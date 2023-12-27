На Авдеевское направление начали поступать необходимые дроны от государства, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Поставки дронов от волонтеров и местного самоуправления продолжают оставаться главным источником вооружения войск, поэтому объемы снабжения нужно немедленно увеличить.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"На Авдеевское направление начали поступать необходимые дроны от государства. Спасибо Верховному главнокомандующему В.Зеленскому, что вопрос начал решаться", - отметил журналист.
По словам Бутусова, это пока значительно меньшие объемы, чем то, что ранее передало местное самоуправление.
"Объемы поставок нужно немедленно увеличить, чтобы это закрывало хотя бы дневные расходы. Поставки дронов от волонтеров и местного самоуправления пока остаются главным источником вооружения наших войск", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Міністр фінансів Марченко про те, чому військові купують речі власним коштом: "Сам не розумію" Джерело: https://censor.net/ua/n3464125
До речі, судячи з повідомлення Бутусова, дрони на фронт надходять не тисячами, навіть не сотнями, а максимум по десятку...
Згідно правил
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
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Обіцяв подякувати - подякував.
"Пацан сказав - пацан зробив".
За що йому дякувати?
Завдяки твоєму розголосу, відбувається хоч якась допомога від держави
Вже щось до лапок прилипло. І це під тиском і наглядом журналістів.
С зеленым шутом победы не будет. Раньше я был о нем иного мнения. а сейчас его подлые дела говорят о нем куда лучше его болтовни.
Так нібито навіть він про Авдіївку нічого не казав!
Чому русня бреше завжди, коли тільки відкриє рота?