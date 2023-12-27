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Оккупанты расстреляли трех пленных украинских воинов. ВИДЕО беспилотника

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты расстреляли трех пленных украинских воинов из 117-й ОМБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного преступления оккупантов опубликована в соцсетях.

"Видео расстрела пленниками пленных бойцов 117 ОМБр, пусть это видео видит каждый политик Запада и понимает, почему мы не имеем права идти на переговоры с фашистами", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Охваченный огнем оккупант вылезает из блиндажа, в который залетел украинский дрон. ВИДЕО
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Топ комментарии
+60
Більше Різдвяні вистави полоненим рашистам влаштовуйте, може будуть гуманішими до наших....
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27.12.2023 12:12
+41
Боже Всемогутній,
Даруй нашим Героям вічний спокій і праведну відплату за їхню смерть.
Амінь.
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27.12.2023 12:12
+35
Око за око-полонених кацапів не брати! У нас їх і так дохрєна і трохи і *уйло їх не спішить обмінювати! Виняток якась офіцерня яка хоч якусь вагу має. Досить нам кацапів-дармоїдів розводити
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27.12.2023 12:07
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Ніззя, ми по женевським конвенціям поводимось
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28.12.2023 06:57 Ответить
Не зрозуміло одного чому не спробувати відійти збоєм або якщо вже не можливо то підступити орків ближче ( якщо мало бк) і дати бій як показує практика і один в полів воїн який може ліквідувати цілу штрумову групу рашистів

Хіба наші хлопці не розуміють, з яким кровожерливим ворогом воюють, на що можна розраховувати, коли здаєшся в полон до війська зеків, садистів, убивць жінок та дітей. у їхніх рядах навіть канібали воюють так про що тут можна говорити! Та навіть якщо б цим хлопцям якимся дивом вдалося вижити при здачі в полон вони б потрапили в катівні де наших хлопців обрікають на повільну, болісну смерть в садистських мухах тим паче кремлівський упирь зупинив обміни, так як для його росіяни це одноразовий матеріал!!!
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27.12.2023 22:26 Ответить
Здається, їх не просто так розстріляли. Швидше за все це у бліндажі накрили операторів дронів. А їх у полон не беруть обидві сторони. Мабуть, коли обшукали бліндаж і побачили обладнання по дронах, то це став їхній смертний вирок. Мобиків не чіпають не ті, ні інші. А от дроноводів до стінки одразу.
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28.12.2023 04:20 Ответить
кацап своїх виправдовує. Рашисти -фашисти 21 століття !
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28.12.2023 10:19 Ответить
Зато кацапським в'язням свята влаштовують 25 грудня з концертами
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28.12.2023 06:55 Ответить
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