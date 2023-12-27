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Оккупанты расстреляли трех пленных украинских воинов. ВИДЕО беспилотника
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты расстреляли трех пленных украинских воинов из 117-й ОМБр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного преступления оккупантов опубликована в соцсетях.
"Видео расстрела пленниками пленных бойцов 117 ОМБр, пусть это видео видит каждый политик Запада и понимает, почему мы не имеем права идти на переговоры с фашистами", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Хіба наші хлопці не розуміють, з яким кровожерливим ворогом воюють, на що можна розраховувати, коли здаєшся в полон до війська зеків, садистів, убивць жінок та дітей. у їхніх рядах навіть канібали воюють так про що тут можна говорити! Та навіть якщо б цим хлопцям якимся дивом вдалося вижити при здачі в полон вони б потрапили в катівні де наших хлопців обрікають на повільну, болісну смерть в садистських мухах тим паче кремлівський упирь зупинив обміни, так як для його росіяни це одноразовий матеріал!!!