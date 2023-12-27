По факту расстрела украинских военнопленных рашистами на Запорожье начато производство, - Офис Генпрокурора

Российские оккупанты около Работино на Запорожье расстреляли трех украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, военнослужащие армии РФ в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины около населенного пункта Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников. Через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это - очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе Генпрокурора напомнили, что за последний месяц в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен. Также зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на столкновении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли трех пленных украинских воинов.

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