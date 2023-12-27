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На Авдеевское направление начали поступать необходимые дроны от государства, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони

Поставки дронов от волонтеров и местного самоуправления продолжают оставаться главным источником вооружения войск, поэтому объемы снабжения нужно немедленно увеличить.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На Авдеевское направление начали поступать необходимые дроны от государства. Спасибо Верховному главнокомандующему В.Зеленскому, что вопрос начал решаться", - отметил журналист.

По словам Бутусова, это пока значительно меньшие объемы, чем то, что ранее передало местное самоуправление.

"Объемы поставок нужно немедленно увеличить, чтобы это закрывало хотя бы дневные расходы. Поставки дронов от волонтеров и местного самоуправления пока остаются главным источником вооружения наших войск", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+18
Зеленський доларовий мультиміліонер і ні копійки не дав власних коштів на дрони для ЗСУ.
За що йому дякувати?
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27.12.2023 15:25
+13
пресуха Зе, на якій було сказано, що 26'000 дронів надійдуть до ЗСУ, була 19-го числа. Декада часу під час війни - це по-вашому, по-зебільному - це нормально?
До речі, судячи з повідомлення Бутусова, дрони на фронт надходять не тисячами, навіть не сотнями, а максимум по десятку...
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27.12.2023 15:34
+12
Дякую Юрій, за роботу.
Завдяки твоєму розголосу, відбувається хоч якась допомога від держави
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27.12.2023 15:28
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Бо зелені- блазня з себе ліплять :

Міністр фінансів Марченко про те, чому військові купують речі власним коштом: "Сам не розумію" Джерело: https://censor.net/ua/n3464125
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27.12.2023 15:22 Ответить
Почали надходити, та невже, ніпрааашлоіполгода, ********, щоб нашим депутатам так зарплати та пенсії надходили, виродки... ***
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27.12.2023 15:44 Ответить
Саме цим і має займатися журналіст - "заряджати" владу.
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27.12.2023 15:27 Ответить
пресуха Зе, на якій було сказано, що 26'000 дронів надійдуть до ЗСУ, була 19-го числа. Декада часу під час війни - це по-вашому, по-зебільному - це нормально?
До речі, судячи з повідомлення Бутусова, дрони на фронт надходять не тисячами, навіть не сотнями, а максимум по десятку...
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27.12.2023 15:34 Ответить
усьо по закону
Згідно правил
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
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28.12.2023 06:20 Ответить
"На Авдіївський напрямок почали надходити необхідні дрони від держави. Дякую Верховному головнокомандувачу В.Зеленському, що питання почало вирішуватись", - зазначив журналіст.
------
Обіцяв подякувати - подякував.
"Пацан сказав - пацан зробив".
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27.12.2023 15:24 Ответить
Зеленський доларовий мультиміліонер і ні копійки не дав власних коштів на дрони для ЗСУ.
За що йому дякувати?
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27.12.2023 15:25 Ответить
Наведи докази своїх слів. Або черговий кацапський ********?
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27.12.2023 18:22 Ответить
Навели приклади - що саме він дав?
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28.12.2023 06:21 Ответить
А чого йому дякувати? За виконання своїх службових обов'язків ? Це його зобов'язання, його робота.
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27.12.2023 18:30 Ответить
Дякую Юрій, за роботу.
Завдяки твоєму розголосу, відбувається хоч якась допомога від держави
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27.12.2023 15:28 Ответить
Здається що хтось з зелепух отримав пару "ковальських" піз...н від генерала.
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27.12.2023 15:29 Ответить
це поки що значно менші обсяги, ніж те, що раніше передало місцеве самоврядування

Вже щось до лапок прилипло. І це під тиском і наглядом журналістів.
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27.12.2023 15:46 Ответить
За що дякувати Зеленському?
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27.12.2023 15:57 Ответить
А без пинка от Бутусова нельзя было передать? Тяжелейшее направление ведь... Странно это как-то.
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27.12.2023 16:16 Ответить
Воно з Ърмаком рейтинги міряє. Не до війни.
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27.12.2023 16:23 Ответить
Не прошло и 10 лет. Хоть что-то от государства появилось.
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27.12.2023 16:18 Ответить
Не прошло и ДВА года, от полномасштабного вторжения.
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27.12.2023 16:30 Ответить
В соседней теме инфа что на сериальчики главный шут перечислил из бюджета 250 млн грвн. Вот что важнее. А какие то профаны тут о дронах болтают.
С зеленым шутом победы не будет. Раньше я был о нем иного мнения. а сейчас его подлые дела говорят о нем куда лучше его болтовни.
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27.12.2023 16:46 Ответить
Почали? А воно не пізно пити боржомі?
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27.12.2023 16:48 Ответить
Русня - ти дійсно віриш своєму какашенкову?

Так нібито навіть він про Авдіївку нічого не казав!
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27.12.2023 19:21 Ответить
А ти не дивись кацапські канали!
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27.12.2023 19:42 Ответить
Тобто написану вище нформацію ти з марафону взяв?

Чому русня бреше завжди, коли тільки відкриє рота?
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27.12.2023 20:45 Ответить
Комуу дякувати?!! Отому зеленому продажному крадію???
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27.12.2023 17:03 Ответить
Пане Юрій вітаю!
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27.12.2023 21:14 Ответить
Поки Бутусов не виступив в прямому ефірі комнадуванню не до ходило?Чи не до ходило рік що фланги потрібно вирівняти що Водяне потрібно відсунути і інші речі?
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27.12.2023 22:28 Ответить
 
 