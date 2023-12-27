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По факту расстрела украинских военнопленных рашистами на Запорожье начато производство, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,арміярф,рашисти

Российские оккупанты около Работино на Запорожье расстреляли трех украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, военнослужащие армии РФ в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины около населенного пункта Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников. Через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это - очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе Генпрокурора напомнили, что за последний месяц в сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен. Также зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на столкновении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли трех пленных украинских воинов.

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Потрібно виявляти підрозділи, які таким займаються і відповідно чинити до їх полонених, око за око, зуб за зуб
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27.12.2023 14:23 Ответить
В плен летчиков. артилеристов. танкистов не брать. К ним добавить вагнер.
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27.12.2023 14:28 Ответить
люди , я так понимаю : в мирный час -- есть конституция,законы,правила,уставы которые ФОРМУЛИРУЮТ порядок , в быту, на дороге, в армии,во власти !!!! а есть еще одно такое ЖУТКОЕ слово ВОЙНА !!! там царит :смерть ,горе, кровь,гной ,ненависть к врагу, разрушения ,лишение кофорта в быту ,голод , потеря БЛИЗКИХ людей маленьких и пожилых !!!! какая НАХ.... конвенция ???? какие НАХ...... правила ведения войны ???!!! ВРАГ ВЕРОЛОМНО ВЛОМИЛСЯ в МОЙ ДОМ !!!! я готов его ЗУБАМИ РВАТЬ на шматкы , чтоб УБЕРЕЧЬ СВОИХ БЛИЗКИХ !!!! так что конвенции это для БЕДНЫХ , гарантии безопасности это тоже для БЕДНЫХ !!!! РАБСТВО тоже для бедных !!!! врага УНИЧТОЖАЮТ !!! каким способом , это меня мало будет интересовать в момент БОЯ !!!! убили трех НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ , трех наших СЫНОВ !!!((((( незнаю как сохранить человеческий облик после того что с нами делает ЛЮТЫЙ враг ((((( . посмотрите что они сделали с МАРЬЯНКОЙ !!!! ((((( там не осталось камня на камне !!!! это ВАРВАРЫ и им нет ПОЩАДЫ !!! не для них это КОНВЕНЦИИ и ПРАВИЛА , не для них !!!!((((
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27.12.2023 15:55 Ответить
Але щоб кацапи не зробили колонізована ними худоба буде дзявкати кацаплячою до свого скону
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27.12.2023 16:40 Ответить
А вы где, в окопе, или на диване дзявкаете?
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27.12.2023 18:45 Ответить
Не розумію п*рську говірку.
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27.12.2023 21:54 Ответить
Око за Око,Зуб за Зуб,московія повинна бути "територией вижженой землі"і ні якого полону,а хто це зробив повинні вже гноїти Українську землю.
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27.12.2023 18:46 Ответить
 
 