню невідомо про корупцію в МО (і не тільки)?
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27.12.2023 13:44 Ответить
Нетреба на реагувати на таке, то ригоАНАЛЬНА шобла гадить Україні, де влада їй дозволяє!
Співпадіння…
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27.12.2023 13:45 Ответить
Та ну, то гаїшники колядки співали власникам авто. )))
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27.12.2023 13:52 Ответить
Водночас він зазначив, що згідно із законом, ТЦК має право здійснювати свою діяльність у будь-яких місцях у дозволений законодавством спосіб.

Тобто ТЦКашники тепер можуть просто перекрити будь-яку дорогу будь-де в Києві, і зупиняти всі машини? Тобто законодавство вже до такого дійшло?
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27.12.2023 13:54 Ответить
І рейки. Там, навіть, трамваї не ходили з "технічних причин".
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27.12.2023 14:41 Ответить
*****......
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27.12.2023 14:58 Ответить
тцк-це ЛАЙОНО, а не закодавсво,НАХ...
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27.12.2023 13:56 Ответить
Відкрий ютюб там багато. Буде відомо про раздачу.
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27.12.2023 14:35 Ответить
Причавили Вітальку і з"явились блокпости, яких нема. Очевидно.
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27.12.2023 14:40 Ответить
Гулаг Архіпелаг .
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27.12.2023 16:11 Ответить
 
 