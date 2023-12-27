Оккупанты расстреляли трех пленных украинских воинов. ВИДЕО беспилотника

Оккупанты расстреляли трех пленных украинских воинов из 117-й ОМБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного преступления оккупантов опубликована в соцсетях.

"Видео расстрела пленниками пленных бойцов 117 ОМБр, пусть это видео видит каждый политик Запада и понимает, почему мы не имеем права идти на переговоры с фашистами", - отмечает в комментарии автор публикации.

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